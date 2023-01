Cuando Evelyn Vanessa Calderón (35) (La Coqueta del Cerro) conoció al español Juan Rescalvo (40) jamás pensó que su vida cambiaría tanto. No solo mantienen una relación estable, ahora vivirán juntos en Bolivia, donde él fue contratado para trabajar en su pasión, el fútbol. El nuevo año lo recibió en ese país. Volverá a La Paz a fines de enero o inicios de febrero.

Por esta razón dejará el espacio 'Entre flashes', de Ecuavisa, donde ha estado dos años y medio. Antes también estuvo en 'En contacto'e como reportera de farándula. La directora de esa revista, Betty Mata, decidió que ella no continuara, pero se mantuvo en el programa dominical.

Siempre le ha gustado lucir sus encantos y se niega a ponerse ropa que no deje ver su voluptuosa figura.

¿Seguirá siendo La Coqueta?

Ya no del Cerro, pero siempre La Coqueta (risas).

¿Ahora vivirá entre Bolivia y Ecuador?

Me voy por amor. A Juan lo han contratado en Bolivia, es asistente del entrenador de fútbol. Desde el 26 de diciembre se encuentra allá. Trabaja con el Club The Strongest, uno de los mejores equipos. Según mis planes estaré dos o tres meses. Un tiempo allá, otro acá. No quiero alejarme del todo de mi familia.

Siempre supo que él algún día iba a partir...

Oficialmente tenemos un año y medio de novios. Desde que comenzamos nuestra relación se conversó que él se iría en algún momento del país. Hoy puede estar aquí, mañana en otro lado porque es extranjero y porque así es su trabajo. Su objetivo es estar en diferentes lugares.

Con su novio, Juan. Cortesía

Esta decisión la aleja de la TV...

Así es. Pero no por ello dejaré de trabajar, no en TV, pero en mis otras actividades. Tengo mi emprendimiento de ropa (Coqueta Style). Mi hermana Karla trabaja conmigo. Además, manejaré mis contenidos en las redes sociales, espero que las marcas sigan confiando en mí y haré videos turísticos, variados. No quiero estar sentada o cruzada de brazos. Me interesa estudiar inglés y asesoría de imagen. Aprovecharé el tiempo. Estaré dos o tres semanas más en 'Entre flashes'. Buscan una presentadora. Ahí estuve dos años y medio. En Ecuavisa, una década.

¿Cuáles son los pro y contra de esta aventura?

Los contra son dejar a mi familia, soy muy apegada a ellos, y depender de alguien. No quiero aquello, por esta razón sigo con los contenidos. No me afectó en lo económico salir del programa, además vivo más tranquila, sin estrés ni corre corre y no me meto en relajos de farándula. Hasta ahora me ha ido bien. Espero que no me olviden (risas).

No solo se cambia de país, también se va a vivir con una persona con la que no está casada.

Lo sé. Considero que el que no arriesga, no gana. Si me llego a equivocar, me caigo y me levanto. Lo peor es arrepentirse por no haber hecho algo por miedo, por no arriesgar. Ojalá no me equivoque, se lo pido a Dios. Todas son experiencias.

¿Cómo lo han tomado sus conservadores padres?

Mis papás (Carlos y Mirella) quieren que sea feliz, conocen a Juan y están tranquilos. Seguramente será complicado, porque los fines de semana siempre viajaba a Salitre.

¿Qué extrañará?

La familia, la comida, el calor de la Costa y los buenos amigos (risas).

¿En La Paz le afectó la altura?

La primera vez solo estuve cinco días, me dieron a beber té de coca, no sentí nada. No sé ahora que regrese. Hace frío como en Quito. No conozco mucho, creo que es un poco menos caro que Ecuador.

Está feliz de ya no trabajar en farándula. Gerardo Menoscal

Tal vez usted, como latina, sueña con casarse, a los europeos no les atrae mucho el matrimonio.

Vivir juntos ya es un paso formal y más irse a vivir a otro país. Lo que Dios quiera, si nos casamos, bienvenido sea. Lo amo mucho, me encanta como es conmigo. Nunca había sentido esa paz y tranquilidad. Llegó en un momento en el cual no me quería enamorar de nadie. Muchos lo ven serio, pero es humilde y amoroso. Nunca me ocultó o trató de negar nuestra relación. Antes de ser novios, me invitó al matrimonio de su hermano Ismael en Cartagena. De su físico me gustan su rostro y las piernas (risas).

Tiene un hermano gemelo. ¿Cómo hace para no confundirse?

Existen diferencias, me doy cuenta (risas). Mi cuñado es más tuco, Juan es más delgado. Ellos son el reflejo de lo que son sus padres (Ana y Juan). En 2021 compartimos en España, son de Valencia, luego fuimos a París. No me lo imaginaba.

¿Ya se imagina como madre?

Quiero ser mamá de un niño y una niña. Mejor si llegan dos de golpe. Sin embargo, nunca he hecho planes para tener hijos, todavía no me siento lista. Me cuido. Juan tampoco tiene niños.

Definitivamente su vida cambió...

Así es. Dios sabe lo que es mejor para uno. Ahora me iré a Bolivia, luego puedo ir a otra parte, e incluso volver a Ecuador.

Los hombres involucrados en el fútbol tienen fama de galanes...

Ese miedo también lo tenía, sentía desconfianza. Nuestra relación no se dio de un momento a otro. Nos tomamos nuestro tiempo, fuimos amigos primero. Juan no es celoso, no le doy motivos. Aunque me llamen La Coqueta, soy una chica que se da a respetar, me dedico a trabajar, salgo poco.

¿Cómo quedó su relación con su exjefa Betty Mata?

Normal, nos hemos visto, saludamos, pero nada más. Ella era mi jefa y tomó la decisión de que saliera de 'En contacto'. Salir de la farándula me hizo bien, se siente un alivio, un peso menos. No opino de la vida de los demás, tampoco quiero que opinen de la mía.