Sergio Nalvarte: “Sueño con revolucionar el mundo de la heladería”

Son las 11:00 y en la heladería y cafetería Di Serggio, ubicada al norte de la capital, no hay dónde poner un pie. Largas filas se forman en la caja, donde los comensales aguardan para pedir los curiosos helados del local, con sabores como Avena Polaca, Encebollado, Helado de La Tri o Helado de Grosellas con Limón.

En un rincón del local, un muñeco de cartón en tamaño real de Sergio Nalvarte, copropietario del establecimiento y exparticipante de MasterChef Celebrity Ecuador, recibe a los comensales, que aprovechan la espera para fotografiarse con él. Al menos hasta que el Nalvarte de carne y hueso aparece en el local, provocando la emoción colectiva y los gritos de sorpresa de los visitantes.

Y es que, pese a ser eliminado antes de llegar a la final del popular programa de televisión, el paraguayo, que reside en el país desde hace veintidós años, es uno de los personajes más recordados, con más de un millón de seguidores en Instagram y Tik Tok.

Nalvarte, o ‘Sergio el heladero’, como lo llaman sus fans, se detiene a saludar. Bromea con los comensales y se toma selfies con ellos antes de ingresar a la cocina a conversar con el personal.

Risueño, admite que su reconocimiento como influencer aun lo sorprende, pues de adolescente soñaba con ser futbolista.

Lo fue durante una breve época, jugando para las inferiores de Liga Deportiva de Quito y Deportivo Quito. Tras ello, obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos, y al terminar la universidad volvió al país para incorporarse a Di Serggio, que sus padres habían fundado tras establecerse en el país.

“Cuando la gente dice ‘Sergio el heladero’ piensa en mi, pero podemos ser cualquiera de los dos: mi papá, que también se llama Sergio o yo”, señala.

Ya en el local, Nalvarte se encargaba del mercadeo, pero de a poco se fue introduciendo en la cocina, especialmente en la elaboración de los helados.

“Empecé haciendo los sabores básicos y luego comencé a experimentar. Me encanta cocinar y me puedo pasar horas combinando sabores”, dice.

Los helados de innovación suelen durar una semana en el menú, pero hay otros que llegaron para quedarse.

“Nunca hemos podido sacar el helado de Avena Polaca. La gente lo pedía tanto que simplemente lo dejamos ahí”, explica.

Pese a ello, ha enfrentado numerosos retos en el proceso de creación, entre ellos con el helado de encebollado, que le tomó meses. “Ese es uno de los más difíciles que he hecho, porque tenía que saber a encebollado, pero sin ser imponente, o tener un sabor desagradable. Aun así es uno de esos sabores que amas o odias, no hay puntos medios y todo depende del paladar de quien lo prueba”, asegura.

Se inspira, dice, en lo que lo rodea, pero también de lo que está en tendencia, y su mercado principal son los niños.

“Hemos hecho muchas colaboraciones; para Netflix, para ciertos personajes, para varias marcas. Recientemente hicimos el helado de Luisito Comunica, que tenía tequila, pero mi interés principal son los niños, porque ellos son los que ven nuestros videos y traen a sus papás, entonces me fijo mucho en lo que ellos están viendo”, señala.

El cocinero quedó eliminado de MasterChef Celebrity Ecuador por un platillo que incluyó un arroz ahumado. Pese a ello, asegura que sí tiene espacio en su corazón para la comida de sal, sobretodo para la pizza.

No obstante, su meta a largo plazo es poner al país sobre el mapa gastronómico con una de las heladerías más innovadoras del mundo.

“En el extranjero, cuando la gente se entera que soy ecuatoriano (y sí lo soy, yo considero este mi país), se sorprende, y eso me molesta, porque tenemos muchísimo talento en la gastronomía. Justo por eso quiero revolucionar la heladería y dejar el nombre de Ecuador en alto”, señala.

“Trabajar en familia es increíble y súper difícil al mismo tiempo”

Tras el arribo de Nalvarte al local, se le suman su hermano Gonzalo y su padre, Sergio. Y es que Di Serggio y todo su contenido en redes sociales, explica ‘El Heladero’, es un proyecto familiar en el que todos participan, incluyendo su madre y su esposa.

¿Cómo surgió la pasión de la familia Nalvarte por los helados?

Con mi papá. Cuando vivíamos en Paraguay, mi papá tenía una cadena de heladerías. Eventualmente nos mudamos a Ecuador, y siete años después de instalarnos aquí, mis papás vieron que este era el país en el que querían envejecer, y decidieron abrir Di Serggio.

¿Cómo es trabajar en familia?

Es increíble y es súper difícil al mismo tiempo. Es increíble porque yo veo a mis papás y a mi hermano todos los días, y eso es algo que mucha gente no puede hacer, compartir ese tiempo valiosísimo con su familia. Pero claro, por otro lado es muy difícil, porque cuando hay diferencias de opinión, tu no estás hablando con un jefe, sino con tu papá, con tu mamá o con tu hermano, y hay que saber manejar esa situación para que sea llevadero.

¿Cuál es el secreto para llegar a acuerdos?

Tener una buena comunicación. Es lo más importante.

¿Cómo es innovar en familia?

No me puedo quejar, porque me dan carta abierta para todo lo que propongo, por más difícil que parezca. Yo soy el que decide qué sabores entran y qué videos vamos a hacer. Más bien me acolitan full. Hace poco hicimos el helado de Intensamente (la película), y todos se pintaron como los personajes (ríe).

Sé que hay famosos que han llegado hasta Di Serggio por un helado hecho a su semejanza. ¿Quienes han salido con un vasito lleno de su sabor especial?

El muy apreciado Carlos Vives, Bacilos, Juan Fernando Velasco, Ronaldinho, Erika Vélez, hay full y todos han sido muy cairñosos.

¿Qué sabor no repetirías?

Ninguno. Todos son hechos con mucho amor y esfuerzo. Son como los hijos, ¡no puedes tener un favorito!

Las redes sociales, las plataformas perfectas

Pese a ser considerado un influencer antes de su participación en MasterChef Celebrity, tras el programa, Nalvarte acepta que su conexión con el público ecuatoriano es otro.

“Había gente que me conocía desde antes, pero después de Master Chef es otra cosa”, dice.

Sin embargo, asegura que la fama no lo agobia. “Me da risa cuando voy por la calle o estoy en el súper mercado y se me acercan señoras preguntarme cómo es posible que se me ahumara el arroz”, señala. “Pero la gente es muy linda conmigo, y es algo que sí me conmueve”.

Otra particularidad es que, tras darse a conocer, es muy común que hasta su local llegue gente de todo el país buscando probar sus helados, especialmente de la costa.

“Me encanta ir a Guayaquil, porque me parece genial que, sin tener un local allá, la gente se me acerque me salude, te muestra lo importantes que pueden ser las redes sociales y la televisión”, comenta.

