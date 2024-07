Roberto Cano ha comido varios platos manabitas, según Érika Vélez

Parece que Michelle Arévalo, novia del colombiano Roberto Cano (51), no está celosa. El actor de 'Pobre Pablo', 'Francisco, el matemático' y 'Merlina, mujer divina' mencionó indirectamente a su expareja Érika Vélez, en 'MasterChef Celebrity' de RCN Televisión, e incluso preparó el plato tonga que combina arroz, maduro frito, pollo y salsa de maní, envuelto en una hoja de plátano. Se lo enseñó la abuelita de la actriz cuando fueron novios.

“Cuando éramos novios y venía a Ecuador, comió varios platos manabitas. Le encantó la tonga que hizo mi abuela (Mariana, que todavía vive) y le pidió que le enseñara”, cuenta la actriz y presentadora de 'MasterChef Ecuador'.

Añadió que fueron pareja por el 2008-2009. “Después de mí, tuvo varias novias y no lo veo desde que grabamos juntos en 'El Capo 2'. Entonces ya no teníamos nada. No creo que me mencionó para llamar la atención o generar, es perfil bajo. Además, ella no puede sentir celos de una novia que tuvo hace siglos”.

Durante su participación, Roberto contó que este plato fue el primero que le preparó a su actual novia, Michelle. “Cuando le pregunté qué debía preparar en una de las emisiones, me dijo: 'haz la tonga, porque es espectacular'”.

La relación de Roberto y Érika no prosperó. En una entrevista con la revista TV y Novelas en 2009, habló sobre su ruptura, aunque no dio detalles, la actriz comentó que no hubo terceros involucrados y que decidió devolver el anillo de compromiso al actor.

Roberto es uno de los concursantes que más ha dado de qué hablar. Ha logrado llamar la atención del público por sus habilidades en la cocina. Demostró su talento en la actuación desde una edad temprana, pues debutó a los 7 años en la serie infantil 'Pequeños gigantes'. Además es pintor.

Durante el lanzamiento de la nueva temporada del reality de cocina, Michelle Arévalo lo acompañó. Siempre lo apoya. “Yo no puedo estar más orgulloso de Roberto, no solo porque su sazón me tiene enamorada, sino porque su dulzura es el verdadero secreto a la hora de cocinar o hacer cualquier cosa en la vida”. Ella ha trabajado en la radio y la prensa. Escribe sobre temas de viajes y gastronomía.

Estuvo casado con la actriz Carolina Acevedo desde el 2002 al 2004. Fue la ganadora del reality en 2023.

Lissette Cedeño con nuevos proyectos

Lissette Cedeño, expresentadora del desaparecido programa de farándula 'De boca en boca' y que luego estuvo a cargo del segmento turístico ¿Dónde está Liz?' en 'De casa en casa', ya no está en TC. Por un tiempo fue intocable. Tiene proyectos, es una de las comunicadoras que manejó la estadía del actor colombiano Gregorio Pernía, en Guayaquil.

Se han cuestionado las razones por las que no fue elegida para ser parte del segmento farandulero 'Detrás de las estrellas', del espacio mañanero, ya que el productor Marlon Acosta está manejando el contenido y fue quien estuvo al frente de 'De boca en boca'. .Marlon, que ahora está de vacaciones en Estados Unidos, siempre quiso trabajar con Soraya Guerrero por su estilo frontal. Lissette estuvo en 'Los Hackers'.

