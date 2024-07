Tania Hermida, la mujer detrás de la cámara

“Creo que uno tiene que hacer las películas que son vitales para uno mismo. Ni una cada dos años, o una cada cinco... En Galápagos, aprendí que hay especies que florecen luego de cien años, y sin querer extrapolarlo hasta ahí, creo que lo mismo sucede con mis películas”, asegura Tania Hermida.

La premiada cineasta cuencana habla con SEMANA en un pintoresco café de La Mariscal, en la capital. Su filme, ‘La invención de las especies’, aterrizó en los cines nacionales en mayo, tras que recibiera el Premio Sloan Science on Screen en Estados Unidos.

La película es el retorno a la gran pantalla de la realizadora, quien alcanzó la fama en 2006 con su afamada ‘road movie’ ‘Qué tan lejos’, para luego consolidarse en el 2011 con ‘En el nombre de la hija’.

“Entre mi primera y segunda película pasaron 5 años, y terminé agotada. Decidí darme una pausa, dedicarme a la docencia. Participé en la creación de la carrera de Cine de la Universidad de las Artes, luego dirigí la carrera y fui docente. Nunca me imaginé que pasarían tantos años”, dice.

Su amor por el cine surgió en la juventud, cuando ya radicada en Quito, conoció la Cinemateca Nacional Ulises Estrella.

En aquella época, Hermida estudiaba Medicina en la Universidad Central del Ecuador, una profesión que en aquel entonces ejercían su padre y su abuelo. Ella esperaba continuar el legado familiar.

“Yo pasaba por una crisis vocacional porque, después de estudiar un año de Medicina, estaba harta y no quería seguir, pero no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida. La cinemateca me abrió los ojos a que hacer cine era posible como una profesión, que no era una quimera lejana”, recuerda.

Poco después, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba abrió una convocatoria regional y ella obtuvo una beca.

“Es un amor de juventud que me duró toda la vida”, dice risueña.

El boom y el declive

Los años que han transcurrido entre sus filmes también le han servido como un espejo de la realidad nacional. Grabó ‘Qué tan lejos’ cuando en el país a duras penas se hacía cine, y el apoyo estatal era nulo. El filme, no obstante, tocó una fibra sensible en la audiencia y se convirtió en un éxito de taquilla, y que poco después se transformó en la creación de una política pública para las artes, en cuyo desarrollo participó como asambleísta constituyente.

Su siguiente película se gestó dentro del marco de la Ley de Fomento del Cine Nacional y del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA), que generó fondos públicos para la producción local.

Esta tercera película, en cambio, se ha enfrentado a las dificultades económicas que atraviesa la industria. Sin embargo, para Hermida, es vital que el fomento siga existiendo, incluso en épocas de escasez.

“La producción nacional no es solo parte de la identidad de un país, sino de la voz de un país”, asegura.

Pese a ello, la cineasta acepta que, pospandemia, la manera de ver cine también cambió.

“Es obvio que hubo, que hay, una reducción en el consumo de cine y un giro hacia la pantalla chica a través de las plataformas de streaming. Pero soy optimista. Yo no creo que los cines desaparezcan, así como el libro no desapareció frente al Kindle. Sé que el público que generó ‘Que tan lejos’, difícilmente lo genere una producción nacional hoy en día, pero eso no significa que voy a ‘tirar la toalla’”, dice.

El poder de la ficción

Para la creadora, los afectos que genera el cine son inigualables.

“Para mí, el arte, en esencial el cine, es la forma fundamental de subsistencia. En mi propia vida, los libros, las novelas, la poesía, las películas han sido vitales en mi formación emocional para atravesar las crisis y los problemas. Y mucha gente también lo vive así. El arte te da el poder de resignificar tu existencia y de hallar tu propia voz”.

Cara a cara

¿Qué película le cambió la vida?

Hay varias, pero quizá la más importante es ‘Stranger than paradise’, de Jim Jarmusch. La vi cuando estaba estudiando Cine en Cuba y ahí comprendí que el cine podía contar otras cosas.

¿Cuál es su película ecuatoriana favorita?

‘Con mi corazón en Yambo’, de María Fernanda Restrepo. Siento que es una película que, como país, nos va a acompañar toda la vida, en el sentido de que nos ayuda a procesar lo que vivimos, a no olvidar y a estar alerta de que no se vuelva a repetir.

¿A qué dedica su tiempo libre?

Como cineasta, mi tiempo es libre, en el sentido de que no tengo un horario tradicional, y eso a veces agota. Pero normalmente escribo muchísimo, leo y veo películas.

¿Cuál es su placer culposo en cuanto al cine?

Veo series en plataformas. ¡Veo un montón!

¿Cuál le gustaría que sea su legado?

Me gustaría que mis tres películas se mantuvieran en el tiempo, y que cuando la gente las vea, incluso cuando yo ya no esté, se sientan abrazos, acogidos.

