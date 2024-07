Pancho Terán: “La vida es tan valiosa que hay que darle pelea”

“Porque aun tengo historias que inventar, muchas canciones nuevas que cantar, leerme una vez más Cien años de soledad. Porque prometí ponerle nombre a todo perro callejero y recorrer el mundo como mochilero. Celebrar contigo mil catorces de febrero y decirte cada día cuánto yo te quiero. Por esas cosas y por muchas cosas más, ¡sobreviviré”, escribió el año pasado el afamado músico quiteño, Pancho Terán.

El tema, titulado ‘Sobreviviré’, es un canto a la vida, uno que compuso mientras luchaba una batalla contra el cáncer de colon, una disputa que logró ganar.

Asegura, sin embargo, que hay un antes y un después en su vida desde aquella batalla.

Morat en Ecuador: Recomiendan a sus fanáticos ir a sus shows en pijama Leer más

El artista recibe a Expresiones en El Potrero de Lumbisí, en el sector de Cumbayá. Antes de empezar esta entrevista, se detiene a saludar a amigos y conocidos, que se acercan a estrechar su mano.

“Siento que la enfermedad llegó a enseñarme cosas a golpes, y a replantearme la vida. Y es que el cáncer te desnuda, te deja sin nada y con la posibilidad de que puedes perderlo todo, hasta tu vida. Ahí te das cuentas que estabas perdido en luchas de a perro, en peleas sin importancia, caminando hacia lugares que no son vitales en tu vida, y de repente nada de eso importa”, dice.

El artista prepara su cuarto proyecto discográfico, que reunirá todos los sencillos que ha ido lanzando a lo largo de los años, y temas nuevos. ANGELO CHAMBA

Desde que entró en remisión, indica, ha hecho una serie de cambios enfocados a valorar las pequeñas cosas. “ Salir a correr en las mañanas es algo que ahora valoro muchísimo. Comer sano también. Cuando pasas por una enfermedad así también notas la forma en la que has estado haciéndole daño a tu cuerpo, que finalmente es una de las cosas más importantes que tienes”, añade.

Sobreviviré para festejar el fin de su lucha

En noviembre del año pasado, el artista ofreció el recital ‘Sobreviviré’, para festejar el fin de su lucha, y compartió el escenario con otros artistas y supervivientes.

Ahora, no obstante, esa es una puerta cerrada, y avanza hacia sus próximos proyectos, que incluyen el lanzamiento de su cuarto álbum, y su retorno a las tablas tras un año de ausencia

“Hay que seguir, hay que continuar y no quedarse estancado. Yo no creo en quedarme estancado. La vida es tan valiosa que hay que pelearla”, afirma.

Enanitos verdes​: un ejemplo de resiliencia y renovación Leer más

Pancho de vuelta a las tablas

Al momento, Terán se encuentra en proceso de ensayos para el musical ‘Cumbia divina’ del director Alejandro Lalaleo, que se estrenará el próximo 1 de agosto.

“Me emociona que hayan pensado en mí para esta comedia musical. He tenido ciertas experiencias en cine y telenovelas, pero es totalmente distinto hacer un musical y trabajar con actores de larga trayectoria, como Carolina Sabino. Es un aprendizaje totalmente nuevo para mí, y estoy muy emocionado de estar ahí”, indica.

Caleidoscopio, un nuevo proyecto

‘Sobreviviré’ es la última canción que el artistas subió a las plataformas digitales el año pasado, pero afirma que tiene un nuevo proyecto musical en proceso.

Se trata de ‘Caleidoscopio’, un álbum que incorporará los singles que ha sido creando a lo largo de los años, y donde estarán temas como ‘Jaramijó’, escrito para las víctimas de terremoto de 2016, ‘Ella’, que aborda la violencia de género, y un tema llamado ‘Los muertos d mi vida’, que terminará de grabar en octubre. “Es un tema que me ha costado mucho.

Empecé a escribirla cuando falleció mi hermano Ricardo, y la terminé cuando murió mi mamá”, dice.

Los veinticinco años de una canción iconica

El próximo año, ‘Negra’, una de las canciones más conocidas de Terán, cumplirá sus 25 años. El músico asegura que planifica una celebración especial para celebrar este tema icónico.

Agrega que, aunque han pasado tantos años desde su lanzamiento, aun es uno de los temas que más le piden sus fans.

“Tengo papás que me la piden para los quince años de sus hijas, o en lugar del vals para las bodas. Es un tema que ya es un clásico de la música nacional”, dice.

Y aunque señala que es un tema al que le tiene mucho cariño, también es uno que quisiera cantar menos.

“Ahorita en Instagram tengo el proyecto ‘Hay mucho más que Negra y Tu lugar’ que busca visibilizar otras canciones que, justo por la acogida que tuvieron esas, se fueron olvidando o casi no sonaron” dice.

Una familia unida por el arte

En marzo del año pasado, la familia Terán celebró el recibimiento de un Guinness World Record por tener la ‘mayor cantidad de miembros familiares en un musical’, tras poner en escena el musical ‘Jesucristo Superstar’.

La prolífica familia quiteña surgió de la mano del radiodifusor Federico ‘El Diablo’ Terán y la cantante Mercedes Guerra, que juntos procrearon doce hijos. Hoy por hoy son una enorme familia de ochenta miembros, con treinta y seis de ellos dedicados al arte y a la música.

Desde 2009, la familia decidió trabajar junta para montar el afamado musical, y desde entonces han realizado varias intervenciones, la más reciente de ellas en 2022. Terán asegura que a futuro tienen pensado volver a hacer funciones, especialmente alrededor de la Semana Santa,

El año pasado la familia Terán obtuvo el Record Guinness por su participación en Jesucristo Superstar. ANGELO CHAMBA

No obstante, si bien el cantante sabe que la facilidad por la música y el arte son dones que se llevan en la sangre, también suele renegar de ese talento.

Caramelos de cianuro: envejecen pero no expiran Leer más

“Cuando mi hijo Lucas e dijo que quería estudiar música, no me pude negar, pero me preocupé, porque sabía lo que le esperaba. Ecuador es un país donde es muy difícil dedicarse al arte o a la música. No conozco hasta el día de hoy a un músico que pueda vivir netamente de dar conciertos. Todos se dedican a otras cosas, dan clases, o tienen otra profesión que les permita seguir haciendo lo que aman y siguiendo sus sueños. Es duro decirlo, pero quienes han triunfado aquí lo han hecho a pesar del vivir en Ecuador”, dice.

Añade que una de sus grandes tristezas es que los jóvenes artistas deban salir del país para encontrar el éxito.

“A mi me encanta lo que los artistas jóvenes están haciendo, hay muchísimo talento. Soy fan de lo que hace Ceci Juno, Luz Pinos, Mateo Terán, y Mía Terán. Me entristece mucho que todos hayan tenido que salir del Ecuador para seguir sus sueños, pero lo entiendo, porque aquí no tenemos las condiciones que se necesitan para salir adelante”, señala.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!