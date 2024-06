Caramelos de cianuro: envejecen pero no expiran

Es 1989 y en la radio venezolana suena el tema de rock alternativo 'Nadando a través de la galaxia', la primera canción de Caramelos de Cianuro. En ese entonces, los jóvenes Asier Cazalis, Luis Barrios, Miguel Ángel González y Pablo Martínez conformaban el cuarteto que con los años se transformó hasta convertirse en el presente en un dúo, conformado por Cazalis y Pável Tello.

A principios de los noventa, agrupaciones de rock como Red Hot Chili Peppers, Oasis y Blink-182 ya dominaban el mercado musical anglosajón con el rock pop, mientras que Latinoamérica apenas empezaba a descubrirlo con Maná, Shakira, Juanes, entre otros.

Aunque contaba con antecedentes como Enanitos Verdes, Los Prisioneros o Soda Stereo, el género aún necesitaba algo que acercara al nuevo público a una variación de rock más fresca y fluida.

Es en ese contexto que aparecen los Caramelos, añadiendo el destello pop a la música, marcada también con letras irónicas y humorísticas que hacían juego con una apuesta visual ecléctica y atrevida.

La agrupación no solo se convirtió con los años en un emblema de la música venezolana, sino en un referente del rock alternativo en toda la región. Cortesía CDC

Y seguían en la escritura de su sueño

Lo que ocurrió desde el lanzamiento del primer sencillo es historia. Caramelos de Cianuro se convirtió en un emblema de la música venezolana y en un referente del rock alternativo en toda la región.

Resulta imposible no empezar a mover el cuerpo cuando suenan algunos de sus míticos temas: 'El instante pasó', 'Rubia sol, morena luna', 'Las estrellas' y 'Verónica'. Y también supieron tocar sensibilidades con 'La casa' y 'El último polvo'.

Quienes los escuchan desde estos singles aún esperan verlos encabezar algún festival local, para revivir el rock de los noventa y dos mil. Pero no se alejan de las nuevas generaciones. Hasta la fecha han publicado nueve discos, con temas que son coreados por el público de antes y de ahora.

EXPRESIONES mantuvo un diálogo revelador con Asier Cazalis, líder y fundador de la agrupación, para conocer los secretos que hacen que todos sigamos cantando sus canciones como si el instante nunca fuera a pasar. Aquí lo que nos contó.

La entrevista

¿Cómo es liderar una agrupación que la gente sigue apreciando a pesar del paso del tiempo?

Creo que una buena canción, una buena propuesta, siempre trasciende el tiempo, las modas y también las edades. Nos pasa que cuando tocamos las canciones nuevas, los más jóvenes son los que las cantan, mientras que los de nuestra edad quieren escuchar 'Verónica', 'Las estrellas' y 'El último polvo'. Después de cierta edad, a la gente le molesta escuchar música nueva, pero afortunadamente hemos tenido la bendición de cautivar a un nuevo público, chicos que están aprendiendo a tocar una guitarra, queriendo formar una banda o aprendiendo a cantar.

¿Cuál es el secreto para mantener felices a los fans más jóvenes y a los más experimentados?

El secreto es que no hay secreto. Es la calidad, la excelencia, siempre darlo todo. Adaptarse, pero no a las modas o a las nuevas tecnologías, sino a la manera de escribir a medida que uno va madurando como artista. Pierdes algunas cosas y ganas otras. Cuando era joven, las canciones me venían de una manera casi metafísica, como si me usaran para nacer. Eso pasa cada vez menos con el tiempo, pero uno aprende en experiencia y en técnica, aprende a escribir canciones realmente. El secreto es siempre mantenerse como un estudiante. El mayor fan y crítico debes ser tú mismo. Después de un largo camino recorrido siguen aprendiendo e innovando.

La banda se formó en 1991. Cortesía CDC

¿Cómo encuentran nuevos sonidos que sigan resonando con su público?

Yo creo que el arte es infinito, a medida que uno se esfuerza y busca nuevos caminos, sin dormirse en los laureles ni dedicarse a una fórmula. Es importante mantenerse vigente, pero no necesariamente seguir una moda, sino mantenerse fiel a uno mismo y buscar lo mejor de uno. Que la gente sepa que siempre vas a ofrecer algo diferente.

En una época en la que lo que más suena en la radio es el reguetón y el pop, ustedes que tienen un legado profundamente rockero, ¿cómo sienten que mantienen viva la esencia del rock?

Respeto mucho a los otros géneros, porque cada género tiene su esencia y su dificultad. No voy a empezar a hacer música urbana, porque cada género tiene su sutileza y lleva años de escuchar música y aprender para lograr hacer algo que le guste a la gente. Mientras podamos seguir haciendo esto, seguir girando y llegando a nuevos públicos y también a la gente que nos conoce desde nuestros inicios, estamos más que agradecidos. Hay espacio para todos.

¿Cómo ha sido la experiencia con el público ecuatoriano? Han venido en varias ocasiones. ¿Cómo ha sido ese recibimiento?

Nos encanta Ecuador. Hemos ido más veces a Guayaquil y es importantísimo estar de vuelta en una ciudad tan hermosa, con gente que nos quiere y queremos tanto. Tantos amigos con los que nos vamos a reencontrar. La última vez fue fabulosa y nos quedamos con ganas de tocar en un sitio más grande.

Nos esforzamos y nos apasiona. Eso ocupa nuestra mente, corazón y alma. Es muy satisfactorio saber que a los chicos les gustó tanto este último disco. Asier Cazalis Líder de la agrupación

¿Cómo somos como público?

Creo que el público ecuatoriano, en muchos aspectos, es similar al venezolano en cuanto a la variedad. Hay gente de la costa, de los Andes, de los llanos. Esa misma variedad geográfica hace que haya mucha variedad cultural. Hay un contraste muy marcado entre Guayaquil y Quito, como lo tenemos en Venezuela entre la ciudad y la playa. Yo soy muy playero porque me gusta el surf, pero mi esposa es de Mérida, una ciudad de los Andes que se parece mucho a Cuenca. Es difícil escoger, pero disfruto de ambas.

Cuénteme sobre las nuevas producciones. ¿Qué podemos esperar de Caramelos de Cianuro próximamente?

Cuando uno empieza a trabajar en un disco nuevo, siempre busca un contraste con el anterior Aunque sigues siendo tú mismo, cada disco tiene sus propios sabores. Este nuevo disco es una vuelta a la musicalidad, trabajando más con la guitarra y componiendo de otra manera. Primero las ideas musicales, progresiones y riffs, y luego construimos sobre esa base. Estamos buscando el sentimiento que nos hizo entrar en este mundo.

Ya hay fechas para Ecuador

El #CDCTour2024, tal como se lo puede buscar en redes sociales, está por iniciar con todos los juguetes. Este 8 de junio empezarán la serie de conciertos en su natal Caracas, para luego seguir camino hacia Puerto Rico el 14 de junio, Estados Unidos y, por supuesto, Ecuador.

La dupla pactó la cita con los ecuatorianos este 21 de junio en la capital y el 22 en Cuenca, aunque los detalles sobre el lugar y la compra de entradas aún están por revelarse. Durante esta gira interpretarán los temas más queridos, pero también incluirán lo más reciente de su trabajo, como los singles que salieron en su último disco, 'Control'.

Este 8 de junio empezarán la serie de conciertos en Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos y Ecuador. Instagram: @caramelosdecianuro

