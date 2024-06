Lenny Kravitz en celibato, para no cometer los errores de su padre

Lenny Kravitz, el cantante y actor estadounidense, reveló que desde hace aproximadamente una década, decidió practicar el celibato como parte de su búsqueda espiritual. Esta decisión surgió tras años de aventuras esporádicas y relaciones inestables.

En una reveladora entrevista con el medio The Guardian, Kravitz confesó que su motivación principal fue evitar los errores de su padre, Sy Kravitz, un productor de noticias conocido por su infidelidad.

“Es algo espiritual. Me he vuelto muy arraigado en mis formas, en la forma en que vivo”, declaró. Lenny estuvo casado con la actriz Lisa Bonet, famosa por su papel como Denise Huxtable en la serie The Cosby Show.

La pareja, que parecía tener un futuro prometedor, vio su matrimonio llegar a su fin en 1991 después de cuatro años y el nacimiento de su hija, Zoë Kravitz.

Nicole Kidman, Lisa Bonet y Adriana Lima son algunas de las exparejas del músico Lenny Kravitz. expresiones

Los amores de Lenny Kravitz

La ruptura se debió, en gran parte, a la creciente fama de mujeriego del músico. Tras esta separación, Kravitz tuvo relaciones con reconocidas figuras del espectáculo, como la modelo Adriana Lima y las actrices Vanessa Paradis y Nicole Kidman.

Sin embargo, ninguna de estas relaciones prosperó. Hoy en día, Lenny Kravitz se reserva para encontrar a la mujer que permanecerá a su lado para siempre. Sin prisas y disfrutando de su soltería, se enfoca en su carrera musical, la cual sigue en ascenso con el lanzamiento de su último álbum, Blue Electric Light.

