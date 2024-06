Cristina Páez: "El huracán Katrina cambió mi historia"

Los sonidos de las alarmas durante la mañana del 29 de agosto del 2005 aún los tiene en su memoria. El huracán Katrina provocaba inundaciones catastróficas en Nueva Orleans, convirtiéndolo en el más destructivo de la historia de Estados Unidos.

“Perdí todo. Mis cinco años de vivir allá quedaron bajo el agua. Me regresé a Ecuador con una mano adelante y otra atrás. Llevaba solo una mochila y el pasaporte”, narra Cristina. “A muchos amigos no los volví a ver. No pude despedirme y nunca más regresé”.

Diecinueve años después, no niega que esa experiencia la marcó de manera positiva y Katrina fue su escuela de vida. “Cambió mi historia y quién sabe dónde estuviera ahora”, revela.

Al día de hoy es la CEO de la consultora Ipsos Ecuador, y es dueña de un invaluable ‘know how’ (saber hacer) sobre el mundo de la investigación de mercados. En un ir y venir entre lo personal y lo empresarial, Cristina comparte a SEMANA las reflexiones, saberes y convicciones que fue elaborando a lo largo de una carrera en la que se preocupa de la igualdad, tanto para mujeres y hombres.

"Jamás me masculinicé"

Como empresaria dice estar enfocada siempre en los resultados y los números, pero sin perder de vista detalles que hacen que las mujeres traigan un complemento adicional a nivel corporativo.

Esto lo aprendió en el camino. A los 27 años, en el 2008, la invitaron a formar parte del Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Estuvo allí 12 años y siempre fue la única mujer entre los demás integrantes. “Me pasaron algunas anécdotas… Si entrábamos a un salón de reuniones, alguien se me acercaba a decir que las sillas estaban reservadas para los directores, y sus asistentes debían ocupar las sillas de atrás. Yo me reía y decía que era parte del directorio”.

No niega que siendo muy joven le costó alzar su voz. “Allí recién empezaba mi descubrimiento de la fuerza que puede tener una mujer en espacios muy masculinos, donde no tienes tanto eco o no piensan igual que tú, ¡pero qué importa! Allí está el secreto del éxito, porque te das cuenta de que al pensar distinto traes un nuevo punto a la mesa que permite generar debate”.

Actualmente sigue haciendo comunidad con más mujeres. Hace siete años la invitaron a ser parte de REF, una organización internacional para líderes empresariales, donde hay dieciséis mujeres. Y a nivel de Ipsos Ecuador, en donde ella es CEO, es parte del Gender Balance Network en pro de buscar que haya igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

“De diez CEO en Ecuador, una es mujer”

Días antes de la entrevista con SEMANA, Cristina celebraba el reconocimiento a las mujeres más relevantes de los negocios de Ecuador en la esfera digital, que organiza Ipsos con INC Consultores. Eventos como este le parecen inspiradores para el liderazgo femenino.

“Ecuador es un país donde de cada diez CEO, una es mujer; donde únicamente el 27 % de los miembros de directorios son mujeres; donde hay una brecha salarial de un 18 % y donde los roles del cuidado de los hijos y del hogar están todavía a cargo de las mujeres”, revela.

Esto, a decir de Cristina, se vuelve un limitante para el crecimiento profesional, así como el hecho de que una mujer no abra el camino para las que vienen detrás.

“A modo personal, cuando yo empecé, eran pocas la que me tendían la mano. Hoy veo una transformación, las empresarias nos apoyamos, nos conocemos y reconocemos, admiramos y también felicitamos los logros de las otras”, expresa.

Algo que a decir de Cristina se debe tomar como ejemplo a nivel de empresas. “Con ellas yo aprendo, comparto y me siento también súper relacionada no solo en conversaciones sobre inversiones, sino también en temas alrededor de la crianza de los hijos. La comunidad de líderes que hoy hay en el mundo corporativo de Ecuador es espectacular”, concluye.

Cara a Cara con Cristina Páez: "El hecho de trabajar muy joven, me hizo madurar más rápido"

Tras el huracán Katrina, ¿cómo fue su camino laboral en Ecuador?

Empecé a trabajar en la empresa familiar, que en ese entonces se llamaba Consultor Apoyo y donde mi mamá era la gerente general. No era la primera vez que trabajábamos juntas. La acompañaba desde mis quince años. En las vacaciones del colegio hacía encuestas con ella. Pero al volver fue diferente. Empecé sirviendo café a los clientes… Aplicaba lo que había aprendido en Estados Unidos en torno a hotelería y turismo. Hasta que luego ascendí a otros cargos.

¿Cuándo llega el reto de ser una CEO?

En el 2014, la multinacional de investigación de mercados y consultoría Ipsos se interesó en nuestra compañía por su posicionamiento en el país. Pero no fue hasta el 2021 que le entregamos el 100 % de las acciones, y con eso me llegó el reto de convertirme en la nueva CEO de Ipsos Ecuador.

¿Qué habilidades tuvo que sacar a flote para ejercer el liderazgo?

El hecho de trabajar desde muy joven me hizo madurar más rápido. Eso también me hizo más fuerte, resiliente y muy hábil para resolver cualquier dificultad. No aceptar un no como respuesta. Siempre hay una manera de hacer las cosas.

Luego de la catástrofe en Nueva Orleans, ¿cómo ha sido el giro de 180 grados a nivel personal?

Hoy no me aferro a nada. Soy muy espiritual, medito, hago yoga dos veces por semana. Y una vez al mes hago un ayuno de agua por siete días. Ese es un ‘reseteo’ mental.

¿Qué les diría a las mujeres que buscan el crecimiento profesional?

Conviértanse en la CEO con la que sus padres siempre soñaron que se casen. Es decir, no esperen casarse con un CEO para cumplir con una meta. Ustedes pueden serlo.

