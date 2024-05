Verónica Córdova: "Mi éxito no es un cargo, es ayudar a otras emprendedoras"

Verónica Córdova tenía 18 años cuando quedó embarazada de un hombre del que al poco tiempo se separó. Ella siguió adelante junto a su bebé. En un inicio, la ayudaron familiares, hasta que lo hizo por sí misma.

La industria electrónica fue el nicho en el que comenzó a escalar laboralmente. Cuenta que mientras estudiaba la carrera de Comunicación Social en la UEES, empezó a trabajar en el puesto de Trade Marketing para una reconocida marca de consumo tecnológico. En ese entonces, las calles que están a lo largo de la av. 9 de Octubre de Guayaquil fueron su “escuela” para aprender la conducta del consumidor.

Fue convirtiendo los desafíos en oportunidades. Escaló más cargos ocupados tradicionalmente por hombres, hasta que a los 27 años la enviaron a República Dominicana, como country manager (gerente de país).

Ese liderazgo hizo que otra empresa volteara la mirada hacia ella: Samsung. Con ellos viajó a Panamá, donde actualmente está radicada. Luego de asumir algunos puestos, al día de hoy es la directora comercial en Samsung Latinoamérica.

“Si antes me preguntaban qué significa el éxito para mí, hubiera dicho trabajar en un alto cargo. Pero hoy, a mis 40 años, es poder ayudar a que otras mujeres crezcan desde lo personal hasta lo profesional”.

Por eso, su agenda también se divide en un proyecto lanzado este 2024. Es socia fundadora de la Cámara de Comercio de Mujeres (Camacom) con base en Estados Unidos, que justamente se dedica a impulsar al crecimiento de las emprendedoras de Latinoamérica.

En diálogo con EXPRESIONES, cuenta cómo funciona esta iniciativa, en la que las ecuatorianas tienen la oportunidad de llevar sus marcas a Miami.

Un impulso a la voz de las mujeres



La pasión con la que habla de Camacom muestra su ímpetu por ser una mentora activa.

No ha ido sola, se le unió Yamilet Rivas, también vinculada a la industria tecnológica. Ambas empezaron dando charlas para estudiantes y, poco a poco, se les metió el ‘bichito’ de qué más hacer por las mujeres, hasta que en noviembre del 2023 empezaron a dar forma a lo que sería la Camacom.

Al día de hoy lo lideran con siete personas de diferentes países de Latinoamérica, incluidos hombres. “Desde nuestras sillas estamos conscientes de que nuestros países necesitan mucho apoyo para que la mujer pueda alzar su voz desde la igualdad y también poder apoyar a las emprendedoras”.

La sede está en Miami por tener una mayor comunidad latina, y a decir de Verónica, la ayuda incluye desde mentorías (las tres primeras son gratis), networking (generación de contactos), misiones empresariales que consiste en llevar emprendedoras a Miami para ayudarlas en reconocimiento de mercado y a su vez relacionarse con posibles compradores, así como también asesoría legal gratis para orientarlas en temas de migración, visas, empresas e impuestos.

“Estamos también buscando alianzas para generar préstamos para las emprendedoras, y que puedan desarrollar sus productos”, añade.

El hecho de que Verónica tenga más de 15 años en la industria tecnológica, se refleja también en la virtualidad de Camacom. “Se pueden enlazar a la plataforma para recibir la ayuda. Empezamos con 25 mujeres y actualmente tenemos 300 inscritas, donde el 15% son ecuatorianas”, dice orgullosa.

"Todos somos un engranaje"

“Yo siempre resignifico mi historia. Veo todo como un aprendizaje. No digo que ha sido fácil, pero fue súper llevadero y adaptable. Fui mamá muy joven, me divorcié dos veces, me cambié de país, extrañé a mi familia… A nivel de sociedad, capaz hubiera sido la oveja negra, pero yo no me siento así. Esta experiencia hizo que el día de hoy pueda ayudar a las demás a caminar de la mano como un apoyo”.

Para encontrar ese balance, Verónica cuenta que hace diez años empezó a buscar ayuda sin ninguna vergüenza. Ese acompañamiento fue a nivel de coaching y mentores para poder influir en los demás a través de la palabra.

“Creo que todos somos un engranaje. Agarras la influencia de tus padres, de tus amigos y de tu entorno. Eso te forma como la persona que tú quieres ser. Hoy, yo voy a seguir aportando o devolviendo lo que a mí me regaló el universo”, concluye.

Verónica Córdova en cuatro claves

Guayaquileña, mamá de dos. Es socia fundadora de la Cámara de Comercio de Mujeres en Estados Unidos. Licenciada en Comunicación Social en Comunicación Corporativa en la UEES. Hizo un diplomado de Coaching y Liderazgo en la Universidad George Washington.

