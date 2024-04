María Fernanda Barriga: “Al reciclar ropa, también renuevas tu vida”

La suya no es la típica historia de la joven que estudió diseño de indumentaria. El camino que llevó a María Fernanda Barriga a abrir una tienda relacionada con ropa tiene escalas.

“Crecí entre hilos y agujas. Mi madre fue modista por mucho tiempo y tenía su propio taller. Desde que yo era niña, nos íbamos a comprar telas y me hacía mis vestidos. Todo lo que tenía en mi armario era hecho por ella”, dice.

María Fernanda Barriga Cortesía

Ese vínculo con la ropa hizo que descubriera su faceta emprendedora en el mundo fashion. Pero no fue de inmediato. Empezó trabajando en relación de dependencia como vendedora a nivel empresarial. Pero, poco a poco, fue naciendo la inquietud de tener su propio negocio. “Yo quería hacer algo que me apasione y en ese momento no me importaba si ganaba o no dinero”, dice la guayaquileña. Y en noviembre 2022, abrió Remiendos.

“He gastado barbaridades de dinero en arreglo de ropa, y me di cuenta de que es una necesidad de mucha más gente. Se compra ropa y casi siempre hay que hacerle un arreglo, porque son ‘piernonas’ o ‘caderonas’. ¡Somos latinas!”, explica.

Si bien en Guayaquil hay varios emprendimientos como el suyo, María Fernanda no ha bajado los brazos. “En mi sector (cerca al C. C El Dorado) no había un lugar que hicieran lo mismo… Así que me lancé con un concepto diferente”, añade.

¿En qué consiste esa diferencia? No solo hace arreglos, también ofrece asesoramiento mientras ella y la clienta toman una taza de café o una copa de vino. De allí las mujeres salen con la ropa rediseñada y con la opción de llevar accesorios (algunos hechos por María Fernanda)... o tal vez con un perfume.

Luego de un año y medio en esta aventura, también le satisface haber generado empleo. “Fue un reto encontrar las artesanas indicadas”. Pero entre prueba y error encontró a las dos costureras que hoy la ayudan en sus cometidos y que seguramente serán una base importante para su próxima meta: abrir otra sucursal y no descarta que sea en Guayaquil.

No toda la ropa es reciclable

¿Qué la llevó a generar conciencia de reciclar moda?

Creo que un armario lleno es sinónimo de caos. Cuando lo limpias y haces esa tarea de sacar lo que ya no usas o lo que puedes arreglar, tu vida cambia. No solo es ayudar al medio ambiente, se trata de renovar tu vida.

¿Ve más gente subiéndose a esa tendencia o aún falta?

He visto que aún hay muchas ‘shopaholics’ (adictas a las compras). Desde mi Instagram fomento la cultura del reciclaje, pero esto le compete a todos. Por lo general, chicas entre 20 y 30 años se están interesando cada vez más en esta tendencia.

Si hablamos de cuidar el bolsillo, ¿la moda ecofriendly resulta o no cara?

No es tan caro como comprarte algo nuevo, pero tampoco es barato porque hay que renovar por completo la prenda y eso toma de 48 a 72 horas. Es como hacer un diseño desde cero, entonces los precios pueden ir desde $ 15 en adelante.

¿Hasta cuántas veces se puede reciclar una prenda?

A modo personal, lo he hecho hasta tres veces. Porque de un vestido pueden salir dos prendas y después de la falda se hace otro diseño y lo mismo con la parte superior.

¿Y qué tipo de ropa no se puede reutilizar?

La que tiene huecos, manchas o cuando la tela está desgastada justo en zonas delanteras.

Hay días negros también...

Pasar de trabajar bajo dependencia a crear un negocio propio no es color de rosa, como se suele romantizar en las redes sociales. Hay días de buena venta, pero también otros en los que no. Además, están los factores externos sobre los cuales no se tiene ningún control, pero que influyen en los ingresos.

“Eso que te venden en Instagram de ‘que uno puede todo como emprendedora’ es mentira. Hay días negros también, en los que sientes que no estás en tu mejor momento. Pero no hay que darse duro por eso. ¡Somos seres humanos! Baja las cortinas, descansa, llora y al día siguiente vuélvete a motivar… Eso me ha servido a mí”.

María Fernanda Barriga Cortesía

Y para pádel lovers

En la moda no ve límites y todo la inspira a crear. Es lo que pasó con su afición por el pádel, el deporte que ha tomado tanta relevancia en los últimos meses.

Y como María Fernanda siempre tiene los ojos bien abiertos, encontró allí un nuevo nicho. Así que además de confeccionar ropa personalizada, hacer arreglos y reutilizar ropa, ha sumado a sus ‘oficios’ el diseño de conjuntos de falda y blusa para todas las pádel lovers.

Ropa para los fanáticos del pádel Cortesía