Andrea Giler: "Inspiras a los demás cuando les muestras lo increíbles que son”

La ex Reina de Guayaquil está convencida del poder de la mente a la hora de alcanzar metas y objetivos.

Primero lo deseó, luego lo imaginó y después lo concretó. “Ese es el poder de la mente”, dice Andrea Giler, quien ha ido logrando sus objetivos gracias a herramientas de crecimiento personal y liderazgo. En 2017 decidió cerrar un negocio de ropa infantil y empezar de cero en un proyecto que salió a la luz recién en el 2023, basado en el coaching ejecutivo y de familia.

Anastasia Vasileuski: “Emprender desde la resiliencia ayuda a crecer” Leer más

(Te puede interesar: Pódcast Vibrando alto: Poder de atracción, cómo usarlo a nuestro favor)

Aunque, “de cero” tal vez suene una expresión extrema, en definitiva ella conectó con su esencia para iniciar semejante aventura.

Al día de hoy lidera el Family and Coaching de Ecuador en alianza con Estados Unidos, dirigido a empresarias y emprendedoras que sonquienes Andrea más se identifica. Explica que son ellas quienes, día a día, viven el desafío de lograr un equilibrio entre sus metas profesionales y personales (hijos, esposo, salud, etc). “Hoy más mujeres han entendido que el éxito debe ser integral y la mente juega un papel importante para ese bienestar”, explica.

MÁS ALLÁ DEL METRO CUADRADO

Durante su año de reinado, se preocupó por la situación de las madres solteras que estaban en prisión. Carlos Yagual // Archivo EXPRESO

No es la primera vez que su mirada se dirige a las mujeres. En el 2005, mientras fue Reina de Guayaquil, se enfocó en proyectos para madres solteras y privadas de la libertad. “Iba a la cárcel y seguí un programa de alimentación para capacitarlas a través de talleres. Esa experiencia, además de impactarme -era la primera vez que entraba a una cárcel-, reforzó mi idea de que uno tiene que contribuir a la sociedad”.

(Puedes leer: Sabina González: “Ni tímida ni insegura, ahora me atrevo a más”)

María Isabel Casanova: “Recibir un ‘gracias’ es lo que llena el corazón” Leer más

Terminó el reinado y decidió retomar sus proyectos personales. Se graduó como Diseñadora de Modas en la Universidad Jefferson, en Guayaquil, luego vinieron el matrimonio, la maternidad y las ganas de emprender en ropa infantil.

“Pude crecer. Abrí locales en el Mall del Sol y en el Village. Pero cuando nació mi segunda hija me cuestioné sobre si seguir expandiendo mi marca o enfocarme en mis hijos que, para ese entonces, tenían 1 y 3 años”.

Cuando llegó el terremoto de 2016 y las cosas se pusieron difíciles, retomó la labor social e hizo una campaña para reconstruir casas en Manta. La triste realidad del país la hizo cuestionarse sobre su propia vida. “Quería estar más tiempo con mis hijos, así que hablé con mi esposo y después de muchos análisis y preguntas profundas, en el 2017 decidí cerrar el negocio que había mantenido por ocho años”, recuerda.

En esa búsqueda por hacer que su proyecto familiar funcionara, se apuntó a estudiar en Family and Coaching, instituto estadounidense dirigido por Nahil Núñez, conferencista sobre liderazgo femenino y autora del libro Los tuyos, los míos… sin los nuestros. “Al principio me metí para aplicarlo en mí y mi familia, y lo logré. Sané, aprendí a meditar, a enfocarme mejor y, desde la gratitud, sacar lo bueno hasta del peor momento”. Pero, inquieta como es, quiso compartir lo aprendido con los demás.

(También te puede interesar: El rol del terapista en la familia)

Fue así como, desde el 2023, tras lograr una alianza con la academia estadounidense, enseña en Ecuador los mismos programas con el propósito de que más mujeres hagan un trabajo de crecimiento personal que les permita conectar con su esencia y liderar desde la autenticidad.

“He entendido que no debes inspirar a tu equipo mostrándole lo increíble que eres, sino mostrándole lo increíble que ellos son”, explica.

21 DÍAS FRENTE AL ESPEJO

En sus talleres aplica la Vision Board, que propone crear un panel con imágenes, colores, frases o palabras que representen lo que se quiere alcanzar en la vida. Cortesía Kbeto Photo

La creación de una imagen en la mente es clave para ir concretando un proyecto, en cualquier aspecto de la vida. Así lo sostiene Andrea, quien además explica que hay herramientas como el Vision Board mediante las cuales, a través de recortes de imágenes, se trazan metas como viajar, tener una familia , abundancia, etc.

“El problema es que si no saben para qué quieren estas metas es difícil que se cumplan. Hay que hacer un trabajo de introspección y entender cómo funciona el cerebro”, dice.

(Te sugerimos: Mente positiva: Los tres mitos del lenguaje)

Patricia Jurado y su camino en el kabbalah Leer más

“Dentro de él está el SAR, Sistema de Activación Reticular, que nos permite enfocarnos en metas claras luego de un trabajo que se ha hecho en el subconsciente”. Ese trabajo se basa en el reto de 21 días, que consiste en sanar las heridas de la infancia a través de introspección y acompañamiento de coaching. “Se descubren las creencias que te limitan para saber de qué estás hecha y como consecuencia logres enfocarte mejor en tus metas”, afirma.

Así es como ella mismo logró enfocarse en el hoy y el ahora. Y en ese camino hay algunos casos sobre los cuales reflexionar, como las ejecutivas que se sentían deprimidas porque no encontraban el propósito de su vida. “Cuando uno es bendecido, tiene que bendecir a otros. Me enorgullece saber que no estoy pasando en vano, sino que estoy aportando para que otras mujeres puedan vivir mejor y ser felices”, concluye.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!