El rol del terapista en la familia

En la ajetreada vida que se lleva en la modernidad, a duras penas se tiene tiempo de procesar las experiencias diarias, ya sean estas buenas o malas. Usualmente sirve de consuelo desahogarse con los demás, ¿pero alguna vez usted ha sido el que se ha quedado atrapado cumpliendo el rol de terapeuta con sus amigos, familiares o hasta de sus padres?

En cierta medida es importante estar ahí para aquellos que necesiten de nuestro apoyo. El problema ocurre cuando ya no se logra diferenciar entre ser la persona querida que da su mano para ayudar y ser el terapista no oficial.

Es muy probable que esta situación ocasione agotamiento mental o algo más grave. Por eso, SEMANA se contactó con algunos especialistas, quienes comparten sus recomendaciones sobre cómo actuar ante esta realidad.

Comprenda a fondo

Para entender más a fondo por qué se da este fenómeno, la psicóloga Alejandra Checa precisa que “es común que se tenga un vínculo cercano con algún familiar o amigo, a quien suele brindarse ayuda o acompañamiento emocional. Y es en esa cercanía que las personas se sienten en confianza de hacer ‘catarsis’ (en temas de psicología es dar a conocer toda la parte que a uno le está afectando en ese momento)”.

Que no le afecte

Para evitar que emocionalmente le afecte estar en una situación como la que se describió con anterioridad, la psicóloga clínica Itzel Navas explica que es primordial ser objetivo con la información que le comparten, para evitar que se cuele dentro de usted. Tener presente esto es importante para que a largo plazo su bienestar no se vea perjudicado por terceros.

Los límites son indicativos importantes para definir qué es aceptable y respetuoso y qué no lo es en una relación interpersonal. Cuando alguien comienza a tratarle como a un terapista, a menudo descarga su equipaje emocional sin considerar la capacidad que usted tiene para manejarlo. Reconocer la importancia de los límites es crucial para mantener conexiones saludables.

La especialista añade: “Digamos que usted continúa escuchando a una persona que presenta problemas de diversos contextos, y las salidas o consejos que le brinda no sirven más allá de ser solo un placebo. Es en esas instancias cuando ya es momento de decir: ‘Sabes que, yo creo que lo mejor es que acudas a un profesional que te ayude con una orientación mejor’”.

Sea claro y directo no tenga miedo

Puede ser desafiante ser comunicativo con los demás. A menudo, nos preocupa parecer demasiado bruscos, pero es esencial ser decidido y al mismo tiempo amistoso al expresar las emociones. Establecer límites con aquellos que confían en nosotros como si fuéramos terapeutas, requiere de un diálogo abierto y honesto.

“Sea directo y claro en su comunicación, respetando y validando sus emociones”, sugiere Elena Touroni, psicóloga consultora y cofundadora de The Chelsea Psychology Clinic.

“Por ejemplo, podría decirle: ‘Entiendo por qué te sientes así. Quiero apoyarte, pero siendo sincero, en este momento simplemente no tengo la capacidad emocional’”. Usar expresiones adecuadas puede ayudar a transmitir las emociones sin sonar acusatorio.

Otro factor importante que recalca Alejandra Checa a la hora de validarse a sí mismo es no ponerse en segundo plano. “Estas personas que son buenas escuchando no se cuidan a sí mismos, porque por diversos motivos, no quieren prestar atención a sus propios problemas, o no tienen los recursos suficientes para hacer frente a las situaciones que están atravesando”, manifiesta.

La especialista explica que este rol afecta mucho a quienes lo desempeñan, ya que su mayor deseo es ayudar. “Generalmente, ellos están o han vivido situaciones complicadas y quieren que sus seres queridos no pasen por este mismo proceso que a ellos les fue doloroso”.

También suelen ser personas muy reservadas en lo que a compartir pesares se refiere. Les cuesta pedir ayuda y por eso es más fácil para ellos buscar solución a los inconvenientes de otros.

