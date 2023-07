No siempre las críticas vienen con inuendos.

Desanimarse por un comentario sobre lo que realiza o hace es algo que suele pasar y la mayoría de las ocasiones el que emitió esa crítica no tiene malas intenciones. Entonces, ¿por qué le hacen sentirse mal?

Las críticas para la psicóloga clínica Dorothee Von Stösser es una forma de comunicar a los demás algo con intención de mejorar un aspecto sin connotaciones negativas, pero eso no aminora cómo le afecta al receptor.

Estos juicios buenos o malos alteran las emociones porque cada uno busca hacer el bien y las críticas son vistas como una señalización de haberse equivocado. Lo que les hace sentir inútiles y expuestos.

El pequeño juzgador

“La crítica le apuñala un poco. El hecho de querer obrar bien elabora un crítico interno”, destaca la especialista. Usted lo conoce, es esa voz interna que le dice qué debe hacer y qué no. Se lo ve como el enemigo, pero tan solo es un mecanismo de defensa que le evita cometer errores, así no recibirá esos comentarios.

‘Me resbala’

Ahora bien, de seguro, ha escuchado a varias personas decir que no les afecta en lo más mínimo y siguen adelante.

Existen tres razones por las que se da este caso: la primera, no se lo toma personal, porque la persona tiene cierto grado de inteligencia emocional y tiene en consideración que las críticas son para mejorar lo que esté realizando; la segunda, se relaciona más con una personalidad narcisista, aquellas que se sienten superiores a los demás y por esa razón para ellas no hay cabida para que alguien las señale por algo que podrían estar haciendo mal.

En la tercera, la persona actúa de forma amena y suele decir ‘está bien’, ‘no pasa nada’, pese a que sí le afectó aquel comentario. Actuar así es muy frecuente, porque ser criticados expone y vulneraliza al individuo.

La críticas deben estar dirigidas a las acciones mas no a las personas. freepik

Tenga cuidado

En la literatura se dice que la crítica busca la mejoría de algo sin ánimos de irrespetar. Lamentablemente, no todo es color de rosa y no todos los seres humanos tienen buenas intenciones. Existen aquellos que utilizan estos juicios con el fin de elevar su ego y no como un apoyo para usted. Si se encuentra con alguien así, es mejor evitarlos y hacer oídos sordos a lo que le dicen.

Un paso a la vez