Autolesiones, un padecimiento perenne

La visibilización de la salud mental se extiende cada vez más, pero no llega a ser una normalidad. Pues aún a la sociedad le resulta incomprensible que existan adolescentes que recurran a autoinflingirse heridas en formas de cortes, quemaduras o golpes. Usualmente provocadas por navajas quirúrgicas, fósforos, tijeras o compás, que se realizan en los brazos y muslos. En algunos casos, también exponen a estas lesiones a la espalda, caderas y entrepiernas.

Este es un tema que no se puede tomar a la ligera, más aún cuando los involucrados son menores de edad.

Entre las particularidades que hacen de este grupo etario, en un rango de edad entre 12 - 17 años, los más vulnerables a autolesionarse está que “carecen de habilidades de regulación emocional (capacidad de manejar las emociones de forma adecuada) y por eso explotan o se abstienen de hacerlo, ocasionando que el daño sea hacia adentro”, define el neuropsicólogo José Rivadeneira Paredes, coordinador de Servicios Digitales de Salud Mental de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Un estudio creado por el portal Dialnet expone que “los autoflageladores se cortan para cerciorarse de que están vivos. Este comportamiento se utiliza a veces para aliviar dolores emocionales fuertes, ya que es más fácil controlar el malestar físico que el emocional y porque la sensación de dolor produce cierta liberación de ansiedad”.

No es un síntoma colateral de alguna psicopatología. Shutterstock: Pheelings media

Présteles atención

Es común pensar que aquellos que se lesionan tienen algún trastorno mental latente. Sin embargo, el especialista establece diferencias entre estas personas y los suicidas, a quienes cataloga como parasuicidas.

Y los define como aquellos que, a pesar de causarse daño a sí mismos, no lo hacen con el fin de acabar con su vida. En cambio, las personas que tienen un perfil suicida buscan formas de que sus acciones sean fulminantes y cumplan con su cometido principal, quitarse la vida.

Pero aclara que el hecho de que no planeen hacer el acto fulminante, no significa que estén a salvo. Porque, lamentablemente, al estar expuestos a constantes intentos de herirse son propensos a que se les vaya la mano. Por eso, al comparar la tasa de muertes entre ambos grupos, la de los parasuicidas es mayor, revela Rivadeneira.

Del mito a la verdad

El miedo que los lleva a reaccionar de forma inesperada, no es tan distinto con este tema. Es así como se cae en el error de etiquetar a estas personas que se hieren a sí mismas como ‘depresivas’, ‘locas’ o ‘esquizofrénicas’ por el simple hecho de desconocer los motivos que provocan esta respuesta. Si bien es cierto que estos trastornos psicopatológicos tienden a presentar estas autolesiones, no es un factor determinante.

Dentro de un estudio hecho por la Universidad de Valladolid, España, sobre las autolesiones en la adolescencia, se comparte que durante la etapa de desarrollo los niveles de impulsividad y reactividad emocional son mayores, lo que supone un riesgo para el desarrollo de autolesiones, que provoca la urgencia de herirse en respuesta a sentimientos negativos.

El regreso a clases es un factor externo que puede reavivar emociones negativas en algunos menores. Freepik

Afecta a ambos géneros

Aunque en estudios como este y en otros superpongan al sexo femenino como el que más se autoinflige daño, el neuropsicólogo Rivadeneira explica que no son cifras del todo correctas, ya que el aspecto cultural está involucrado: “Es lo que observamos comúnmente, el niño no puede llorar, no puede contar lo que siente, porque no es tomado en cuenta y termina siendo juzgado”. De esta forma, no tiene un espacio seguro para expresar sus pesares, ni está acostumbrado a compartirlos tampoco. En cambio, las mujeres sí buscan ayuda.

Según las cifras recopiladas por la línea de ayuda Ánima EC en lo que va del año hasta mayo, la cantidad de llamadas masculinas es de 420, superado por las mujeres en 1.356. En comparación del resto de años, la cifra va subiendo rápidamente, “pero no hay que alarmarse, porque esto solo demuestra que a medida que pasa el tiempo las personas se vuelven más abiertas a buscar tratamientos y apoyo médico”.

Lo que más afecta en Ecuador

Cuando se trata de buscar las causas externas que ejercen influencia en estas conductas, se cree que las amistades o lo que consumen por redes son razones comunes que empujan al individuo a realizar estos actos que violentan su integridad. Esto es un juicio equivocado, porque lo que en realidad puede servir como un desencadenante, más allá de la inseguridad, son las noticias de suicidios alrededor del mundo, el inicio a clases y los meses de noviembre y enero.

Esto último es algo intrigante, pero su justificación radica en que ambos están cerca de diciembre, un mes de pasar en familia y de gastos para celebrar a lo grande con los seres queridos. La preocupación de endeudarse, ver solo a la familia por un corto tiempo y saber que no ha cumplido con sus metas estudiantiles, son una gran carga para ese ser humano y probablemente un detonante perjudicial para la vida.

Los padres son un apoyo inmenso cuando existen estos problemas. Freepik

Los padres deben involucrarse

En la adolescencia se suele subestimar los comportamientos de los jóvenes como padecimientos de la edad y procesos por los que tienen que pasar para construir su personalidad.

Las autolesiones suelen confundirse con travesuras que hacen para llamar la atención o catalogarlo como neta manipulación, mas lo que en realidad están haciendo es enviar señales de alerta y auxilio. Los padres y familiares deben verlo así, principalmente porque a cierta edad (la adolescencia) los chicos no saben cómo comunicar lo que sienten con asertividad.

Los pasos que recomienda el experto son: Primero, escuchar activamente sin juzgar. Segundo, cuando él haya terminado su intervención usted procure comunicarse asertivamente. Y tercero, no deje de recordarle que a su lado puede sentirse confiado y hablar sin rodeos de lo que le molesta.

Señales que debe tomar en cuenta

Cansancio: Los síntomas varían por cada persona, puede ser que duerma mucho o muy poco, pero la falta de energía siempre está presente. Disminuye el cuidado personal: Con la falta de energía viene el desinterés por arreglarse y pierde la noción de asearse o vestirse como solía hacerlo. Cuidado con la vestimenta: Si utiliza abrigos todo el día (hasta cuando se encuentra dentro del hogar), revise que no esté ocultando nada. Hipersensibilidad: Existen dos polos, en uno la rabia es el protagonista y en el otro, el llanto es algo frecuente. Cualquiera de los dos son señales que debe mirar bajo una lupa. Aislamiento: Ya no frecuenta a sus amigos, prefiere estar solo todo el tiempo y le molesta estar cerca de multitudes. Apetito inestable: Se identifica a los que comen mucho, los libera de las penas y también están a los que un solo bocado les cierra el estómago. Empieza a regalar sus pertenencias: Si el chico comienza a regalar sus bienes, dibujos o cartas es una señal de alarma grave. Es muy probable que haya decidido quitarse la vida.

Apoyo gratuito

Si conoce de alguien que esté pasando por una situación difícil y necesite de ayuda. La Junta de Beneficencia de Guayaquil tiene una línea de ayuda y una aplicación que le brinda soporte las 24 horas del días, todos los días a nivel nacional y mundial.

Telf: 0997196911

App: AnimaEc