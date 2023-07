Pautas para un trabajo feliz

Es en el trabajo donde se pasa la mayor parte de la vida. Aunque importante, no siempre es posible sentirse a gusto. Factores externos como un salario inadecuado o exceso de responsabilidades; y personales, como la búsqueda del perfeccionismo, estrés o ansiedad de desempeño afectan la tranquilidad. “Tener un trabajo que no represente algo significativo o en el que no se desafíen sus capacidades también pueden ser factores de malestar anímico y emocional”, acota el psicólogo clínico especializado en terapia cognitiva emocional, Diego Tzoymaher, catedrático de la Universidad de Buenos Aires.

Para el especialista, la felicidad involucra un sentido a largo plazo de paz mental, bienestar y satisfacción con la vida. En cambio la alegría o la motivación son temporales. El problema está cuando, por perpetuar las emociones efímeras, se quiere dejar de lado los sentimientos negativos que, si no se los reconoce, son una fuente de sufrimiento.

La mente es importante, pero es primordial priorizar lo físico, emocional y social en un ambiente laboral. Así lo explica el catedrático y director del programa Executive Chief Happiness Officer, de UNIR, Andrés Pascual, quien comparte algunas de sus recomendaciones para cultivar un ambiente laboral estable publicadas en su libro ‘Líder del bienestar’.

Con estas recomendaciones tu vida tendrá mejorías de a poco. Freepik

5 pautas hacia la felicidad

Hombres seguros, virtud que atrae Leer más