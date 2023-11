Anastasia Vasileuski: “Emprender desde la resiliencia ayuda a crecer”

“Soy muy nacionalista”, confiesa Anastasia, cuya esencia es muy ecuatoriana. Y añade que desde el comienzo se enfocó mucho en resaltar Ecuador, “por eso no solo la mano de obra es local sino también los textiles”.

Incluso ya tiene claro cómo es el mercado. Cuando saca una nueva colección, tiene claro cuál ‘pegará’ en la Sierra y cuál en la Costa. “Por lo general Guayaquil siempre es un mercado más arriesgado al vestir, sobre todo en prints”, dice en base a su experiencia.

Entre seda, algodón y lino va conquistando clientela para hacerla sentir “como si estuvieran en una nube”, con sus pijamas. La particularidad es que algunos estampados también son de su autoría. “Esto depende de la colección. Los prints de Safari, por ejemplo, fueron diseñados digitalmente por mí. Me ha tocado aprender de todo un poco”, confiesa sobre todo lo que hace en Tasita.

César Veiga: "Todo lo que gano en OnlyFans va para mis perros" Leer más

(Antes de que sigas leyendo, mira esta nota: Ana María Arcos: “La inteligencia artificial no reemplaza al buen marketing”)

En cuestión de ventas, si bien los canales online son su fuerte, ya está teniendo presencia en tiendas multimarcas. Al momento tiene sus diseños perchados en un local de Quito, y con la colección de Navidad espera entrar en dos más.

Tampoco deja de participar en ferias de emprendedores, lo que le permite recorrer y maravillarse con algunas ciudades del Ecuador, como Ambato y Cuenca.

Así es como va creciendo y sumando de a poco más gente a esta aventura. “Cuando empiezas haces de todo. Eres fotógrafa, modelo, community manager”, cuenta entre risas. Pero poco a poco ha tenido la posibilidad de delegar muchas funciones. “Aunque no voy a negar que hasta ahora a mí me gusta contestar los mensajes, sentir esa cercanía con los clientes. Esta marca lo es todo para mí. He aprendido que el hecho de emprender desde la resiliencia ayuda a crecer”, concluye”.

ECONOMISTA CON ALMA FASHIONISTA

De padre y madre rusos, Anastasia nació en Guayaquil, pero desde temprana edad reside en Quito con su familia.

El mundo fashion no ha sido ajeno al estilo de vida que lleva en la capital. “Siempre me ha gustado el tema textil, toda la rama de la ropa, los patrones”, explica.

Daniela Ruiz: “Vivir en la incertidumbre es una lección por aprender" Leer más

Al inicio era solo un hobbie, pero una vez que entró a la carrera de Economía en la universidad, se animó a emprender en ese nicho.

(También te puede interesar: Looks de televisión bien entendidos)

Poco a poco lo aprendido en las aulas lo fue trasladando a una marca de ropa (en su mayoría blusas), que le sirvió como escuela para aprender a emprender.

Pero ni bien cumplía un año en el mercado, llegó la pandemia. “A veces no hay que forzar más una marca, por mucho cariño que se le tenga”, indica.

Arrancar de cero durante el confinamiento no fue nada fácil. “Una cosa es haber tenido un emprendimiento en marcha y otra es recién lanzarse, más aún en una época difícil. Recuerdo que iba a ver telas con miedo en pleno pico del Covid-19”.

A pesar de los días grises, ser nativa digital la ayudó. “Hasta el día de hoy creo que las redes sociales son muy fuertes. Para lanzar un emprendimiento, ya no es necesario que de inmediato tengas una tienda física”, analiza.

Además, las pijamas empezaban a estar en tendencia y empezaron a ocupar un lugar en las perchas de moda. Ya no eran solo para dormir. El día de la Madre, el Padre, Navidad, San Valentín, dice, son sus épocas buenas para las ventas, pues abarca looks tanto para hombres como mujeres. “Los varones son un mercado más complicado, porque hay quienes tienen aún la costumbre de dormir en boxer. Pero justo mi idea es ir cambiando eso... A largo plazo, me gustaría expandir y hacer diseños también para niños y mascotas. Quiero vestir a toda la familia”, anhela esta economista.

(Te invitamos a leer: Danna Villacrés: “La moda es un plus para empezar bien el día”)

Su profesión es un plus para superar altibajos. “El emprendedor promedio piensa que va a tener ganancias inmediatamente, desde el inicio, y no es así. Hay que sufrirla, puede haber inconvenientes, y en Ecuador hemos tenido picos bastantes duros, como los paros, por ejemplo... Pero nunca hay que ajustarnos al panorama, sino a seguir con la misma fuerza”.

Stefy Gálvez: un camino de la aviación al mundo fashion Leer más

Con 24 años de edad va teniendo cada vez más claro el mundo de los negocios, “Es importante no sabotearnos a nosotras mismas diciendo ‘no puedo’, ‘qué miedo’, ‘no soy experta’. Solo hay que lanzarse. En un inicio nunca vas a tener todo listo, siempre habrá problemas en el camino, así que de nada sirve adelantarte a lo que aún no te ha pasado”.

INFLUYENTE EN REDES

Anastasia ama las cámaras. Le encanta posar. La plataforma en la que se la suele ver más es el Instagram, donde acumula más de 13 mil seguidores.

“En ese canal es donde yo muestro mucho mi estilo, tendencias y lifestyle”.

Y fue allí que la empezaron a buscar más marcas que hicieron click con su esencia juvenil y fresca al punto de que le pedían modelar para sus emprendimientos.

”No estudié una carrera de modelaje, pero creo que la práctica me ayudó a desenvolverme. Luego, lo más lindo, fue tener esa experiencia para modelar mis pijamas”.

(Esta noticia te interesa: Tiempo de Islas Encantadas)

Tener una comunidad más o menos numerosa hizo que se diera cuenta de que entre sus seguidoras tenía emprendedoras. ”Así como yo les compro, ellas también me compran y nos damos a conocer con los ‘give aways’... Muchas veces hay esa idea de que entre mujeres no nos apoyamos y nos ponemos el pie, pero no es mi caso. Aquí hemos ido todas juntas y ayudándonos. Eso me parece lo esencial”.

"GUAYAQUIL ES MÁS ARRIESGADO"

“Soy muy nacionalista”, confiesa Anastasia, cuya esencia es muy ecuatoriana. Y añade que desde el comienzo se enfocó mucho en resaltar Ecuador, “por eso no solo la mano de obra es local sino también los textiles”.

Incluso ya tiene claro cómo es el mercado. Cuando saca una nueva colección, tiene claro cuál ‘pegará’ en la Sierra y cuál en la Costa. “Por lo general Guayaquil siempre es un mercado más arriesgado al vestir, sobre todo en prints”, dice en base a su experiencia.

Entre seda, algodón y lino va conquistando clientela para hacerla sentir “como si estuvieran en una nube”, con sus pijamas. La particularidad es que algunos estampados también son de su autoría. “Esto depende de la colección. Los prints de Safari, por ejemplo, fueron diseñados digitalmente por mí. Me ha tocado aprender de todo un poco”, confiesa sobre todo lo que hace en Tasita.

Pablo Campana: "Desde febrero del 2024 me dirán abuelito" Leer más

(Puedes leer también: Lorena Meritano: “Sigo eligiendo vivir”)

En cuestión de ventas, si bien los canales online son su fuerte, ya está teniendo presencia en tiendas multimarcas. Al momento tiene sus diseños perchados en un local de Quito, y con la colección de Navidad espera entrar en dos más.

Tampoco deja de participar en ferias de emprendedores, lo que le permite recorrer y maravillarse con algunas ciudades del Ecuador, como Ambato y Cuenca.

Así es como va creciendo y sumando de a poco más gente a esta aventura. “Cuando empiezas haces de todo. Eres fotógrafa, modelo, community manager”, cuenta entre risas. Pero poco a poco ha tenido la posibilidad de delegar muchas funciones. “Aunque no voy a negar que hasta ahora a mí me gusta contestar los mensajes, sentir esa cercanía con los clientes. Esta marca lo es todo para mí. He aprendido que el hecho de emprender desde la resiliencia ayuda a crecer”, concluye”.

Lee sin límites y ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!