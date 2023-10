Looks de televisión bien entendidos

No una, sino varias veces, he escuchado a gente preguntando, o quejándose más bien. “¿Quién viste a los talentos de TV? Y cómo no darles la razón. Hay desaciertos estilísticos a montón, sobre todo en el look de los talentos o presentadores de realities, cuyas combinaciones me provocan desprendimiento de retina (literal).

Lee también: Moda: La quiteña que queremos ver

Excepto los noticieros. Y aquí defiendo a algunas colegas porque cada vez se nota cómo cuidan su imagen al momento de contar las noticias.

El otro día, mientras preparaba el desayuno y hacía zapping, me detuve en las noticias de Teleamazonas, donde una de las anchors es la quiteña Gabriela Galárraga. A mi juicio una de las mejores vestidas. En el poco tiempo que lleva allí ha sabido combinar lo formal con lo moderno, y esto no le resta credibilidad. ¿Ya la vieron?

No lo hace a priori, tal parece que hay interés en la construcción de su imagen. En posteos de sus redes sociales se la puede ver dejándose asesorar en colorimetría. Un tema súper importante para quienes están en televisión.

Pero fuera de cámaras tampoco pasa desapercibida. Su estilo ha hecho match con diseñadores locales, como Zaruka Rodríguez, a quien recientemente le ha modelado sus diseños.

Me alegro que cada vez haya más referentes de buen vestir en la pantalla local. ¿Pero qué hacemos con el resto? ¿Mandarlos al exilio mediático? Solo bromeo. Aunque estoy segura que muchos quieren que uno u otro famoso no vuelva a aparecer en televisión o revistas. Sugiérannos nombres que acá los consideraremos.