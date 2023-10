Danilo Carrera... ¡Qué gentleman!

Disculpen este impulso al titular, pero hay que agradecerle a Telemundo por ponerlo nuevamente en escena a Danilo Carrera. Su imagen nos resulta un aire fresco ante los típicos personajes. Y no hay duda que él era necesario. Además del talento, vale resaltar su imagen. Y aquí hago invitación a voltear su mirada a él. (No se llene de pretextos si es casada) Danilo es un gentleman, y se entiende por qué la prensa extranjera también está alucinando con él.

Esto también te puede interesar: Lo mejor y lo peor en moda de la sesión solemne de Guayaquil

Este fin de semana había que estar sin televisor o internet para no haberlo visto como presentador en los Premios Billboard. Estuvo espléndidamente vestido. Moderno, elegante y diferente.

Pero hay que decir que no ha inventado nada en cuanto a look. Simplemente le dio su toque a las propuestas de Dolce&Gabbana y Bulgari que lo patrocinaron.

Para la alfombra azul, lució un traje cruzado que me pareció una buena opción para no ir con el típico blazer de dos botones que usan los hombres en todo tipo de eventos. Y aunque no hubo corbata añadió un pin metalizado que fue su accesorio protagónico. Menos es más, también en los varones. (Sugieran este look a su novio o esposo).

El lujo silencioso Leer más

Durante la ceremonia, en cambio, optó por lo clásico, pero con detalle juvenil. Llevó un blazer con solapas azules a tono con el corbatín. ¿Vieron que sin corbata también se logra looks sofisticados? Danilo es prueba de ello. Y si revisan sus demás outfits posteados en Instagram, verán que lo elegante también puede ser cool.

Tenemos un buen embajador del buen vestir, y orgullosamente ecuatoriano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!