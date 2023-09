Cuando llevas años dedicándote al periodismo de moda, es complicado que un famoso (entiéndase, cantante, actriz, influencer, etc.) te sorprenda para bien. Afortunadamente, cada cierto tiempo, aparece un personaje del cual place hablar de su estilo. Y ahí viene mi parte favorita de la profesión. Es el caso de la guayaquileña Carla Bucaram, cuyo contenido en redes sociales varía entre looks muy estilosos y también lifestyle.

Ya hace unos años que salió en la portada de SEMANA y algo que me agradó de esa entrevista fue su frase acerca de que para vestir bien no hace falta recargarse de marcas. Y eso va en consonancia con la tendencia que hoy no para de sonar en Instagram y TikTok: El lujo silencioso, o también llamado old money. En otras palabras, es una elegancia sin estridencias.

Carla, al parecer, lo domina bien. En sus outfits destaca la combinación de prendas que se alejan de la logomanía; y más bien prioriza aquellas de estilo clásico y atemporal.

Si dan un vistazo a sus posteos notarán combinaciones con colores neutros como el blanco, negro, gris y beige en piezas con cortes clásicos que nunca pasarán de moda y son elegantes como un abrigo de rayas, un pantalón sastre y blazer de cuadro.

Así es el lujo silencioso. Ahora sí, a combinar. Acá les dejo algunos looks de Carla que les pueden servir de inspiración. Ojalá, en el reality que participará pueda mostrar su estilo tal cual. ¡Suerte!

¿Quieres leer todo el contenido? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!