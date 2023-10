Lo mejor y lo peor en moda de la sesión solemne de Guayaquil

Este domingo 9 de octubre Guayaquil se puso sus mejores galas, al igual que todas sus autoridades. Y no es para menos, la ciudad celebra 203 años de Independencia y había que lucir a la altura.

Esta ceremonia se desarrolló al pie del río Guayas en el Hemiciclo de la Rotonda. Allí, el alcalde Aquiles Álvarez y el vicepresidente Alfredo Borrero dieron sus discursos a los ciudadanos. Entre los espectadores se pudo apreciar a los conyugues de las autoridades y las dignidades políticas. Entre ellas Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas; Blanca López, vicealcaldesa y Luisa González, candidata a presidenta del Ecuador.

En su paso por la alfombra roja no solo destacaron su presencia y actitud, sino también sus atuendos. La estilista y consultora de moda Alejandra Paredes opinó sobre cada uno de sus outfits en esta ceremonia que guarda algunos protocolos.

El alcalde Aquiles Álvarez y su esposa Fiorella Icaza Samán. Miguel Canales// EXPRESO

Aquiles Àlvarez y Fiorella Icaza. El alcalde la ciudad lució un elegante traje azul marino, el cual combinó con una corbata celeste y camisa blanca, haciendo alusión a los colores de la bandera de Guayaquil. "Hubiera recomendado un color más claro, quizá un azul eléctrico, pero el código de vestuario fue adecuado. En cuanto a su corbata, pudo usar una más ancha para que vaya más acorde en proporción con sus hombros", explica la experta en moda.

Mientras que su esposa, Fiorella Icaza, llevó un jumpsuit azul real, elegante y con joyería de perlas.

Mayra Montaño. MIGUEL CANALES // EXPRESO

Mayra Montaño. La presentadora y concejal de la ciudad personificó el dicho: "Al que quiera celeste que le cueste". Con su vestido de manga asimétrica y celeste tornasol, desfiló por la alfombra roja y hasta bromeó con el alcalde. Así lo demostró en su perfil de Instagram. "Tiene un estilo muy creativo pero aquí se aplica el criterio de ocasión. Es una sesión solemne, un evento protocolario y como legisladora municipal no puede ir con escote. Debió optar por otro código de vestuario y los colores metálicos no se aplican a este. En los accesorios sí son aceptados".

Lucía Pazmiño Salvador, esposa del vicepresidente Alfredo Borrero. Miguel Canales// EXPRESO

Lucía Pazmiño Salvador. La esposa del vicepresidente Borrero lucío un traje de blanco impoluto, como las estrellas de la bandera de la ciudad. El toque de color se lo dio su accesorio en el cuello. "La flor fucsia en su cuello estuvo muy grande. Es cierto que están en tendencia, pero una más pequeña pudo haber favorecido a su cuello. Su peinado y accesorios favorecieron a la armonía del conjunto".

Blanca López, vicealcaldesa Miguel Canales// EXPRESO

Blanca López. La vicealcaldesa más joven de la historia de la ciudad también optó por los colores metálicos. Para la experta, este evento no era el adecuado para llevarlos. "Es un error de código de vestuario. El peinado y los lentes no fueron los óptimos para el evento. No es un matrimonio o una fiesta de quinceaños para ir con este tipo de vestido".

Diana Atamaint. Miguel Canales// EXPRESO

Diana Atamaint. La presidenta del Consejo Nacional Electoral fue fiel a su estilo, y a la vez, portó elegancia. Para Alejandra Paredes, la política siempre sabe incorpora su cultura a cada uno de sus atuendos. "Maneja un estilismo, lleno de colores vivos, con un largo de falda y escote precisos para la ocasión. Sabe manejar la moda con sus tradiciones".

Marcela Aguiñaga y Luisa González. Miguel Canales// EXPRESO

Marcela Aguiñaga y Luisa González. Dos de las mujeres más visibles de la política se decidieron por enterizos para lucir esta noche especial. En el caso de prefecta del Guayas, ella vistió un traje negro y estampado de 'white dots'. Mientras que la candidata a presidenta, combinó hasta el forro de su celular con el albiceleste. "Marcela Aguiñaga es súper elegante. Sus vestido de lunares estuvo muy fresco. Su maquillaje y moño muy acertados para el evento. Mientras que Luisa optó por algo más ceremonial. Sus lentes se enmarcan perfectamente en su rostro".

Sabina González. Miguel Canales// EXPRESO

Sabina González. La reina de Guayaquil 2023 portó un traje de color perla con bordados de lentejuelas plateadas. De esta forma la banda y su corona resaltaban de su atuendo. La apertura de su pierna fue una de las más reveladoras de la noche.

Lucho Mueckay Miguel Canales// EXPRESO

Lucho Mueckay. El actor y coreógrafo recibió de manos del alcalde el reconocimiento 'Municipalidad de Guayaquil: Jaime Nebot Saadi'. Sus más de 30 años de trayectoria y su aporte al arte y la cultura fueron exaltados durante el evento. Pero también destacó su outfit. Su saco de color ladrillo puso el toque de color ante los clásicos azules y negros que llevaron los invitados. Su único desacierto fue llevar la corbata del mismo color de la camisa, en total negro.