La mascarilla volvió a ser parte del uniforme en Guayaquil

Sin miedo, pero con cautela, regresaron al aula los estudiantes de los colegios fiscales de Guayaquil, que junto al resto de planteles de la región Costa iniciaron oficialmente este lunes 5 de mayo el periodo escolar 2025-2026. Lo hicieron en medio de una alerta sanitaria por el brote de tosferina, que ya ha dejado más de 300 casos en el país y 11 fallecidos, seis de ellos menores de un año.

¿Dónde y por cuánto tiempo rige la medida?

Acompañados por sus padres, los estudiantes descendieron de buses escolares, expresos y autos particulares con el rostro cubierto por mascarillas. La escena, que parecía superada tras la pandemia, volvió a hacerse común en las puertas de los planteles. El Ministerio de Educación dispuso el uso obligatorio de cubrebocas en todas las instituciones educativas de Guayas, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, provincias donde se concentra el mayor número de casos. La medida, que regirá durante 60 días, aplica a alumnos, docentes y personal administrativo de todos los niveles, tanto en colegios fiscales como particulares.

Casos confirmados a nivel nacional

Hasta ahora, el Ministerio de Salud ha confirmado 321 contagios a escala nacional, más de 100 de ellos en la provincia del Guayas (la mayoría, en Guayaquil). Los decesos preocupan: once personas han muerto, y más de la mitad eran niños. Las autoridades insisten en que se trata de una medida preventiva, pero padres de familia y conductores escolares, conscientes del riesgo, han decidido anticiparse. “Sé que aún no se ha dicho que la población general debe usar mascarilla, pero compré una caja para cuidarme y cuidar a los míos. Yo transporto estudiantes todos los días. No quiero estar en riesgo ni ponerlos en riesgo a ellos. No digo que esto sea como el COVID, pero en esta época de tantos virus, prefiero evitar cualquier enfermedad”, sostuvo Óscar Merino, conductor de un bus escolar que cubre rutas hasta el Colegio Militar N.º 2 ‘Tnte. Hugo Ortiz Garcés’, en Samanes.

Vicente Rocafuerte. En el plantel se instaló un punto de vacunación contra la tosferina. FRANCISCO FLORES

En este plantel, donde estudian más de 1.800 alumnos, el primer día de clases estuvo marcado por el control del uso adecuado de mascarillas, especialmente entre los estudiantes de primero a tercero de Bachillerato, que fueron los primeros en reincorporarse a las aulas. El resto lo hará de forma escalonada durante la semana.

Controles similares se desplegaron en otros colegios como el 28 de Mayo, el Aguirre Abad y el Vicente Rocafuerte. En este último, además, se habilitó un punto de vacunación contra la difteria, el tétanos, la influenza y la propia tosferina.

La jornada formó parte del despliegue de diez brigadas móviles del Ministerio de Salud, que recorrerán planteles fiscales, particulares y centros infantiles en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón. Tres de esas brigadas están activas en Durán y las demás distribuidas en distintas zonas de Guayaquil.

🧒💉 A través de medios de comunicación, el ministro @Edgarjoselama recalcó la importancia de la prevención y completar el esquema de vacunación para evitar complicaciones por enfermedades como tos ferina, influenza, entre otras.



La protección empieza con la prevención. pic.twitter.com/dFT6I6DVJb — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) May 5, 2025

No todos adoptan la medida

Aunque el uso del cubrebocas fue acatado por la mayoría, hubo estudiantes que solo se lo colocaban cuando los docentes los veían. En el colegio 28 de Mayo, por ejemplo, varios jóvenes las llevaban en las manos o en los bolsillos. A más de uno le llegó el llamado de atención, y entonces las mascarillas volvieron a su lugar: el rostro.

En algunos centros educativos de la ciudad fue común ver a los jóvenes con las mascarillas en los bolsillos o las manos. JOFFRE FLORES

Este tipo de actitudes refuerzan la percepción de que las acciones deben ser más contundentes y sostenidas. Doris Castañeda, familiar de un estudiante del Vicente Rocafuerte, advirtió que 60 días podrían no ser suficientes y que el enfoque debe ir más allá de los planteles. “Hay zonas de Guayaquil donde no hay centros médicos ni servicios básicos, y las familias no tienen acceso fácil a vacunas ni información. Más de cien casos en Guayas ya me parece una cifra alarmante. No podemos esperar a que esto se agrave”, señaló. También hizo un llamado a que el uso de mascarilla se amplíe a otros espacios, más allá del entorno escolar.

“He visto chicos que se la colocan recién al entrar al colegio, y esa no es la idea. Desde el Municipio debería exigirse su uso en centros comerciales, en los buses, en todos los espacios cerrados. Es preferible exagerar ahora con las medidas, que lamentar después un brote incontrolable”.

De forma similar opinó Raquel Jara, madre de dos menores que ayer ingresaron a clases y tuvieron dificultades para conseguir mascarillas. Como publicó EXPRESO, el 4 de mayo pasado las familias hicieron filas en distribuidoras farmacéuticas y farmacias para adquirirlas. “Ese día no pude conseguirlas. Tuve que volver este lunes a Alejo Lascano y Boyacá para encontrarlas. Pude comprar dos cajas, pero ya quedaban poquísimas. A causa de ello, mis niños llegaron tarde a su primer día de clases. Pero era eso o nada”, relató.

Medidas complementarias aplicadas

En los centros educativos particulares, cuyas clases iniciaron semanas atrás, personal docente y administrativo verificó que las medidas sean cumplidas a cabalidad. En algunos planteles, como el Ecomundo, se colocaron dispensadores de alcohol y se solicitó a los padres incluirlo también en el kit escolar.

“Este regreso a clases ha sido distinto, pero me alegra que estemos reaccionando a tiempo. Es una de las lecciones que parece habernos dejado la pandemia. Ahora lo que resta es que los adultos tomemos también precauciones. En lo personal, iré con mascarilla a mi oficina. Al menos hasta que la alerta pase”, señaló Nathalia González, residente de Urdesa y madre de dos adolescentes de 11 y 13 años.

Tnte. Hugo Ortíz Garcés. Alumnos, personal docente y seguridad adoptaron la medida. Cortesía

Justicia en Guayas se blinda

El ámbito educativo no es el único que ha adoptado medidas preventivas frente al brote de tosferina. Las autoridades judiciales del Guayas anunciaron que, desde este 5 de mayo y hasta que las autoridades determinen que el riesgo de propagación de enfermedades ha disminuido, el uso de mascarilla es obligatorio para todas las personas que ingresen a sus dependencias, incluidos funcionarios y usuarios.

(Le puede interesar leer: Identifican la bacteria mortal que causó muerte de niños en Taisha)

Mediante un comunicado oficial, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, exhortó a la ciudadanía a cumplir con esta disposición.

“Solicitamos a la ciudadanía su comprensión y colaboración en el cumplimiento de esta medida sanitaria”, indicó la entidad, reiterando su compromiso de garantizar un servicio judicial eficiente, sin comprometer la seguridad de los involucrados. Además, confirmó que seguirá implementando acciones de prevención alineadas con las directrices del COE cantonal y el MSP.

La ciudadanía exhorta a que, sobre todo los niños, utilicen la mascarilla no solo en los centros educativos, sino también en el espacio público. JOFFRE FLORES

Guayaquil encabeza contagios en la Zona 8

El COE Cantonal de Guayaquil realizó una reunión de emergencia para abordar la situación sanitaria en la ciudad, luego de confirmarse más de 100 casos de tosferina en la Zona 8.

Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, informó que el Ministerio de Salud Pública confirmó 114 casos de tosferina en la Zona 8, de los cuales el 84% se encuentran en Guayaquil.

Ante esta situación, se dispuso que en las unidades educativas de todo nivel sea obligatorio el uso de mascarilla para los mayores de 8 años y sugirió que al menos cada 4 horas se realice el cambio de cubrebocas.

Anchundia destacó la importancia de la vacunación para prevenir la propagación de la enfermedad. “Lo más importante es enfocarnos y reforzar los esquemas de vacunación. En el caso de tosferina, se puede aplicar la pentavalente”, comentó. Además, aclaró que no habrá prohibición de actividades al aire libre.

Juan González, director de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil, aseguró que los hospitales del MSP y del Municipio están listos para atender a pacientes con síntomas de tosferina o cualquier otra enfermedad respiratoria.

“Si alguien tiene algún síntoma, es importante hacerse atender en ese momento. Los hospitales del ministerio de Salud y del Municipio están capacitados para recibir pacientes o posibles contagiados”, recalcó.

El COE Cantonal de Guayaquil continuará trabajando para monitorear la situación sanitaria y tomar medidas adicionales si es necesario.

Además, recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada y seguir las instrucciones de las autoridades de salud para prevenir la propagación de la tosferina.