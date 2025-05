Cornejo: "No nos convocan para el plan escolar. Ofrecimos todo, ya queda en ellos"

De cara al inicio de clases en la región Costa, y en medio de una ola delictiva que golpea a la ciudad, la Gobernación del Guayas presentó el Plan de Retorno Seguro, pero no figuró la presencia de ningún representante del Municipio de Guayaquil. El presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, reacciona y asegura que tendrá su propio contingente y “estrategia”.

El Gobierno "los excluye" de las mesas técnicas

Hay un plan del Gobierno para el retorno seguro que incluye a unidades de la ciudad, ¿pero han participado en este tipo de mesas de trabajo?

No y es una pena. Estuvimos en un consejo de seguridad que preside la gobernadora (Zaida Rovira), pero no se abordó. No hemos tenido mayor invitación o desarrollo en ese tema.

¿Y por qué no dan el primer paso ustedes? ¿La seguridad continúa siendo un roce entre el Gobierno y Municipio?

Les enviamos hace más de 45 días los borradores de un convenio para que puedan disponer las Fuerzas Armadas de mayor número de vehículos para que realicen patrullajes y asimismo la Policía Nacional. Esperemos que ahora sí respondan, porque eso lo firman los ministros y ellos dan paso al trabajo articulado.

Quien debe garantizarles la seguridad escolar a los padres de familia es el Bloque de Seguridad.

Fernando Cornejo, sobre la competencia de seguridad

Hay estrategias, pero no conjuntas

¿No considera contraproducente que trabajen con protocolos distintos?

Es nuestra realidad. Pero si quien está liderando es la Gobernación, el líder debe de convocar, y lamentablemente no nos han convocado. Nosotros hemos enviado hoy (ayer) un oficio a la Policía para conocer dónde se despliegan y no doblar esfuerzos. Esperamos que esta vez sí nos contesten.

Pero las clases comienzan el lunes, tras un feriado. ¿No es acaso tarde para coordinar?

Creo que nunca es tarde. Justamente les estamos preguntando dónde, porque realmente ellos no tienen el control de la videovigilancia. No tienen cómo garantizar el aseo o clausuras de locales aledaños que expendan alcohol, por ejemplo.

La Unión Nacional de Educadores del Guayas dijo semanas atrás a EXPRESO que este ‘divorcio’ entre Municipio y Gobierno vulnera al sector escolar. ¿Cómo responde al pedido de ellos de que ustedes se involucren más?

Bueno, es que nosotros no recibimos las denuncias. Recuerden que en septiembre de 2024 terminaron el convenio del 911 y esa responsabilidad ahora es 100 % del Gobierno Central, el ECU-911 y la Policía Nacional.

Entonces, ¿qué harán?

Nosotros siempre mantenemos las puertas abiertas. De hecho, la Policía ya regresó a operar desde nuestro centro de monitoreo a inicios de este año, tal y como advertí que pasaría cuando se rompió el convenio: que el ECU-911 no tenía las capacidades tecnológicas necesarias para manejar todo desde Samborondón.

El contingente de Segura EP para el regreso a clases

¿Cuántos agentes y cámaras asignarán a los perímetros escolares?

Tenemos 195 videoperadores para vigilar alrededor de 1.300 escuelas, lo que implica más de 1.345 cámaras activas. En cuanto a personal, participarán 380 agentes de tránsito y 120 agentes de control municipal. A ellos se suman funcionarios de Aseo Cantonal/Urvaseo y 40 delegados de Justicia y Vigilancia como parte del plan integral.

La gente puede reportarnos incivilidades en zonas escolares llamando al 181. Si es algo mayor, derivamos al ECU-911. *Sobre cómo reportar asuntos a Segura EP

¿Pero cómo actuarían, si no están armados?

Aunque ellos no portan armas letales, sí usan toletes y gas pimienta. Hemos ya intervenido en situaciones contra personas armadas. Esperamos dotarlos con tecnología no letal más avanzada para julio o agosto de este año.

Cuál es la situación de la flota de camionetas? ¿Por qué no hay policías y militares dentro?

Fui claro y enfático al comunicarles (al Bloque de Seguridad) que si usan nuestros vehículos, estos deben dedicarse 100 % a operativos y no a tareas administrativas como entregar boletas o movilizar custodios. Nuestros patrulleros son prácticamente nuevos, con mantenimientos al día y totalmente equipados para la acción. Estamos comprando 40 más.

La Policía Nacional, dentro de su clasificación, identifica cuatro escuelas de alto riesgo en el sur, y lo atribuye a la falta de videovigilancia.

No tenemos conocimiento oficial de cuáles son esas cuatro escuelas catalogadas como de alto riesgo. Sin saber cuáles son, no puedo confirmar o negar la situación de las cámaras allí. Sorprende que no hayan ubicado ahí al distrito Nueva Prosperina, que tuvo incidentes serios el año pasado. Sinceramente, no tenemos claridad sobre el análisis que ellos realizaron. Al final, más allá de si hay cámaras, considero que los índices delictivos y los mapas de calor son los que realmente determinan si una zona es más vulnerable.

¿Qué ruta le ofrecen a la ciudadanía para atender sus problemas de seguridad?

Mire, los ciudadanos pueden contactarnos a nosotros directamente por el 181 para atender ciertos casos como robos de oportunidad o incivilidades; me refiero a escándalos en vía pública, libadores en parques o en perímetros escolares. Nosotros vamos y hacemos la atención para esas situaciones. Ahora, si en el proceso verificamos que se trata de una emergencia mayor, nosotros inmediatamente lo derivamos al ECU 911, los responsables de la seguridad.

¿Seguirá esa tensión política entre autoridades? ¿Cómo le garantiza a los padres que sus hijos estarán a salvo?

Mire, yo no me enfoco en tensiones políticas, sino en trabajar. Ahora, la garantía de seguridad a los padres debe darla el Bloque de Seguridad (Gobierno y Policía). Nuestro rol en Segura EP es de apoyo complementario. Nosotros hemos puesto todo sobre la mesa, incluidos los $82 millones de nuestro presupuesto para que ellos decidan cómo coordinamos... Ya no sé qué más habrá que hacer de nuestro lado. Las puertas están abiertas. La decisión final la tienen ellos.

