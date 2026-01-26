Cumbres Bajas de Los Ceibos y Santa Cecilia comparten un canal de reclamos y abandono

El Municipio de Guayaquil solo ha dado ofrecimientos, pero no las obras solicitadas, como la construcción de un ducto cajón

Habitantes de Cumbres Bajas de Los Ceibos y Santa Cecilia señalan los daños que desde hace años se registran en los bordes del canal.

Es el vecino indeseable. Separa dos ciudadelas, pero a su vez las une en un reclamo que, al igual que sus aguas estancadas, no fluye desde hace décadas.

Como un “calvario” calificó EXPRESO, en 2021, al malestar que viven las familias de Santa Cecilia y Cumbres Bajas de Los Ceibos desde hace más de 20 años. El motivo: un canal de aguas lluvias que se extiende por casi 370 metros.

Han pasado más de tres días desde la última vez que llovió levemente en Guayaquil, pero en este sector del norte el canal permanece con agua, con los consecuentes malos olores.

Hace más de cinco años, el Municipio construyó un ducto cajón con camineras y ciclovías, pero nunca completó la obra hacia el lado de Cumbres Bajas de Los Ceibos. CARLOS KLINGER

La vegetación se extiende descuidadamente hasta envolver las inexistentes aceras. Desde antes de 2021 están destruidas, al igual que la paciencia de las más de 400 familias afectadas.

Que las reparen es solo uno de los pedidos que han hecho al Municipio de Guayaquil, del que solo han recibido promesas.

Al igual que las culebras que salen del canal y se meten a las casas, los residentes han visto pasar infinidad de oficios con ofrecimientos, como el que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) emitió en agosto de 2023 para solicitar la poda de un árbol que, al parecer, impedía limpiar el canal.

Emapag también pidió a la Dirección de Obras Públicas “la reparación de la vía adyacente”. El árbol fue podado, pero la vía nunca se tocó. Los adoquines se han desprendido, lo que genera riesgo a quienes transitan por la calle Oswaldo Guayasamín.

En este punto se ubica el canal de aguas lluvias

Soy moradora de hace 30 años aquí y hace 30 años que estamos reclamando lo mismo".

Eloísa Patiño Habitante de Cumbres Bajas de Los Ceibos

“De los árboles salen las culebras. ¿Se puede imaginar que a un niño o a otra persona salte y le pique? Es un peligro. Y nosotros pagamos impuestos al igual que el resto. Al resto les hacen un montón de cosas (obras) y a nosotros nada”, fue el reclamo de Narcisa González.

“Hay culebras, la calle está cayéndose. La mayoría de la gente que vive en el canal es de la tercera edad. Hay que darle importancia porque, más allá de que es un tema estético, es un tema de salud y de seguridad”, advirtió otra residente, que pidió mantener el anonimato.

Lo que no permanece oculto es el peligro de que se desarrollen enfermedades propias de la época invernal, debido a la presencia de mosquitos. Los roedores también son comunes en este lugar, afirman los vecinos.

Y la inseguridad no es ajena a este sector. El canal funciona como ruta de ingreso y escape de los delincuentes, advierten los habitantes.

“Es difícil realmente porque no hay una solución. Se metieron (a la ciudadela) porque este canal desemboca en la vía Perimetral. Entonces, por ahí (el canal) escapan y llegan aquí abajo”, aseguran.

Los malos olores que emanan de este espacio completan este cúmulo de situaciones con las que los residentes de ambas ciudadelas se niegan a vivir, pese a que su reclamo ha superado las dos décadas de duración.

“Se van a gastar 15 millones en ese paso a desnivel (de la avenida del Bombero). Esto es más importante que eso. ¿Para qué pagamos impuestos? Aquí, en esta ciudadela, nunca han hecho nada. Y hay que pagar impuestos por obras que han hecho. ¿Cómo así?”, cuestiona Rubén Armas, de Santa Cecilia.

“Ahora nos están cobrando la Contribución Especial de Mejoras. ¿Por qué?”, insiste Armas, quien asegura que no han llegado a este sector las obras que la ciudadanía está pagando y cuyos montos han duplicado incluso el valor de los impuestos prediales, según EXPRESO recogió a inicios de este año.

En el caso de este sector de Los Ceibos, sus residentes han solicitado la implementación de un ducto cajón. Como recogió EXPRESO, personal de la Dirección Municipal de Obras Públicas se reunió en 2022 con los dirigentes de aquel entonces para asegurarles que se analizaba su construcción.

La visita de técnicos emocionó a los moradores, sobre todo por lo que dijo el entonces jefe de Proyectos Urbanos, Gabriel Gómez: “Es evidente que hay que hacer algo y lo vamos a hacer, por lo que la próxima semana realizaré una reunión con todas las entidades involucradas, entre ellas Interagua y Emapag, para fijar un presupuesto y ver de dónde sale el presupuesto, que es lo que habría que determinar, que tampoco es imposible”. La promesa duró menos que el agua estancada del canal.

"Casi todo está aprobado", les dijo la concejala Nelly Pullas

Ducto cajón dicen que ya no va. ¿Qué piensan hacer? Porque hay que hacer algo, la calle se está cayendo. Estamos abiertos al diálogo, pero no como a niños".

Rubén Armas

Residente de Santa Cecilia

El último episodio de esta historia, a la que la Alcaldía no pone fin, involucra a la concejala Nelly Pullas.

Residentes vieron con buenos ojos que los haya visitado desde mediados de 2025.

A uno de ellos, vía WhatsApp, le aseguró en noviembre que “casi todo está aprobado” para construir el ducto cajón, según el chat al que tuvo acceso EXPRESO.

Una dirigente de Lomas Bajas de Los Ceibos aseguró a EXPRESO que la edil les indicó en una reunión, en los primeros días de 2026, que no habría presupuesto para hacer los trabajos este año. Sin embargo, no ha existido una respuesta formal de la Municipalidad.

Solicitamos una entrevista a Pullas para conocer más sobre las gestiones realizadas y los detalles de la obra ofrecida en este sector, pero no fue concedida hasta el cierre de este reportaje.

Tampoco llegó la respuesta de la Dirección de Comunicación para saber qué plan tiene el Municipio para atender el reclamo ciudadano que hay desde hace 20 años por el canal.

Eloísa Patiño, residente desde hace tres décadas, resume la decepción ciudadana por este caso: “Nos tienen bobeando hace mucho, pero mucho tiempo. Ya no podemos más. Se nos burlan y se nos burlan. Estamos realmente indignados. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Vamos y gritamos? Nos van a obligar a una actitud de esas”.

