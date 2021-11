Cumbres Bajas levanta su voz cansada de no ser escuchada

La única lucha que se pierde es la que no se batalla. De eso están convencidos los habitantes de la urbanización Cumbres Bajas de Los Ceibos, quienes por, aproximadamente veinte años, vienen reclamando que saquen un ducto cajón que cruza por sus calles.

El reclamo de los moradores ha sido publicado en varias ocasiones por Diario EXPRESO. Los residentes han enviado solicitudes al Cabildo, pero hasta ahora no logran una respuesta satisfactoria a sus pedidos.

Es tanta la indignación que sienten, porque consideran que no son escuchados, que el fin de semana decidieron salir de sus casas para levantar su voz de protesta. “Se acerca el invierno y una vez más el canal se va a llenar de agua y la calle se inundará”, indicó Juan Carlos Miño, habitante del lugar.

El canal de Cumbres Bajas de Los Ceibos infecta al barrio y lo pone en riesgo. Veinte años lleva la comunidad pidiendo ayuda sin suerte.



Se está violando el derecho que tenemos a la salud, porque esos malos olores del canal nos genera dolor de cabeza.

Marcelo Martínez,

Presidente (e) de Cumbres Bajas de Los Ceibos

Los residentes reiteran que el pedido para que solucionen ese problema lleva dos décadas y han enviado unas diez cartas al Municipio de Guayaquil. De las misivas, aseguran que solo una fue respondida con un informe en el que les indicaron que no se puede retirar el ducto cajón, porque por el lugar recorre un afluente natural.

Pero eso lo cuestionan. Según señalan, parte de ese mismo canal fue solucionado en un tramo de la ciudadela vecina, Las Cumbres. Por eso se preguntan por qué pudieron hacer la obra en un tramo y en otro no, cuestionó Marcelo Martínez, presidente encargado de la urbanización.

El grupo que salió a la avenida Oswaldo Guayasamín destacó que les preocupa que en este invierno nuevamente se van a inundar. Lo fundamentan con un video que grabaron en 2020, donde se observa la calle convertida en una Venecia, pero sin las góndolas ni el romanticismo de la ciudad europea. Todo lo contrario, ver la vía llena de agua y lodo, lo que despierta en los residentes es enojo, porque dicen sentirse olvidados por las autoridades locales.

“Aspiramos a que, por lo menos, un concejal del Municipio de Guayaquil venga y converse con nosotros y lleve nuestro clamor a la alcaldesa Cynthia Viteri para que este problema de alguna manera se solucione”, manifestó Raquel Chedraui, habitante del lugar.

Cada vez que salgo a caminar con mi mascota me da miedo de que exista un socavón, porque la calle está levantada por el árbol.

María Elena Franco

Residente

Este es apenas uno de los daños que es visible en la calzada. Freddy Rodriguez

El grupo de vecinos no solo mostró lo bonito que ha quedado el tramo donde retiraron el ducto cajón, que está lleno de flores; sino el contraste con el lado del canal que todavía está abierto y donde crece maleza, hay serpientes, ratones y mosquitos y se perciben malos olores.

Lo que es peor, el canal también es utilizado por delincuentes que se esconden entre la maleza para atacar o escapar, según los residentes de la urbanización. “La inseguridad es otro de los problemas que tiene el sector, porque los delincuentes usan el canal. Fui víctima de ello, se metieron a mi casa y nos asaltaron. Salieron del canal y escaparon por este mismo”, contó Martínez.

Hay inseguridad por este canal, los delincuentes se esconden allí y después de robar también se escapan por ese canal.

Ingrid Alarcón,

Residente

Las aguas del canal emanan mal olor. Estas, no permiten en ocasiones ni comer, ni dormir. El olor se percibe en todo el vecindario. Álex Lima

Otro de los inconvenientes que denunciaron tiene que ver con la avenida: es angosta. Con los carros parqueados al pie de cada vivienda queda poco espacio para los automotores que circulan por el sector, al punto que algunos carros han caído al canal, aseguran los vecinos.

Y, hasta el árbol que está en medio del canal se ha convertido en un problema. Su raíz ha levantado los adoquines de la calle, por lo que la vía se ha vuelto más estrecha.

El sector requiere una intervención integral. A lo ya señalado suman la contaminación sonora, por los carros que circulan y mal utilizan sus bocinas.

Enviamos una nueva carta y tampoco nos han contestado. Llevamos 20 años pidiendo a la autoridad una solución.

Raquel Chedraui,

Habitante

Los vecinos se quejaron que, por la suma de problemas, solo pasan con dolores de cabeza; al igual que los residentes de otros sectores de la ciudad donde el problema, como lo ha contado este Diario, se repite.

EXPRESO solicitó al Municipio de Guayaquil las razones por las que, en 20 años, no hayan dado una solución a ese clamor; y, por qué Emapag no está pendiente de que Interagua mantenga el canal libre de maleza. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas. Los vecinos reiteraron que seguirán insistiendo hasta que alguna autoridad se acerque a dialogar con ellos y encontrar una “solución sabia” a ese problema.