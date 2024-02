El fantasma de Leandro Norero sigue a Xavier Jordán

Los intentos de Xavier Jordán de separarse de la figura de Leandro Norero resultan cada día más infructuosos a medida que la investigación avanza.

La sombra del narcotraficante lo persigue. Su fantasma está presente en los bienes que adquirió y en un complejo entramado de empresas relacionadas entre sí a través de directores, representantes y accionistas nominales, cuya función fue ocultar la verdadera propiedad de los bienes y el origen de los fondos y que, según la Fiscalía, provienen del tráfico de drogas.

La casa de Riberas del Batán, en Samborondón, sigue ese patrón. El prófugo por el caso Metástasis y por la trama de corrupción hospitalaria la compró en 2009. Siete años después, en 2016, se la vendió a sí mismo.

Por supuesto, para mantenerse en las sombras figuró como dueña Katalist Fond Ltd., domiciliada en Reino Unido y que desde septiembre de 2020 tiene como “persona con control significativo” a Jordán, según documentos oficiales.

En 2021, Jordán pasó la titularidad de casa a Dabolep S.A., cuyo representante era Heraclio Abel León Ruiz, un guayaquileño de 84 años, que entonces era apoderado de PMB Negocios S.A., en Panamá, y vinculado a través de su hijo Byron León Panta a PMB Negocios LLC, en Florida; corporaciones que siguen activas al día de hoy.

Según la SuperCías, Dabolep S.A. está domiciliada en la Alborada. Sin embargo, ahí solo hay una casa donde dicen desconocer la empresa. Miguel Canales

El momento de la compra de la casa en Riberas del Batán, Dabolep tenía como dirección la oficina 1117 del Sky Building, en Guayaquil. La misma ubicación aparece en los registros de PMB Negocios y varias compañías como Sealtiel S.A., Activalores Casa de Valores, Ecuadormecano C.A., Briegleb S.A., Interfood S.A., Ilusioncorp S.A. Operaciones Estructuradas Opecom S.A., Plan B S.A. y otras.

La lista se vuelve interminable a medida que se siguen las pistas de los documentos legales que dejaron los abogados, contadores o directivos en la Superintendencia de Compañías o el Servicio de Rentas Internas. Alrededor de estas compañías orbitan los nombres de Liliana Loayza Proaño, contadora en unas empresas, gerente o accionista en otras; Douglas Homero Coronel Valencia, secretario en unas, presidente en otras; Alejandro Tumbaco Chiquito, administrador o accionista en unas y secretario en otras.

Este Diario buscó a Heraclio Abel León Ruiz, Douglas Coronel, Alejandro Tumbaco y Liliana Loayza en las direcciones y teléfonos consignadas en la web de la SuperCías, pero no respondieron. Los números de Tumbaco, por ejemplo, son los mismos que Loayza y en la mayoría de las empresas también exhiben el correo de una contadora de PMB Negocios.

Relaciones Las empresas de Liliana Loayza y Douglas Coronel (representante del canadiense) comparten dirección, correos y números.

En toda esta estructura hay un solo nombre que no se repite. No sigue el patrón y solo aparece vinculado a Dabolep. Se trata de William Joseph Gabourie, un canadiense que hoy tendría 71 años de no ser porque murió el 15 de enero de 2021.

El extranjero o volvió de la muerte o es víctima de una suplantación de identidad, pues supuestamente el 14 de julio de 2021 aceptó la transferencia de la totalidad de las acciones de Dabolep que Tumbaco y León Ruiz le hicieron y 3 de mayo de 2023 habría aceptado el nombramiento, hecho en la junta extraordinaria de socios de Dabolep como presidente y gerente general por los próximos cinco años. Como secretario se presentó Heráclito Abel León Ruiz, quien dio fe de la reunión.

Jordán ha negado su relación con Norero e, incluso, demando a la fiscal Salazar por supuestamente haberse inventado los chats del caso Metástasis. Cortesía

El 14 de julio de 2021, cuando Gabourie llevaba cinco meses muerto, se manifestó a través de otro acto público. Ese día, Alejandro Tumbaco Chiquito le cedió las acciones de Dabolep y, de nuevo, consta la firma del canadiense. También en una junta de socios del 5 de marzo de 2022, Gabourie aparece otra vez, pero representado por Douglas Coronel Valencia.

A través de comunicaciones con el Ministerio del Interior, este Diario buscó información oficial sobre los movimientos migratorios del canadiense y con el Registro Civil se solicitó la inscripción de su fallecimiento. No respondieron hasta el cierre de esta edición. Sin embargo, a través de otras fuentes se logró confirmar que Gabourie estaba muerto cuando le cedieron las acciones de la empresa que compró la casa de Jordán.

Lavado de activos 18 millones de dólares lavó Norero, según la acusación de Fiscalía en el caso por lavado de activos.

Lejos de parecer una extrañeza, esto también es un patrón en las operaciones de lavado de activos de Leandro Norero. Como EXPRESO ya reveló en la nota titulada ‘Caso Norero: se falsificaron firmas para ocultar bienes’, el 11 de mayo de 2021, en la oficina de la notaria María Dolores Moreira Loor, en el cantón Sucre, en Manabí, se presentó un hombre que dijo ser Glen Leroy Bajema, un estadounidense dueño del 70 % de las acciones de la empresa Samsonseafood. El verdadero Glen Leroy Bajema había salido del país en 2017 y él, en su testimonio de julio de 2022, dijo que nunca había comprado ninguna propiedad en Ecuador.

Pero ante las autoridades, Samsonseafood era dueña de una casa en Los Ceibos, en Guayaquil, en donde vivió Norero; dos cuentas bancarias que tenían 455.499 dólares y un jeep Toyota Land Cruiser, que manejaba la esposa de Norero, Lina Paola Romero Vargas.

Norero fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi, mientras era procesado por lavado de activos y narcotráfico. ARCHIVO

En 2018, ese auto fue propiedad de la compañía Dymarla, cuyo dueño era Xavier Jordán y figuraba como representante legal su cuñado Luis Alfonso Jarrín Gonzaga. Dymarla vendió el jeep en 2021 a Paco Alcócer Serrano y en ese mismo año lo compró Samsonseafood.

En los chats del caso Metástasis, Leandro Norero dejó en evidencia la necesidad de ocultar su dinero a través de un aparataje de servicios criminales, que entre sus funciones estaba crear empresas, abrir cuentas bancarias, buscar testaferros y comprar bienes sin llamar la atención de los reguladores bancarios o las instituciones que hacen cumplir la ley.

Aunque Norero y Jordán contaban con abogados, contadores, policías, empresarios, jueces, fiscales, políticos, periodistas y hasta hackers, en cada transacción dejaron pistas y algunos errores que los conectan.

En la cesión de acciones de Dabolep, a favor del fallecido William Joseph Gabourie, este consignó como su correo el siguiente: lnorero@hotmail.es. Es la misma dirección electrónica que consta en la compañía Norerodesign C.A., que tiene como accionistas a Leandro Norero y su hermano Israel Norero.

La casa de Salinas, que el 28 de abril de 2022 compró Xavier Jordán, está camuflada a través de la firma Rebrot Ldt, domiciliada en el número 32 Drayton Road, en Londres, en la misma dirección en la que está registrada Katalist.

Contacto Este Diario intentó contactarse con Liliana Loayza, Douglas Coronel y Heraclio León para consultar sobre la trama de empresas, pero no hubo respuesta.

En los chats, Jordán habla de Rebrot justo cuando Norero se quejaba de que Clemente (abogado a cargo de sus bienes) no le contestaba el teléfono después de su arresto. “Ese man no contesta. Nunca me dio mi plata de las cuentas (sic). Ya, la plena, estoy a punto de treparlo, no lo hago por respeto a ti. Pero ese pana no sé qué piensa. Yo solo estoy preso, no muerto. Que no se pase de vivo”, escribió Norero el 14 de junio de 2022. A lo que Jordán respondió: “Ese hp. Puso la empresa Rebrot sacó al administrador y puso a Xavier Jordán, puedes creer eso. Se arma el pito, pero en final mejor (sic), porque los que vendieron son amigos. Le reclamo, me dice que le han quitado el manejo de la empresa. Le digo que para sacar sí tienes manejo, pero para meter no”.

Lo siguiente que revela Jordán es que Clemente “anda metido debajo de la tierra, asustado. Le sacaron toda su forma de actuar en la red y EXPRESO, pero el man tiene que salir a dar la cara”, escribió Ravioli, identificado por la Fiscalía como Xavier Jordán.

Más de una decena de empresas, según la SuprCías, están domiciliadas en el edificio Sky Building. MIGUEL CANALES

Él siempre ha negado la relación, los chats y dice que no conoce a Norero. A través de su abogado, Richard Díaz, en Miami, puso una demanda en contra de la fiscal Diana Salazar, pues asegura que los diálogos fueron inventados.

En las conversaciones abundan los nombres y alias de personas vinculadas a esta red de lavado, y que habrían facilitado la creación de compañías de fachadas y la ocultación de bienes a través de fideicomisos, a los que Cristian Romero, abogado de Norero, los califica de “intangibles”, como si quisiera explicar que son invisibles para las autoridades de control.

Antecedente La modalidad observada en este caso también ha sido utilizada por Norero para esconder sus bienes.

EXPRESO solicitó datos a la Fiscalía para conocer si las personas y empresas mencionadas en esta nota están siendo investigadas. La institución respondió y a través de un correo envió dos links que se refieren al sistema de consulta de denuncias y a los chats de Metástasis, que son de acceso público.

Este Diario también visitó el Sky Building en donde funciona PMB Negocios y una decena de compañías. En recepción se indicó que el espacio es un coworking. Sin embargo, el acceso es restringido. Al pedir una cita con Liliana Loayza Proaño, gerente general de PMB Negocios, los empleados dijeron que estaba ocupada.

PMB Negocios dice brindar asesorías en estructuraciones y soluciones financieras a empresas que necesitan capital. En 2022 tuvo activos por 12,4 millones de dólares y pasivos por 9,2 millones de dólares, según sus estados financieros presentados a la SuperCías.

Entre sus ingresos, indica que entre sus clientes e inversiones de 2022 está el manejo de fideicomisos y departamentos. (SO-RJM)

