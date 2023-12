Xavier Jordán usó a su familia para esconder los bienes de Leandro Norero

Xavier Jordán Mendoza se identifica como un exitoso inversionista, constructor y emprendedor musical. Pero su otra actividad económica fue “administrar los bienes del narcotraficante Leandro Norero”. No lo dice EXPRESO, lo dice la Fiscalía y lo explica el propio Jordán en los chats que mantuvo con el cabecilla de la droga, entre junio y agosto de 2022.

Jordán le ofreció a Norero sacar a su familia del país: "Yo te pongo el avión" Leer más

Los mensajes extraídos forman parte del expediente del caso Metástasis. La Fiscalía lo identifica con el usuario Ravioli en la aplicación de mensajería Threema. Lejos del ojo público, Jordán habla sin tapujos con su ‘jefe’. Revela que tienen bienes en común, otros están a nombre de su esposa y de su suegro, de “gringos” y camuflados a través de empresas offshore en Ecuador, España y Panamá.

(También puede leer: Caso Metástasis: Fiscalía menciona a Agustín Intriago en la red de Norero)

Una conversación ocurre el 14 de junio de 2022. Norero está preso. “Ñaño, qué pasó con lo del bote y lo de Cortijo. Pilas con eso. Necesito plata”, escribe Norero. Jordán, prófugo en Miami (EE.UU.) por el caso de corrupción hospitalaria, le indica que en esa semana tendrá los papeles de la nueva empresa que será dueña del bote y sobre El Cortijo, dice que alguien sacará la escritura de un registro de la propiedad.

Luego Jordán menciona la empresa Rebrot. Sobre la firma este Diario ya publicó varios reportajes en junio de 2023 y sobre la cual Jordán siempre ha negado tener alguna relación.

RELACIONADAS Chats entre Norero y Jordán exponen presunta planificación contra Villavicencio

Jordán dice que un socio suyo sacó al administrador y puso su nombre. “Puedes creer eso, se arma el pito, pero al final mejor porque los que vendieron son amigos”.

Rebrot Ldt está domiciliada en el número 32 Drayton Road, en Londres (Reino Unido). Hasta junio de 2022 era la dueña de una casa en Salinas. Otra offshore es Katalist Fond Ldt. Esta compró en 2016 la casa en Ribera del Batán en donde fue arrestado Leandro Norero.

Para tapar los bienes, Jordán le hace una propuesta: “Al man que le vas a vender Cortijo y Salinas cambiémosles las acciones de la empresa. Querrá ese man. Como que eso fue en el exterior. Para no dejar huella”.

Norero se molesta porque la persona que han contratado para el papeleo no contesta las llamadas. A lo que Jordán le comenta que está asustado. “Anda metido debajo de la tierra, asustado. Le han sacado toda su forma de trabajar en la red y (en) Expreso”.

María Fernanda Vargas le ayudaba a Norero a "mover las armas", según chat público Leer más

“Ñaño, yo quiero una solución. Confiando en ese hp de Vivanco (no se especifica). Ese negocio es todo lo que tengo. Si lo llego a perder ahí sí arde Troya”, responde Norero. Y le recuerda que Jordán aparece como el dueño de las cosas.

Este, para tranquilizar al ‘Patrón’, le garantiza que le dará las cosas, solo debe esperar los papeles de El Cortijo. “La casa de Salinas se vende de una. Si me autorizas, me das el precio, la enseño de una”. Norero le agrega que también le faltan los papeles de otra propiedad que está en la vía a la costa.

El 1 de julio de 2022, los dos amigos vuelven a hablar de bienes, esta vez en el extranjero. “Ñaño, por ahí lo de vía a la Costa y Barcelona ya te he de pasar datos para el cambio (de propietario)”. Jordán responde: “queda pendiente la finca que está a nombre de mi suegro, anda que se desmaya el viejo. Le dije que me busque un nombre bien, con buena relación comercial ni (no) un fantasma”.

Jordán le señala que la misma fórmula aplicará para la propiedad de Barcelona que está a nombre de “la señora”.

Según sus palabras, esta vez usarán “gente bien”. No quiere problemas como antes. Para camuflar el bote le han pasado el nombre de una persona, que no tenía ninguna actividad económica. “Me rechazaron, que tenía cero (ingresos e impuestos) en todo. Eso es simular una venta. Tiene que hacerlo bien. En una escritura puso pago en efectivo ¡En qué cabeza!”.

Otro problema con el bote: “Que le han ingresado a nombre de Luis Jarrín y tu señora, que hay que hacer una sola salida. Quemar esos papeles… Nos dimos cuenta porque había que pagar 4.000 de muelle. Llaman y sacan a nombre de Lina y Luis Jarrín. Son unos burros”

Queda pendiente la finca que está a nombre de mi suegro, anda que se desmaya el viejo.

Xavier Jordán Mendoza,

prófugo en el caso hospitales

Caso Metástasis: Gerardo Delgado, el error que le costó la vida Leer más

Norero le cuenta que su bien en Barcelona le va a comprar un español, que esta persona sí tiene cómo justificar porque maneja empresas. A lo que Jordán le recuerda que otras veces su abogada no ha sido tan profesional. “Es que la vez pasada me mandó a esa man, que no tenía ni cédula. Me tiraron ese papel por las patas”. Acto seguido le pregunta a Norero cómo recibirá el pago. “Si me transfiere a la cuenta de mi esposa, yo te doy en cash allá. Quedamos belleza, todo cerrado y bien hecho”.

El 6 de julio de 2022, la venta de la propiedad en Barcelona parece que está a punto de concretarse. “Lo único que te pido es que no pongas a nadie con pito, mira que la que firma es mi mujer”. Norero de nuevo le tranquiliza a Jordán: “No, es gente de familia. No son delincuentes como nosotros, jajaja”.

Un laberinto de empresas rodea a Xavier Jordan Leer más

Jordán reaccionó por redes sociales a la vinculación que le hizo la fiscal Diana Salazar al caso. Dijo que está presto a colaborar “con todo lo que necesite y requiera la Justicia para demostrar la razón de mis dichos”. Luego aseguró que él es una víctima de “un montaje y un falso positivo de políticos sin escrúpulos”. “Mi familia y yo hemos sido víctimas de las más bajas calumnias y difamaciones pero al mismo tiempo estamos seguros que la justicia brillará y los verdaderos responsables de destruir al país, y a familias inocentes como la mía, aparecerán”.

Clave. Alias Ravioli (Jordán) se autoidentificó en los chat, cuando envió, el 17 de julio de 2022, un link con su foto a Leandro Norero. Se quejaba que Fernando Villavicencio lo exhibiera en redes sociales.

Cifra. 16 personas están presas de las 31 procesadas por presunta delincuencia organizada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!