El camino que recorrió una casa en Ribera del Batán hasta llegar a manos de Leandro Norero levanta sospechas. El comandante de la Policía, Fausto Salinas, dijo que se está investigando en las notarías y el Registro de la Propiedad de Samborondón si en las transacciones se pagaron impuestos.

De la información que consta tanto en la Superintendencia de Compañías como el Servicio de Rentas Internas (SRI), las operaciones de compras se han hecho a través de empresas que no pagan impuesto a la renta.

La casa de Norero fue de un prófugo en el caso hospitales Leer más

La historia comienza en 2009, cuando Xavier Edmundo Jordan Mendoza adquiere la casa. Tiene cuatro dormitorios, cada uno con baño. Es una sola planta. Tiene un lounge bar, una piscina y un jardín. El terreno es de 1.500 metros cuadrados y la construcción tiene 700 metros cuadrados.

Jordan, quien está llamado a juicio por la trama de corrupción en los hospitales del IESS, vende la vivienda en 2016 a una empresa extranjera. Su nombre es Katalist Fond Ldt. y está domiciliada en Reino Unido.

Para la compra, valorada en 2,5 millones de dólares, la empresa constituye una representación en Ecuador el 15 de julio de 2016. Es decir, inicia las actividades comerciales el mismo año que compra la vivienda.

Su representante legal es una mujer oriunda de Carchi que entre 2013 y 2021 no ha cancelado impuesto a la renta. Actualmente su RUC está suspendido por orden del SRI.

En papeles consta que Katalist Fond Ldt. manejó la casa cinco años, hasta 2021, cuando la vende a Dabolep. Esta última fue constituida en 2019.

Dabolep tiene como representante legal a un guayaquileño. El ejecutivo también figura como apoderado de la empresa Plutarco Cohen, domiciliada en Panamá. En 2021, el año que compró la casa, la empresa Dabolep no pagó impuesto a la renta. En el balance que entregó a la Superintendencia de Compañías tampoco registró la compra de la vivienda como uno de sus activos.

En su contabilidad indica que la compañía no tiene edificios, casas, terrenos, aeronaves, maquinaria, instalaciones, equipos de computación ni vehículos. Sus asientos contables registran cero. Pero hay un valor por 2,5 millones de dólares que se refleja en otro rubro y que no es del todo claro.

Lo que llama la atención es que la empresa en 2021 tuvo deudas de casi un millón de dólares, lo que derivó en un sobregiro de 399.193 dólares y una deuda con proveedores por 502.960 dólares. ¿Cómo una empresa que en ese año no tuvo capacidad de endeudamiento ni capacidad de pago pudo adquirir una mansión?

Este Diario se contactó con el representante de la firma y le dejó un mensaje con una trabajadora. Pero no ha respondido.

En 2022 la casa llega a manos de la familia Norero mediante la empresa panameña Lionff Realty Inc. La policía ingresó al bien el 25 de mayo y allí encontró 42 piezas de oro. Algunos lingotes tenían numeración, otros eran artesanales, pues no indican un origen legal. El comandante de la Policía dice que allí podría haber minería ilegal.

Esta casa es solo uno de los 12 inmuebles que fueron decomisados. Y se hallaron 6 millones de dólares en efectivo.

Desde EE.UU., Xavier Jordan aclaró que la casa dejó de ser suya en 2016. Agregó que el auto hallado en poder de Norero también lo vendió en 2017. “La casa y el carro relacionados con la investigación del señor Leandro Norero no son de mi propiedad desde hace varios años, de modo que no tengo ningún vínculo con tales bienes. Y a él no lo conozco”.