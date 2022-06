Leandro Norero Tigua y Xavier Jordan Mendoza tienen muchas cosas en común: una fachada de exitosos empresarios, los lujos y una vida que discurre entre las sombras. “Pero no son amigos ni se conocen”, asegura el abogado de Jordan, quien prefiere no ser citado.

El arresto del primero puso el foco de atención en el segundo. Pero cada uno es investigado de forma independiente. A Norero la Fiscalía lo relaciona con el narcotráfico y Xavier Jordan está prófugo por presunta delincuencia organizada en la trama de la corrupción en el hospital Teodoro Maldonado.

El 25 de mayo fue arrestado Norero en una lujosa casa ubicada en Ribera del Batán, en Samborondón. Allí se encontraba un vehículo, un jeep Toyota Land Cruiser. El dueño es la empresa Dymarla, que pertenece a Paulina Jarrín Gonzaga, esposa de Xavier Jordan.

La vivienda también fue propiedad de la familia Jordan. “Pero hace ocho años vendió esa. Ya no es de mi cliente”. Sobre el vehículo la respuesta fue igual, el defensor dijo que fue vendido en un patio de autos de alta gama. “Xavier Jordan ya hace tres años que no vive en el país, ya no son sus bienes”.

Tanto Xavier Jordan como su esposa fueron investigados en 2014 por lavado de activos, pero el caso no prosperó. Ella aparece además en una segunda indagación por lavado junto con otros empresarios guayaquileños dueños de discotecas, gimnasios y empresas proveedoras del Estado de medicinas. La investigación tampoco ha avanzado desde 2017.

En el caso de Leandro Norero, el origen de sus fondos sería el tráfico de droga desde los puertos de Guayaquil y Machala. Él está señalado por la Policía por encabezar una organización narcodelictiva y por haber sido mano derecha de José Luis Zambrano alias JL o Rasquiña, el cabecilla de Los Choneros asesinado en 2020.

El origen de su fortuna de Jordan sería la venta de insumos con aparente sobreprecio. La Fiscalía lo ubica dentro de una estructura criminal que incluye a funcionarios públicos.

Jordan está llamado a juicio por el delito de delincuencia organizada y mientras no se lo juzgue goza del estatus de inocencia. En ese mismo expediente constan como sospechosos Jacobo y Dalo Bucaram Pulley y los hermanos Noe y Daniel Salcedo. Su juicio para ellos, que están en el país, se reinstala mañana.

En junio de 2020, cuando la Policía allanó el edificio Quo, en el norte de Guayaquil, en busca de Daniel Salcedo, descubrió que el medidor de luz está a nombre de Paulina Jarrín Gonzaga.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, abrió ayer una investigación para establecer qué hay detrás de las mafias del narcotráfico y las dedicadas a la venta de insumos médicos.

Un elemento común en estos dos casos es el uso de ‘offshore’. Según Villavicencio, la casa donde fue detenido Norero es propiedad de la firma panameña Lionff Realty INC, constituida el 5 de julio de 2021. La empresa es propiedad de la esposa de Norero.

La esposa de Jordan también tiene bienes en Estados Unidos que no figuran a su nombre, sino a nombre de compañías. En sus redes exhibe vehículos como Lamborghini, yates y lujosas casas.

Para establecer si el mapa del lavado tiene piezas en EE.UU. este caso cuenta con el apoyo de la Agencia de Administración de Control de Drogas del Departamento de Justicia norteamericana (DEA).

En este entramado hay una fotografía que fue publicada por Villavicencio que también será objeto de investigación. En la imagen se ve una reunión entre Xavier Jordan, prófugo de la justicia, y el asambleísta correísta Ronny Aleaga. Están en una piscina en Miami.

El abogado de Jordan confirmó que la fotografía es real, pero dijo que se trató de una reunión familiar, “ya que Aleaga tiene una relación íntima con una familiar del señor Jordan”. Aleaga no ha querido pronunciarse. Para el jurista, la historia de la piscina no necesita una gran explicación “es una simple reunión social”.