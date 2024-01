Caso Metástasis: los chats con Wilman Terán eran mediante el uso de códigos

Dos abogados de Leandro Norero, Helive Angulo y Cristian Romero, alardeaban de sus excelentes contactos en la Corte Nacional de Justicia.

Leandro Norero tenía un listado de jueces ‘suicidas’ en Guayas Leer más

Puedes leer también: Quito: Lluvia de balas al interior de un billar deja dos muertos y cinco heridos

En su jerga, Angulo le dijo en agosto de 2022 al narcotraficante tener llegada con “varios jueces” de la alta corte. “A varios jueces de la Corte Nacional los tiene comprometidos, porque cuando han arribado a la ciudad de Manta les han dado un buen trato, incluso entreteniéndolos con mujeres de buena presencia. Ellos son Byron Guillén, Vivian Hernández y a uno que lo conocen como el diablo, muy allegado al abogado Cristian Romero”.

La fiscal general, Diana Salazar, en el marco del caso Metástasis, reveló que el diablo era Wilman Terán, el único juez nacional procesado por este caso.

Contra él, la fiscal tiene varios indicios. Uno de estos es un chat en donde uno de los abogados usa un lenguaje de códigos para referirse a un habeas corpus que se planificaba presentar en la Corte Nacional para sacar de la cárcel a Norero. “Maestro, le comento que un tema a tratar era de un proyecto de un nuevo libro (habeas corpus), como los de la última vez, pero me acabaron de llamar que me sacan de la edición de ese libro, van a meter a otro editorialista, ya ni siquiera entro como coautor. Me disculpo con usted, ya elimino ahora este N°, sigo con el mismo de siempre”. El mensaje termina con el abogado enviando abrazos y cumplidos. “Le quiero un mundo; usted sabe cuanto. Siempre será mi eterno maestro”.

Te invitamos a leer: Federico X es proclamado rey de Dinamarca tras histórica abdicación

Un pedregoso camino para extraditar a Jordán y Salcedo Leer más

En agosto de 2022, Norero estaba enojado con Cristian Romero porque los medios de comunicación habían revelado que los mismos abogados que lograron el habeas corpus de Jorge Glas eran los que tramitaban la libertad de Norero y su familia.

La defensa de Terán ha señalado que tal habeas corpus nunca llegó a la Corte y que, además, el proceso es una persecución hacia su cliente, por haber sido el presidente de la Judicatura. El propio Terán, en su audiencia, dijo que él se había enfrentado contra la corrupción y que por eso lo han enjuiciado.

Infórmate sobre: La reforma al COIP para tipificar la pederastia va a debate en la mesa de Justicia

En los chats revelados por la Fiscalía, el abogado Angulo dejó en evidencia otra vía para llegar a Terán: a través de Álex Palacios, que en 2022 tenía el cargo de coordinador de la Sala de la Niñez y la Familia y su mano derecha, al punto que cuando fue presidente de la Judicatura lo nombró director en esa entidad en la sede de Chimborazo.

La fiscal Salazar dijo que Palacios y Norero protagonizaron una videollamada y que hay las fotos del día que Angulo visitó el despacho de Terán, en Quito.

El juez Luis Rivera rindió su versión por caso Metástasis Leer más

Para agosto de 2022, los abogados de Norero se reían entre ellos porque habían planificado presentar 31 habeas corpus en diferentes cantones del país. El objetivo era “tener entretenida a la fiscal” que llevaba la investigación por lavado de activos. El 17 de agosto, Romero le dijo al narcotraficante que la fiscal y un mayor de la Policía, al que no podían corromper, “ya se huelen que lo que queremos es que se abran varias salas de la Corte Nacional”, y más adelante le explica que “nos quieren limitar a que se abran varias salas de la Corte Nacional, que conozcan sus apelaciones”.

Te puede interesar: Realizan operativos simultáneos en prisiones que registraron intentos de motín

La Fiscalía ha llamado a varios jueces, como Luis Rivera, para que den su versión, pues son mencionados en los chats. El pasado jueves, Rivera dijo que él entregó su declaración voluntaria, que desconoce de la organización criminal y que las menciones hacia él son de terceras personas, “sobre lo que no tengo control”. Lo mismo el juez Byron Guillén, quien luego de rendir versión en Fiscalía dijo no conocer a Helive Angulo.

Si quiere leer esta y otras noticias, suscríbase a EXPRESO. SUSCRÍBASE AQUÍ