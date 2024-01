La esposa de Leandro Norero pidió sobornar a la fiscal del caso

En el mundo del narcotraficante Leandro Norero todo se solucionaba con dinero y quien fomentaba este tipo de acuerdos era su esposa Lina Romero Vargas.

Caso Metástasis: Norero ingresaba objetos a la cárcel a través de una fundación Leer más

Si quería retirar el grillete electrónico de su esposa, Norero compraba a los jueces. Si quería un diferimiento de una audiencia desembolsaba dinero en efectivo. Si quería que el entonces asambleísta Fernando Villavicencio dejara de hablar de él, era su esposa, Lina Romero, quien le pedía “tomar contacto” para ofrecerle $ 300.000.

(También puede leer: ¿Quién es Leandro Norero?)

En ese mundo donde los operadores de la justicia reciben dinero para juzgar a favor de los narcos hubo quienes se opusieron. Una de estas es la fiscal de su causa de lavado de activos.

La conversación sobre ella sucedió el 10 de julio de 2022. “Mejor dale ese 50 % a la fiscal, a los jueces y que se hagan ciegos, sordos y mudos”, dice Lina Romero y agrega: “Yo no sé cómo no te desmayaste abriendo esa caja, sabiendo todo lo que había ahí. A mí me hubiera dado un ataque epiléptico, jajaja”.

La mujer recuerda el día de la detención de Norero, el 25 de mayo de 2022. La Policía y la Fiscalía allanaron su casa, en Riberas del Batán, en Samborondón. Allí ya estaba Norero y la exfiscal María Coloma.

Dentro de la caja fuerte, que Norero abrió, encontraron 40 lingotes de oro, armas y seis millones de dólares en efectivo.

“Sí, les ofrecí (el 50 %), pero le tienen miedo (la sra) fiscal”. A lo que la esposa replica: “Ofrécele a esa fiscal”. -“Es que no quiere nada de nada”, agrega él. Su esposa pregunta si no tiene hijos o esposo para que “le obliguen” a aceptar. “Esa no coge nada... vamos a ver qué pasa, hay bastantes fallas en la Fiscalía”. Lina dice que la fiscal no sabe lo que hace y que “va a salir chira y avergonzada de esto”.

Todo empezó con un pacto entre pandillas Leer más

Si por el lado de la fiscal, las cosas para Norero no eran fáciles porque no se dejaba comprar, por el lado de los jueces todo marchaba según lo planeado. El 10 de julio, el narcotraficante le dijo a su esposa que ya habían coordinado con el juez cómo sería la siguiente audiencia. “Mañana tienen la reunión con el J (juez)”. - “¿Con el otro J que faltaba?”. “Sí, amor. Él quiere ayudar, pero no ahora sino cuando termine la instrucción. Lo bueno es que esos mismos J van a estar en todo el proceso. El viernes ayuda con tu grillete y mis hermanos y conmigo, después”, le explica.

Más adelante de la conversación indica que el j es alias la Momia, identificado por la Fiscalía como el juez Ronald Guerrero, quien entre julio y septiembre de 2023 otorgó varios beneficios a la familia de Norero. Entre estos, les devolvió bienes y ordenó la libertad de los allegados del narcotraficante.

Para la Fiscalía, el caso Metástasis revela un narcoestado. La presunta red ilícita tenía como objetivo lograr beneficios para Norero, ya sea dentro de la cárcel, así como con sus procesos legales. Aunque su esposa estuvo al tanto de sus pasos, ella no ha sido procesada.

Caso Metástasis: Norero tuvo 'todo' en la cárcel, desde parrillada hasta ortodoncia Leer más

Ocho personas, que constan en las conversaciones con Norero, sí serán vinculadas al proceso. Hoy, desde las 10:50, está previsto que se realice la audiencia en la Corte Nacional.

Uno de estos es Xavier Jordán, quien era “administrador de los bienes” del narcotraficante, según la Fiscalía.

Sobre Jordán, prófugo por la trama de corrupción en los hospitales, los esposos también hablaron. El 6 de julio de 2022, Norero le cuenta a su mujer que el prófugo le envió “150k”. “Con eso estamos haciendo todos los cambios de propietarios”. La esposa responde: “Qué bueno amor, porque él se perjudicó bastante con todo esto”. “(Jordán) me dice tranqui, tú me ayudaste, ahora yo te ayudo”, responde Norero. Luego le explica que Jordán “habla full” con el “estimado” (Helive Ángulo) y es el nexo con el correísmo. “Nos hizo la llegada con el J (juez). Imagínate cuando salió Glas, quería que me reúna con él”. Se refiere a la liberación de abril de 2022, un mes antes del arresto de Norero, cuando él constaba ante el Registro Civil como muerto.

Ocho se suman al proceso

Este miércoles 3 de enero, en la Corte Nacional, se tiene previsto vincular a ocho personas al caso. Estos son Cristian Romero, abogado de Norero, Carlos Zambrano, juez de la Corte Provincial de Manabí, Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria, Fernando García, policía, Víctor Alcívar, fiscal de Santo Domingo, Jairo Vargas, Campozano y Xavier Jordán, empresario y supuesto socio de Norero. La mayoría huyó el 13 de diciembre luego de que el expresidente Rafael Correa filtrara el operativo.