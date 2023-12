Caso Metástasis: Norero ingresaba objetos a la cárcel a través de una fundación

Hacía lo que quería. Los chats del capo del narcotráfico Leandro Norero, divulgados por la Fiscalía General del Estado en el caso Metástasis, develan que la privación de la libertad del Patrón en la cárcel de Latacunga solo era una mera formalidad.

En la práctica, Norero tenía lo que quería: comodidades, comida, protección e incluso armas. Para ello, además de utilizar la red que tejió al interior del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), utilizaba a sus operadores externos para ‘maquillar’ sus pedidos.

La Fundación Renova de Mayra Salazar también hacía actividades en el complejo penitenciario de Guayas. ARCHIVO

Su principal socia era Mayra Salazar, a través de su Fundación Renova, según consta en una conversación entre ambos del 7 de agosto de 2022. Ella es identificada por Fiscalía como una operadora de Leandro Norero en las diferentes causas seguidas contra su familia.

“¿Cuándo vienen a dejar donaciones?”, irrumpió Norero en la conversación, mientras chateaban sobre qué habían hecho durante el día, entre otras cosas. “¿Qué quiere que le lleve?”, contestó Salazar, quien intentando adelantarse a lo que podría pedirle el Patrón, le hizo hincapié en que “armas no”.

“Ahí mira jajaja. Es para el centro (carcelario de Latacunga), que le quiero entrar con una donación así y de ahí meter más cosas”, replicó Norero junto con la fotografía de la lista de las cosas por ingresar (que no se puede visualizar en la extracción de chats de la Fiscalía).

A Salazar no le bastaba esa respuesta, según consta en los chats: “¿Más cosas como qué? Jajajaja. Dígame la plena porque si mete juguetes (aparente referencia a armas) me busco a otro man que (las) vaya a dejar a nombre de otra persona. No pongo la fundación, que luego me meten presa (...)”.

Pese a la preocupación de Mayra Salazar, en esa ocasión el pedido del Patrón no incluía armamento: “No, eso no. Juguetes hay bastantes”, respondió Norero en su intento de tranquilizarla. “Acá hay una panadería. De pronto se dona para hacer panes, cosas así. Así como rico jaja”, siguió la conversación el Patrón.

De hecho, según consta en el diálogo, fueron las mismas autoridades carcelarias de Latacunga las que le dieron la lista de donaciones para el centro penitenciario. “Comencemos con eso, que ellos mismos me dieron eso”, precisó el Patrón y añadió que aprovecharía para “aparte meter una TV y cosas así”.

La influencia de Norero en el SNAI también le sirvió para tener información de traslados y operativos para ingresar armas.

Dos días después, en una conversación del 9 de agosto de 2022, Salazar ya tenía cotizado todo el pedido. “Chiqui, le envío lo solicitado”, le escribió a Norero, quien dio el visto bueno y dijo que “mañana mismo te hago llegar eso para comprar y poner a trabajar esa fundación”.

Aunque todo parecía listo, Salazar aún tenía reparos a la forma en que Norero quería ingresar objetos a la prisión. “Escúcheme, la forma ideal de no levantar sospechas es hacer una brigada odontológica. Agarramos unos dos profesionales y hacemos una jornada y ahí ‘donamos’ el resto”, propuso.

Norero aceptó la propuesta y Salazar se comprometió a buscar a profesionales que puedan ayudarla a realizar la brigada odontológica en la cárcel de Latacunga. Horas más tarde, Salazar le pasó el número de cuenta bancaria de la Fundación Renova al Patrón para que haga el depósito del dinero y pagar lo solicitado.

Los guías penitenciarios también ayudaban a ingresar objetos

Parte de la red que Norero tejió al interior del SNAI también sirvió para ingresar objetos a la cárcel de Latacunga. Así consta en un chat entre el Patrón y Rayo (identificado como Braulio Ordóñez).

En una conversación del 8 de septiembre de 2022, Ordóñez informa a Norero que “llegaron dos parejas, unos manes tatuados tirados a serranos”, al lubricentro de propiedad de Norero.

“Jajaja son guías que me copian”, respondió el Patrón a Ordóñez y dijo que él los mandaba a Guayaquil para que le trajeran cosas, ya que “ellos son los que me meten cosas acá. Son panas”.

