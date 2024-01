Caso Metástasis: un abogado buscó ‘empresarios suicidas’

Las conversaciones del caso Metástasis son una enciclopedia de cómo burlar la justicia y las instituciones, desde dentro de las instituciones.

Los diálogos entre el narcotraficante Leandro Norero y Global Pax, cuya identidad es atribuida por la Fiscalía General al abogado Cristian Romero, son un claro ejemplo de que la mafia es capaz de hacer de todo para ‘blindar’ sus bienes mal habidos y protegerlos del alcance de la ley.

El 27 de julio de 2022, Romero le indicó al capo cómo está ‘justificando’ 18 millones de dólares, que en esa fecha era la fortuna detectada de Norero.

“Jefe, ahí están los justificativos como ellos pedían, hasta (carros) blindados para transportar millones de dólares. Todo eso ya está hecho, pusimos en todos los libros. Todos los balances y libros están modificados y actualizados; eso lo hicimos en el SRI mismo con nuestra gente adentro; no quedó rastro alguno. No tiene de qué preocuparse jefe, no dejamos ni un hilo suelto del que pueda cogerse la fiscal”.

El 25 de mayo de 2022, el día que fue capturado Norero, la Policía encontró en su casa, en Riberas del Batán, en Samborondón, 6 millones de dólares en efectivo en una caja fuerte; unos 40 lingotes de oro, con un peso de 62,6 kilos; y se incautaron casas, departamentos, empresas, autos, relojes de alta gama.

En palabras de Global Pax, el monto a justificar eran 18 millones de dólares. La estrategia consistía en fingir operaciones económicas lícitas.

Según los diálogos, el abogado viajó a Panamá para constituir firmas de fachada y hallar empresarios ‘suicidas’, con los que firmó contratos de inversiones inmobiliarias.

Para justificar los lingotes de oro, el abogado dijo haber viajado por todo Ecuador hasta buscar una persona que sirva. “Nos reunimos con más de 15 empresarios y como no reunían los requisitos los descartamos”. Finalmente, le comenta que los escogidos “tienen todo bien organizado y bien declarado”.

Para dar la apariencia de licitud, el abogado necesitaba conocer cuál era el peso de los lingotes e incluir ese dato en el contrato. El 22 de julio de 2022 le pidió al ‘narco’ las fotos del pesaje del metal precioso. Luego, le comentó que el acuerdo para justificar el dinero en efectivo también quedó listo.

A lo que Norero preguntó si ese contrato quedaba registrado en el sistema. Romero le aseguró que sí, que estaba en el sistema panameño y procedió a enviarle la foto de dos hombres. Los identificó como “los representantes de las empresas que se suicidaron por usted”. Ese contrato indicaba pagos por 9 millones de dólares y que, desde 2012 a 2022 justificaban retiros en efectivo por 43 millones.

“Jefe, con esto (con el contrato) podemos meter 8 millones (de dólares) más al mercado tranquilamente; lo hicimos con doble intención y usted se les va de frente al Estado; podemos abrir unas 12 buenas empresas. Bajo norma de confidencialidad, obvio declarando y dando su parte al Estado”, escribió.

En sus propias palabras, el jurista tenía “el mejor tributarista de Ecuador”, con quien ofrecía blindaje al narcotráfico. “Lo dejo con un gran empresario y con dinero de frente para invertir en lo que usted quiera, sin que nadie le regrese a ver”.

Inicio. La Fiscalía detalló que en el caso Metástasis se encuentran conductas ilícitas como lavado de activos, cohecho, etc.

Abogado presenta demanda

Cristian Romero Moya, abogado de Leandro Norero, y sobre quien pesa una orden de prisión que no ha sido ejecutada, presentó una demanda de acción de protección. Esta se realizará el 30 de enero del 2024, a las 10:00, sala 204, en la Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer de Latacunga. Él es uno de los 39 procesados por el caso Metástasis, que trata de una presunta delincuencia organizada. Sin embargo, él ha señalado que alguien se tomó su nombre para chatear con Norero. El paradero de Romero es desconocido, luego de que se filtrara en redes la operación policial.

