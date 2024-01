Xavier Jordán permanecerá en Estados Unidos, donde cree que no podrán tocarlo

Richard Díaz, abogado de Xavier Jordán Mendoza, prófugo de la justicia ecuatoriana, en rueda de prensa digital, indicó que su cliente permanece en Miami, Estados Unidos, y que no se moverá de ese territorio. Además, agregó que está en proceso la solicitud de asilo político en el país del norte del continente americano.

Jordán está llamado a juicio por el caso de corrupción en las medicinas compradas durante la pandemia. También es investigado por la Fiscalía General del Estado por su vínculo con el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, en Latacunga, el pasado 3 de octubre de 2022.

Según Jordán, él aplicó al asilo político en 2020, año en que abandonó el país, según el registro migratorio que consta en el expediente del caso Metástasis. Díaz sostuvo que Jordán permanecerá en Estados Unidos, ya que, a su criterio, no ve que sea posible que su país acepte la solicitud de extradición de su cliente ante la difusión roja, emitida por la Interpol, para su localización, captura y extradición. Por lo que, Jordán no se trasladará a otro país, en el cual, dependiendo de su relación con Ecuador, sí pueda ser extraditado; sin embargo, no van a correr el riesgo, pronunció.

Aunque Díaz reconoció que Jordán sí podría pasar un mal rato al ser capturado, pero “muchas veces esas alertas rojas no funcionan”, porque él lograría sacarlo, como lo hizo con una cliente, mencionó.

En cuanto a las diligencias que el abogado Díaz está realizando para demostrar su supuesta inocencia en torno al último caso en que se lo investiga, el jurista indicó que Jordán se ha sometido a una prueba del polígrafo y sus resultados “son a favor de mi cliente”. Para esta prueba, Jordán, leyó Díaz mientras realizaba la rueda de prensa virtual, se sometió a interrogantes por más de tres horas sobre las supuestas difamaciones emitidas por Diana Salazar, fiscal general del Estado, en la cadena televisiva CNN.

“Xavier Jordán no tuvo vínculos con las acciones de delincuencias y crímenes que se le imputó Salazar, en su entrevista en la cadena CNN, de los Estados Unidos”, pronunció. Además, sostuvo que esa prueba será incorporada a la demanda por difamación contra Salazar.

Además, el jurista mostró documentos digitales en que la aplicación Threema les asegura que no registran ni almacenan información de ninguna naturaleza de sus usuarios, esto como respuesta de que hicieron, en diciembre pasado, para que la empresa les indicara si Jordán, a través de sus documentos de crédito electrónicos o su ID de Apple Store, adquirió, usó o compró dicha aplicación.

Por lo que, Díaz solicitó, que la fiscal entregue los celulares de Norero para que en Estados Unidos se analice, mediante un peritaje, la veracidad de los textos de mensajería instantánea que él asegura que son falsos. Mientras, Díaz señala que el actual celular de Jordán será analizado por peritos estadounidenses.

En torno a la demanda de los medios que Jordán ha interpuesto, Díaz declaró que su país, la Corte Suprema de Justicia, la cual controla a todos los estados, existe la jurisprudencia en la que determina que “no podemos demandar a los medios por difundir información, así sea difamatoria”; esto, por la libertad de prensa. “La prensa puede repetir una difamación y tienen inmunidad de la demanda, solo que yo pueda demostrar que el reportero de los medios sabía que era falso, y eso es virtualmente imposible de comprobar”.

Jordán interpuso una demanda, por presunto daño moral en contra de Diario EXPRESO, en noviembre de 2022. Él alega que se vio afectado por la reproducción de una fotografía en la que aparecía junto con otras personas en una piscina, en Miami, Estados Unidos. Así también demandó a otros medios de comunicación ecuatorianos.

