"¿En Ecuador son tontos o no saben leer español?": abogado de Jordán en EE. UU.

"Ustedes en Ecuador son tontos o no saben leer español?. A ver, déjame tratar de educar una vez más de su ignorancia garrafal. NO SOY EL ABOGADO DE XAVIER ORDÁN EN ECUADOR". Así respondió en un correo electrónico remitido a la Fiscalía Richard J. Díaz, abogado en Estados Unidos de Xavier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana. Él es uno de los 39 procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis que investiga ese organismo desde diciembre de 2023.

El correo responde a otro remitido por la Secretaría de Fuero de la Fiscalía el 11 de enero de 2024 con el asunto: "invitación de comparecencia de versiones telemáticas" y detalla el expediente fiscal en el que se recibiría la versión.

El abogado que señala su dirección en Coral Gables, Florida (Estados Unidos) termina su mensaje señalando: "Ya lo entienden o no?. Respetuosamente", y coloca su nombre.

Antes, el 6 de enero ya había respondido otro correo a la Fiscalía. "No represento al señor Xavier Jordán en este proceso. Tendrán que tratar notificarle por otra vía o método", escribía ese día.

Antes la Secretaría de Fuero de la Fiscalía había hecho llegar a Díaz otro correo, con fecha 3 de enero del 2024, con la notificación de diligencias en el proceso que indaga una presunta red relacionada con corrupción y narcotráfico. Él agradecía por el email y aclaraba que no representa a Jordán en ningún proceso en el Ecuador. Decía que no ha recibido poder para patrocinar a Jordán y tampoco tenía licencia para ejercer en el país. Concluía señalando que no tiene autorización para aceptar, reconocer o recibir ninguna notificación y "en conclusión, la notificación suya es nula".

La Fiscalía consideró ofensiva la respuesta de Díaz del 11 de enero del 2024 y dispuso que se remita una impresión del correo al juez de la Corte Nacional de Justicia Felipe Córdova, juez que sustanciaba la causa.

Jordán fue vinculado al caso Metástasis. Su nombre aparece en un informe pericial de la materialización de los chats hallados en los celulares atribuidos al narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi en 2022, según la Fiscalía. En los chats difundidos por ese organismo aparecerían diálogos que se endosan a Jordán. Por esa razón fue vinculado al expediente y tiene orden de prisión.

El 27 de diciembre de 2023 el defensor de Jordán apareció en un vídeo difundido en redes sociales anunciando una demanda en contra de la fiscal Diana Salazar y recordando que ella ya había recibido una acción similar años atrás en Estados Unidos en otro caso.

La Fiscalía dispuso que se notifique a un defensor público para que asuma el patrocinio de Jordán y de otros procesados que no han señalado defensor privado. El caso continúa con la recepción de versiones y práctica de diligencias.

Felipe Córdova fue separado del caso Metástasis

Por el momento el juez Felipe Córdova fue apartado del caso con una recusación presentada por otro de los investigados, Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Córdova deberá defenderse en el juicio de recusación que está a cargo del conjuez Lauro de la Cadena. En lugar de Córdova se hará cargo otro conjuez. Es Pablo Loaiza quien ya aceptó a trámite el recurso de apelación a la prisión dispuesta en contra de Xavier Jordán, Daniel Salcedo y el abogado del narcotraficante Leandro Norero, Christian Romero, abogado del narcotraficante Leandro y otros.

