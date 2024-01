Eduardo Carmigniani: “Quiero interrogar al señor Jordán sobre los chats”

Para el próximo 23 de enero está previsto que se realice la audiencia de juicio por el presunto daño moral de Xavier Jordán contra EXPRESO. En el caso Metástasis, la fiscal Diana Salazar dice que él chateaba con el narcotraficante Leandro Norero y que su modus operandi es plantear demandas civiles para callar a la prensa. Jordán, prófugo de la justicia por los casos Metástasis y la trama de venta de insumos médicos en la pandemia, impulsa al menos ocho demandas contra medios y periodistas.

¿Cuál es la pretensión del señor Xavier Jordán con todas estas demandas?

Es evidente que este rosario de demandas que ha planteado el señor Xavier Jordán en contra de muchos medios de comunicación no tiene por finalidad que se lo resarza de un supuesto perjuicio moral que se le habría causado. La clara finalidad de esta estrategia es amedrentar a la prensa para que deje de continuar publicando información de interés público. Ha sido una estrategia infructuosa, porque nadie le va a tener miedo a esas demandas.

¿Qué parte de su vida es de interés público?

Los nexos del señor Jordán, que actualmente es doble prófugo de la justicia y en la época de las publicaciones ya era prófugo de la justicia. Él quería evitar que se publique información sobre los nexos con el señor Ronny Aleaga, que era asambleísta, o con el señor (Leonardo) Cortázar, que manejaba una red de negocios turbios desde gobiernos pasados.

Usted menciona a personajes que aparecen en la famosa foto de la piscina en Miami. Jordán alega que esa foto se publicó sin su autorización. ¿Tiene algún fundamento?

Cuando se trata de información de interés público, como esa foto, no se necesita autorización de nadie. El deber de informar y el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre ese tipo de nexos trasciende el interés meramente privado y más aún ahora.

¿Qué ocurre ahora?

Quiero advertir lo que está sucediendo. El Diario EXPRESO le ha pedido al juez, el pasado 8 de enero, que obtenga de la Corte Nacional una copia certificada de los chats que la Fiscalía General del Estado le atribuye a conversaciones producidas entre el señor Jordán y Leandro Norero. ¿Y por qué hemos pedido eso? Lo hemos pedido bajo la figura de obtención de prueba nueva, porque esos chats no estuvieron jamás al alcance del Diario cuando hubo el tiempo para pedir que se practiquen pruebas.

¿Por qué es necesaria la incorporación de los chats?

Porque en la audiencia que está convocada para el 23 de enero próximo, es decir para el siguiente martes, en el interrogatorio al que debe ser sometido el señor Jordán, yo le quiero hacer preguntas relacionadas con esas conversaciones. Y para que él pueda ejercer de forma adecuada su derecho a la defensa es necesario incorporar esas conversaciones.

¿Cómo mira la participación del señor Jordán en este proceso civil, a la luz de los chats hechos públicos por la Fiscalía en el caso Metástasis?

No hay un cambio en lo sustancial. Lo que hay es posiblemente una nueva evidencia que confirma la posición del Diario: que esto se trataba de una información de interés público. Lo que extraña sobremanera es que el pedido de incorporación de los chats, que le servirán al señor Jordán para estar preparado para el interrogatorio que le voy a hacer, ha merecido una oposición radical de su defensa. A toda costa trata de impedir el uso de la prueba.

¿Con qué argumento?

Dicen que los hemos pedido muy tarde. Es una falacia porque, primero, no los podíamos haber pedido antes porque no los conocíamos. Segundo, según la ley, uno siempre puede pedir la incorporación de prueba nueva hasta antes de que se convoque a la audiencia. El pedido lo hicimos el lunes 8 de enero y la última convocatoria a audiencia se dio el 11 de enero.

¿Hay algún argumento de fondo, más allá de lo legal? ¿Ha dicho “estos chats no son míos”, como ya ha asegurado?

No. Hasta este lunes 15 de enero no hay ningún argumento sobre el fondo, sobre la veracidad o la legitimidad. Simplemente es una oposición de carácter procedimental, alegando la supuesta extemporaneidad del pedido. El juez debe resolverlo hasta antes de la audiencia, para quedar establecidas las reglas del interrogatorio al que se debe someter.

La finalidad de esta estrategia es amedrentar a la prensa para que deje de publicar información de interés público.

¿Por qué es importante este caso para el periodismo?

Esto es un tema emblemático. No interesa solo a EXPRESO, sino a la prensa en general. Aquí no se trata de reclamar una indemnización por un daño moral por haber hecho unas publicaciones injuriosas o falsas. De lo que se trata es de un intento de amedrentar a la prensa para que deje de publicar o reproducir cuestiones de interés general. Y la respuesta es que vivir con miedo no es vida. Que lo entienda bien.

Abogado con más de 25 años de ejercicio profesional, en los que se ha destacado como uno de los mejores litigantes del país. Ha ejercido la defensa de EXPRESO durante el gobierno correísta y los procesos iniciados por la ex Superintendencia de Comunicación. La protección a la libertad de informar es otra de sus marcas.

Lo que extraña sobremanera es que el pedido de incorporación de los chats ha merecido la oposición radical de su defensa.

