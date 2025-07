Progen y Austral: Falencias en sus contratos elevan el riesgo de apagones en Ecuador

En apuros. A menos de dos meses del inicio del estiaje en Ecuador, la incorporación de la generación de energía eléctrica de emergencia, contratada en agosto de 2024, sigue pendiente. El fin de semana se sumaron al sistema nacional apenas 15 megavatios (MW) de Austral, pero aún faltan 226 MW.

La incorporación de este suministro estaba a cargo de Progen, con los proyectos Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW). Mientras tanto, Austral trabaja en Esmeraldas III (91 MW). Sin embargo, las observaciones que realizó la Contraloría General del Estado sobre su contratación, que se efectuó sin considerar aspectos técnicos; el estado de sus equipos, que no son nuevos; y otros hallazgos, generan incertidumbre.

Esta generación (ofertada por Progen y Austral) es parte del plan de acción para enfrentar el estiaje 2025-2026, que maneja el Gobierno para incorporar 979,5 MW. Aunque en firme se tiene alrededor de 102 MW.

De este monto, 87 MW corresponden a la recuperación de centrales térmicas, refirió el 18 de junio Inés Manzano, ministra de Energía y Minas en Teleamazonas(ver gráfico).

Los 15 MW restantes corresponden a lo que genera Austral desde el 26 de julio de 2025. Esta firma sigue trabajando en este proyecto. Con Progen, en cambio, el contrato fue terminado de manera unilateral, por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

¿Cuándo estarán operativas las centrales a cargo de Progen y Austral?

Para conocer qué equipos envió Progen, el Ministerio de Energía y Minas anunció el 16 de julio de 2025 en TC Televisión que tenía previsto retirar ya las envolturas plásticas de estos motores y elaborar un “flujo” para poner en operación estas centrales. Está planificado que las obras se ejecuten con técnicos de la Celec. La meta es hacerlo hasta diciembre de 2025. Es decir, un año después del plazo original.

“Los equipos (de Progen) están aquí, salvo en Quevedo que faltan tres y vamos a hacer todo lo posible para traerlos”, enfatizó la ministra Manzano.

Mientras tanto, en Esmeraldas III la firma uruguaya continúa trabajando para sumar 15 megavatios adicionales, que son parte de la primera bahía, conformada por 16 motores. Y luego, cuando se solvente la incompatibilidad con la frecuencia del sistema eléctrico de Ecuador, de 30 de sus 48 generadores se entregará el suministro pendiente (61 MW).

"Cuando estemos conectados con 30 MW, empezaremos la preparación de los siguientes 15 MW y así sucesivamente hasta llegar a los 91 MW", refirió la empresa a Diario EXPRESO. Pero no precisó plazos.

¿Contará Ecuador con los 241 megavatios de Progen y Austral para el estiaje 2025-2026?

Con el escenario referido, la puesta en marcha de estos proyectos es vista como un desafío. Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador, precisó que si bien el Gobierno ha anunciado que contará con esta energía para finales de este año no existe claridad sobre en qué fecha estarán operativos.

Esto ocurre a pesar que este suministro es importante para enfrentar el próximo estiaje, que se extenderá hasta marzo de 2026. Sin embargo, Salinas mencionó que no existe certeza sobre si se cuenta con el equipamiento completo y cuál es el estado real de los motores, luego de que la Contraloría confirmará que no son equipos nuevos, con cero horas de funcionamiento.

Por esta razón, el presidente del Foro Energético Ecuador alertó que en la implementación de estas centrales térmicas de emergencia existen "muchos riesgos". Entre ellos, aseveró que todo activo, que entra al sistema eléctrico nacional, debe contratar un seguro de riesgo. “¿Qué aseguradora va a emitir una póliza para equipos usados? No se conoce ni siquiera su procedencia”.

¿Qué relevancia tiene para Ecuador los 241 megavatios de Progen y Austral?

Los 241 MW de estos proyectos son un valor significativo. Podrían cubrir individualmente la demanda de empresas de distribución como Cotopaxi, Riobamba, Esmeraldas, Los Ríos, Ambato, indicó Ricardo Buitrón, consultor energético. “Si no contamos con esta generación el riesgo de apagones aumenta significativamente”.

Adem´´as, este suministro representa casi la mitad de lo que se puede importar de Colombia (450 megavatios). Y del déficit establecido en un inicio por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) para este estiaje (460 megavatios).

En este escenario, no volver a contar con este suministro en esta nueva época de sequía causaría -según Buitrón- que el déficit se eleve a alrededor de 700 MW, que el país vuelva a depender de las importaciones de electricidad de Colombia y que el riesgo de apagones se eleve. "Tenemos un riesgo muy importante de abastecimiento de energía eléctrica para el país".

La ministra Manzano, por su parte, reiteró que garantiza el suministro eléctrico porque se ha hecho todo lo posible para cubrir la demanda. En este contexto, el Gobierno ha destacado que la cota de Mazar, por ejemplo, está por encima de su nivel máximo, (2.153 metros sobre el nivel del mar) porque se optimizó su manejo.

Esta reserva de agua en Mazar, sin embargo, podría cubrir la demanda de energía hasta por dos meses, una vez que se reduzca el caudal que alimenta a las hidroeléctricas, durante el estiaje, señaló Salinas.

Petroecuador busca extraer más gas natural para aportar a la generación de energía

La producción de gas natural en el campo Amistad, el único que tiene Ecuador costa afuera (offshore), subirá a partir de agosto de 2025. La empresa pública Petroecuador, que opera esta área, informó el 28 de julio de 2025 que trabaja para incrementar la extracción de este derivado hasta 5 millones de pies cúbicos por día.

Actualmente, la producción asciende a 19,5 millones de pies cúbicos diarios, según la petrolera estatal.

La estatal destacó que el gas natural, que se prevé extraer de esta zona, es fundamental para abastecer a la central termoeléctrica Termogas Machala, que es operada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

El Gobierno tiene previsto que, para este estiaje 2025-2026, Termogas Machala aporte con 75 megavatios. Este suministro, sin embargo, dependerá de la disponibilidad de gas natural, según informó a mediados de junio de 2025 la portavoz del presidente Daniel Noboa, Carolina Jaramillo.

