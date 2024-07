El deporte en Guayaquil, un ancla para la sociedad

El camino es complicado, pero nunca lo suficiente como para rendirse. Desde Guayaquil, ciudad que cumple un año más de Fundación, nacen propuestas para devolverle el ánimo a todo un país y seguir avanzando. EXPRESO las agrupa en el especial Guayaquil, grito de Esperanza.

Roberto Ibáñez, presidente de Fedeguayas: “Todo cuesta, se necesitan recursos”

Roberto Ibáñez: "Más de $ 3 millones invertidos, pero aún falta por hacer"

De seis deportistas de Guayas que clasificaban para los juegos olímpicos, hoy son once. Para Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas, desde 2020, la visión que tiene esta organización es que los representantes de los diferentes deportes se puedan medir con deportistas de otros países de la región y para ello hay que cambiar el chip de lo técnico y metodológico.

Antes, el objetivo era ser solo campeones nacionales, pero eso quedó atrás, asegura el exmedallista de los Juegos Panamericanos y del Campeonato Panamericano en Judo; lo que él busca es que los guayasenses sean los seleccionados del país e ingresen al plan de alto rendimiento y, que a su vez, sean competitivos. Para ello, la marca que registre el deportista, con miras a ser el campeón nacional, se mide con la de la región, porque “si no llega ni a los primeros diez puestos, ¿para qué estamos trabajando?”.

El Estado debe establecer métodos para que el deporte tenga recursos de otras fuentes. Antes, el 5% de las llamadas telefónicas iban al deporte. Roberto Ibáñez Presidente de la Federación Deportiva del Guayas

De esta forma, el campeón nacional será “de nivel, con proyección a ser campeón sudamericano, panamericano”. Su meta es catapultarlos.

Para lograrlo, se sincera Ibáñez, es necesario que el deporte ecuatoriano cuente con recursos económicos estatales. Expone que “cada año es complicado”, el presupuesto es bajo.

Eso golpea al deporte porque “todo cuesta: tener al mejor entrenador, la mejor implementación, los viajes de los chicos, el equipo multidisciplinario…”. Afirma que los recursos del Estado no cubren el 100 % de la demanda.

Ante esto, “estamos fortaleciendo las buenas prácticas en la entidad”, para que organismos internacionales otorguen recursos no reembolsables para programas y proyectos deportivos.

Juan Pablo Pérez, miembro del colectivo masa Crítica Guayaquil: “Falta voluntad política para avanzar”

Agrupación. El colectivo Masa Crítica busca recuperar espacios para ciclistas y peatones. Flor Layedra Torres

El colectivo Masa Crítica cuestiona que los 100 kilómetros no sean más que una promesa incumplida

Hace diez años, Juan Pablo Pérez, miembro del colectivo Masa Crítica Guayaquil, decidió movilizarse para realizar cualquier actividad en la ciudad en su bicicleta. Este tiempo lo califica como satisfactorio; sin embargo, hay tarea para que la urbe porteña mejore el sistema de movilidad.

Para este ciclista, Guayaquil no avanza en esta materia por falta de voluntad política, debido a que la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible del Municipio de Guayaquil, ya institucionalizada bajo ordenanza, no se ha reactivado en la actual administración, denuncia. Esto, a pesar de que la secretaria municipal dispuso a la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil que active el “espacio conquistado por la ciudadanía”.

Pérez junto con el colectivo Masa Crítica Guayaquil promueve que la ciudad cuente con espacios caminables adecuados, es por eso por lo que, a su juicio, quienes habitan en la urbe no se animan a caminar “porque prácticamente a veces es imposible hacerlo”. Es por esto por lo que insiste que ese espacio de diálogo municipal debe abrirse porque de esa forma la sociedad civil puede presentar propuestas para mejorar el transporte urbano. También para que mejore y den mantenimiento a la infraestructura de la ciclovía. “No es lo mismo acercarse con un oficio y pedir que por favor haga tal cosa, que sentarse a una mesa y hacer propuestas”. Dice que han solicitado que la mesa se reactive.

Yecson Preciado, entrenador de boxeo: “Hay que hacer algo por la juventud”

Formación. Desde 2016, Yecson Preciado busca rescatar, a través del deporte, a los menores de Isla Trinitaria. Joffre Flores

Preciado, el Destructor que forma a todos sus "hijos"

En la cooperativa Nueva Ciudad, en la Isla Trinitaria, al suroeste de Guayaquil, el exboxeador Yecson ‘el Destructor’ Preciado se ha dedicado, desde 2016, a transformar el espíritu de niños, adolescentes y jóvenes. Varios alcanzaron medallas, muchos se prepararon académicamente, otros no. A pesar de que no cuenta con apoyo financiero, se resiste a colgar los guantes. Quiere seguir ayudando a que los chicos de este sector populoso vayan por buen camino.

Él recuerda cómo los jóvenes se emocionaban cuando eran respaldados por el gobierno de turno; “cuando cogían una medalla de oro o de plata tenían una mensualidad por un año”, pero luego con el cambio de régimen “todo eso se fue abajo”. Cuenta que varios de los chicos que ha entrenado obtuvieron preseas internacionales, pero como no tienen apoyo, han dado un paso al costado.

Mi labor nadie la reconoce, pero se necesita que se apoye a la juventud, a los niños. Yo hago mi parte, el Estado debe hacer la suya. Falta apoyo. Yecson Preciado Entrenador de boxeo

La carencia se nota en el salón donde entrena; con un cordón amarra los guantes viejos con los que niños y adolescentes golpean un saco de arena, frente al estero El Muerto. Baja las puertas enrollables para que el sol, que está por ocultarse, no les moleste. El calor se siente dentro del local.

En esta iniciativa, Preciado no es remunerado. Aunque sus hijas le han amonestado porque no es retribuido, él se resiste a abandonar a los chicos. “De los tantos que hay, más que sea a uno, dos o tres recupero y piensa mejor, de lo que va a pensar si lo dejo botado”. Él teme por el rumbo que ellos puedan tomar en su ausencia, por eso no los deja.

Él anhela que la empresa privada como el Estado lo apoyen para poder contar con implementos adecuados, poder darles agua, durante el entrenamiento, y apoyarlos en su formación deportiva. Él mantiene la fe.

Familia Mosquera, dictan curso de canotaje: “Con más apoyo se abarcaría a más”

Entrenamiento. Anderson Mosquera (hijo) imparte sus conocimientos de canotaje a los menores de Isla Trinitaria. Joffre Flores

Kayak: En la Isla Trinitaria se rema hacia la Tricolor

Inició como un emprendimiento, pero se convirtió en un curso gratuito de kayak en la Isla Trinitaria. El promotor es Anderson Mosquera y con sus hijos y su esposa llevan adelante este proyecto desde junio del año antepasado. Su deseo es convertir este curso en una escuela de canotaje.

Evelyn Mosquera comenta que ha sido “muy difícil” mantener este proyecto sin un presupuesto; tuvieron que parar porque no les alcanzaba para los uniformes y el refrigerio, pero ahora están tratando de retomar con la ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH); sin embargo, “a veces no abastece” porque más chicos se interesan y se suman al proyecto.

Por ahora tienen 70 chicos anotados, precisa Mosquera. Pero no todos pueden entrar. Ellos también requieren presupuesto para la gasolina, para los mantenimientos de los kayaks. Adicional a esto, que más manos se junten para cargar los botes, porque “los niños no van a poder cargarlos”, señala Anderson Mosquera, hijo.

Para Evelyn es importante que las entidades públicas y privadas, y voluntarios, se unan justamente ahora para rescatar a los menores y “si ya tienen algo que hacer aquí, entonces, ellos ya no andarían en la calle, sino que este deporte sería parte de ellos”. Con ella coincide su madre, Venus Corozo. Comenta que ella ha visto cómo el comportamiento de varios chicos ha cambiado y se siente contenta con el trabajo que están realizando. “Antes no me saludaban y cuando comenzamos a trabajar con ellos, cambiaron”.

Corozo se indigna porque “todo el mundo se queja de la delincuencia, pero nadie hace nada”. Es por eso que esta familia cree que los guayaquileños deben sumarse para que los jóvenes estén ocupados haciendo alguna actividad deportiva y así ellos sean mejores personas y “no aprendan malas costumbres en la calle ni tengan vicios”, afirma Evelyn.

Anderson Mosquera, hijo, anhela que el proyecto crezca, que la gente se involucre y que los niños del sector sean deportistas.

