El 14 de febrero, el Ministerio ya explicó el presupuesto a los dirigentes provinciales, pero no hubo ‘humo blanco’. El malestar se mantiene y se avizoran más reclamos.

Meses “difíciles” se avecinan para el deporte ecuatoriano en general. Al menos esa es la percepción desde el nivel formativo en las Federaciones Provinciales, hasta el del alto rendimiento con las Ecuatorianas por deporte, quienes aseguran que este año sufren un “recorte presupuestario en las asignaciones estatales”.

De acuerdo con los dirigentes, el “porcentaje de reducción” varía entre instituciones, lo que no cambia son las afectaciones que desde ya se proyectan: una preparación más ajustada e iguales o mayores gastos.

Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y además titular de la Federación Ecuatoriana de Judo, es una de las voces que mejor puede referirse al tema, pues tiene presencia en los dos frentes: el formativo y el del alto rendimiento. Para él, la baja ya no es algo nuevo. Asegura que año a año los cambios se sienten. Incluso resume que hace 14 años el presupuesto para la matriz provincial era de 12 millones y hoy ronda los 6 millones, es decir el 50% menos.

“Tuvimos una reducción presupuestaria de más o menos 60.000 dólares para este año, eso habla de un 1% para la Federación Deportiva del Guayas con respecto al año anterior. Ya en lo que atañe a las federaciones ecuatorianas, yo, que presido la de judo, puedo decir que tuvimos una reducción de más o menos 7%, es decir aproximadamente unos 14.000 dólares”, dijo Ibáñez a EXPRESO.

Ángel Erazo, presidente de la Federación Deportiva de Los Ríos, habla de que el “machetazo” en la institución que está próxima a cumplir 100 años en el deporte formativo recibió el año pasado 1’210.000, mientras que ahora recibirá 1’110.000, un recorte aproximado de $ 9.100.

“Es un castigo del 8% aproximadamente. Creo que se está desmereciendo el tema formativo”, precisó Erazo, quien el martes 28 de febrero viajó a Quito para mantener una reunión previamente agendada con el ministro de deporte, Sebastián Palacios, pero este no lo recibió. En su lugar fueron sus asesores.

Marcos Piedra, presidente de la Federación Ecuatoriana de Sóftbol, se une a las voces de preocupación. En su caso, el año pasado su presupuesto fue de $32.800, y este año baja prácticamente a $ 20.000.

A decir de los dirigentes, las repercusiones serán inminentes: menos trabajo formativo, menos preparación para los deportistas y cerrar más el círculo de acción en cuanto a selecciones o deportistas de alto rendimiento.

“Un entrenador de muy buen nivel o licenciado debería estar ganando alrededor de 1.000 o 1.200 dólares al mes, sin embargo como no podemos pagar ni 400 dólares se debe buscar un profesional de otro presupuesto. Solo en esta Federación tenemos selecciones U15, U18, U23 y absoluto en damas, y U18, U23 y absoluta en varones. No podemos contratar un solo entrenador para que se haga cargo de todas, no es adecuado, pero es algo que muchas veces debemos hacer”, acota Piedra.

Ibáñez advierte: “Es imposible seguir trabajando así, Fedeguayas tenía un presupuesto hace 14 años de $ 12 millones, hoy tiene 6... Aún así, ciertas dirigencias siguen dando buenos resultados, demuestran gestión, pero llegará un momento en que no se podrá soportar más reducciones”, apostilló.

El 14 de febrero, por este tema, los dirigentes de 16 federaciones provinciales se reunieron en Guayaquil con el ministro del Deporte. Hablaron de la incomodidad, pero hay pocas esperanzas. “En mi experiencia, lo que puedo decir, es que ya cuando se dan los techos presupuestales básicamente no se puede hacer nada”, finalizó el presidente de Fedeguayas.

El tema traerá más 'cola'. Se pudo conocer que varias federaciones alista ya nuevas reuniones para no dejar que los recortes se den.

MINISTERIO DEL DEPORTE: "HAY UNA PERCEPCIÓN ERRADA"

El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, atendió ayer a EXPRESO sobre la preocupación dirigencial e hizo varias acotaciones al tema del presupuesto 2023.

Empezó explicando que la cartera de estado trabaja con alrededor de 600 organizaciones deportivas del país y que estas son privadas y autónomas, además de que deben considerar que existe un “presupuesto inicial y uno final”, por lo que los valores asignados a inicios de año no son absolutos, de ahí la “percepción errada” en algunos casos.

“Para este año están destinados como presupuesto inicial para el deporte en Ecuador 71,3 millones, el mismo valor con el que se cerró en 2022. Sin embargo, está proyectado que el final sea de más de $ 80 millones”, dijo Palacios.

Sobre la incomodidad o preocupación en los diferentes dirigentes, el director de la cartera recalcó: “Muchas de las Federaciones han visto una reducción, algunas mínimas del 1, 1,5, 2 o 3 por ciento, pero no es una reducción per se en todo el presupuesto, porque durante el año muchas de ellas van a compensar ese 1%, 2%, e incluso muchos de los casos superarán eso que hoy en el presupuesto inicial ven entre comillas reducido”, manifestó.

Palacios mostró que Fedeguayas el año pasado tuvo un presupuesto asignado de $6’269.302, mientras que su presupuesto ejecutado fue de $6’266.547. Ahora para el 2023 el presupuesto inicial es de $6’206.609. Concentración Deportiva de Pichincha tuvo un haber asignado 2022 de 4’830.077 y una ejecución de $4’321.429, aun así este año su valor inicial asignado es de 4’685.174.