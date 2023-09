Fiestas patronales: lo que esconde la alegría

Todo empezó en un salón de clases. Era 2019 y Mayro Romero cursaba la materia Escritura de No Ficción en la Universidad de las Artes del Puerto Principal.

En aquel momento Romero, artista no binario oriundo de Portoviejo, Manabí, ya había realizado varios cortometrajes de no ficción, pero en esta ocasión quiso experimentar con la crónica como género narrativo.

“Quería hablar sobre el transfemicidio en la Costa ecuatoriana, y el objetivo de mi crónica era hacer un pequeño retrato de lo que es Portoviejo y sus fiestas, pero enmarcado en este tema, que sucede en el trasfondo, del que no se habla y al que no se le da importancia, pese a que Manabí tienen una de las tasas más altas de este delito”, explica.

El texto no fue bien recibido en el aula, pero cuatro años después, con lo que había avanzado, Romero decidió retomar el tema y, sin planificarlo, lo transformó en una serie de fotografías, videos, instalaciones y fotomontajes.

Posteriormente, englobó aquello en la exposición Fiestas patronales, que se inauguró en la Galería Parterre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en la capital. La muestra ganó una convocatoria pictórica del respetado espacio, y contó con el apoyo de la empresa privada.

La exhibición arranca con la historia de Clarita, una travesti que enfrenta violencia y discriminación. Su relato se entrelaza con las festividades del 18 de octubre, plasmando la dualidad de vida y muerte en la procesión religiosa. El contraste entre la vibrante celebración y la cruda realidad de la comunidad LGBTQ+ refleja las tensiones de la vida en Portoviejo.

“Quería enfocarme en estas historias, porque parecería que pasan desapercibidas y que no tienen relevancia para nadie. Sentía la necesidad de darles un relieve, de que estas historias perduren, de que estos fantasmas agarren forma y de volver a ellos, porque fueron parte de las luchas, de la memoria”, reflexiona.

En la muestra, nueve piezas de fotomural crean un espacio donde las vidas de los habitantes de Portoviejo se van conectando como ramas de ceibo. Ahí también se suman fotomontajes con noticias de crónica roja de trasfondo, en tanto que una instalación evoca la atmósfera de la ciudad a través de elementos visuales y sonoros.

Isabel Llaguno, curadora de la exhibición, describe a Fiestas patronales como un espacio que permite explorar las capas de una ciudad en transformación. “La exposición le permite al espectador entrar en un universo en el que lo festivo y lo trágico convergen para revelar el espíritu de la ciudad y de sus habitantes”.

Pero para Romero, además de entender su identidad y la geografía y sociedad que habita, las piezas que conforman esta muestra también son un reclamo frente a las vicisitudes de habitar un espacio hostil, en donde la visión del cuerpo y de lo cultural dan espacio a lo canónico y tradicional.

“Es una sensación compleja, porque es un lugar que me parece hermoso, que me vincula a mi infancia y a los buenos recuerdos, pero en el que en cualquier momento puedo estar en una situación de peligro... En lo cultural hay una invisibilización total de las voces disidentes. Y si tuviera que resumirlo, lo resumiría así: he expuesto en otros países, y en otras ciudades, como ahora lo hago en Quito, pero nunca he expuesto en Portoviejo”.

DEL ARTE CON APOYO AL ARTE DESDE LO PRIVADO

A finales de 2021, se aprobó en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal la deducción del 150 % del monto en la conciliación tributaria para las empresas y personas que finan propuestas relacionadas a emprendimientos, artes e innovación, patrimonio cultural y memoria social.

Aprovechando la normativa y fomentando su uso, que no ha sido masivo, la gestora Adriana Arias Bayona lo ha aplicado en los últimos meses para llevar a cabo muestras artísticas en Guayaquil y Quito.

Fiestas patronales se enmarca en esta propuesta, logrando su financiamiento a través del apoyo de cuatro empresas privadas.

“Patrocinar un evento cultural puede ser una excelente oportunidad para promocionar y posicionar la imagen o marca de la empresa, fortalecer el compromiso y la relación con la comunidad, obtener beneficios fiscales y, en algunos casos, incluso generar ganancias económicas”, afirma la gestora.

DEL ARTE AL CINE

Mayro Romero también ha incursionado en el cine, carrera que siguió en la Universidad de las Artes del Puerto Principal.

Ha expuesto sus cortometrajes fuera del país, como en el Festival Internacional de Oaxaca, Festival Internacional de Bogotá, Festival Internacional Fórum Los Ángeles y el Festival Internacional de Cortometrajes en Beijing (BISFF), además del Festival de Cine Documental EDOC en Ecuador.

Su obra más conocida es el cortometraje La luna me sigue, que se estrenó en 2020. Este, de corte experimental, aborda de forma poética y delicada el abuso infantil. “El cortometraje no tenía como meta (llegar a) festivales a nivel internacional, sino más bien galerías de arte contemporáneo”, recuerda.

Su obra se mantendrá abierta hasta el 14 de octubre. Angelo Chamba

Sin embargo, la repercusión de este proyecto trascendió las fronteras del ámbito académico para llegar a varios festivales, e incluso exhibirse en la plataforma KABINETT (hoy Kolapse), creada para obras del art-house, independientes y de culto, donde aún está disponible.

Para Romero, las diferencias entre crear piezas de arte visual y cine son muy específicas. “Siento que cada cosa tiene su espacio y su proceso. Sin embargo, he encontrado que donde convergen es en la no ficción”, comenta.

Como parte de la muestra, impartirá el taller de cine El diablo está en los detalles, cuyo eje es poner en tensión la idea tradicional de archivo, planteada desde otras metodologías.

