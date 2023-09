Los 25 años del Ocho y Medio

La sala MZ14, uno de los espacios culturales de la Universidad de las Artes, fue el punto de partida de un viaje por cuatro ciudades del país para presentar el estreno de una película que por estos días aún “se la ve leyendo”. Es decir, es un texto cinematográfico que aspira a convertirse en filme.

Así lo sustentó en su momento, la tarde de este miércoles 13 de septiembre de 2023, el autor del libro ‘La pasión de Juana Arcos, 8 historias del 8’, el cineasta ecuatoriano Miguel Alvear Lalley.

“Nació de una conversación, de recordar anécdotas, de reunirnos después de la cuarentena de la COVID-19. Mariana (Andrade) me llamó para vernos, tras tanto tiempo de no hacerlo, y surgió la inquietud de un libro que al inicio no era un libro”.

De un libro que para su autor no es novela, ni cuento, ni ensayo. “Es una escritura en proceso de convertirse en guión y un guión que podría convertirse en una película”, alega el autor.

En fin, para resumir, el libro de Alvear es una síntesis de lo que han sido estos primeros 25 años del Ocho y Medio, el proyecto cultural que fue fundado en 2001 por un grupo de productores de cine, realizadores y artistas interesados en promover la cultura cinematográfica y que dispone de dos salas de cine en el tradicional barrio quiteño de La Floresta.

Pero no se cuenta como el simple recuento de una historia. Es un hecho real, tratado desde la ficción. En este punto, Mariana Andrade interviene para hacer una aclaración. Ella es una de las fundadoras del espacio cultural y su directora ejecutiva.

“Es necesario precisar que aunque la historia de este libro gira en torno al Ocho y Medio, ahí se narran las vivencias del Cine Felina. Es más, dejo de ser Mariana y paso a ser nombrada Juana de Arcos, y el Patricio es el Negro”.

El Negro, es decir Patricio Andrade, es precisamente el gerente del Ocho y Medio y es parte de este recorrido por cuatro ciudades en las que se presentará el libro, un libro que desgrana un homenaje sobre la memoria y que aspira a convertirse en película.

Una película que busca proyectarse sobre una pantalla como la historia de un mundo, que no es otro que el mundo del cine, que tiene por núcleo una pequeña sala de barrio operada por un equipo que debe sortear todo tipo de dificultades para asegurar su funcionamiento, y cuyo insólito nombre da cuenta del espíritu independiente, irreverente e indómito que le anima: El Cine Felina.

EL ITINERARIO. Miércoles 13 de septiembre de 2023, en MZ14, de Guayaquil. En la sala MAC, de Manta, que administra por la Casa de la Cultura de Manabí (jueves 14 de septiembre). El 8ymedio, de Quito (viernes 15 de septiembre); y finalmente, en el Museo de la Universidad de Cuenca, el 26 de septiembre.

