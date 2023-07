Con estruendosos aplausos y ovaciones concluyó ‘Andes: la ruta de los sueños’, obra del colectivo ImaginoTeatro con la que el Telón de Aquiles cerró sus puertas, tras siete años de atención al público.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales de los socios propietarios, los actores César Salazar, Christoph Baumann y Pablo Aguirre, tomó por sorpresa a la audiencia.

“Totalmente agradecida por tantos momentos compartidos en ese espacio. La unión familiar, risas y lindos recuerdos. Ojalá vuelvan con una nueva propuesta, el caos del país necesita espacios donde se nos olvide todo lo malo”, señaló Ely Torres, quien solía llevar a sus hijos los sábados a las funciones de teatro infantil.

“Qué injusto que en una zona donde cada vez hay más bares y restaurantes, cierre el único teatro que teníamos”, reflexionó Jorge Herrera, otro asiduo visitante del espacio cultural.

Y, efectivamente, la desaparición de la localidad significa que este valle se queda sin un espacio para las artes escénicas, convirtiendo a El Teatro en la cercana parroquia de Cumbayá, en el único tablado para los moradores de ambas parroquias, y del Valle de los Chillos, que ofrece programación continua.

Esa carencia fue justo lo que motivó a los actores a inaugurar el local, tras que el espacio quedara libre en 2014 con el cierre de la sede de Ocho y Medio, así lo explicó Christoph Baumann.

“Ofrecer teatro en los Valles, donde no había sitios con una programación permanente, nos motivó a inaugurar, pero nos enfrentamos a varias dificultades. En 2016, las réplicas del terremoto alejaron al público, y luego los efectos de la pandemia complicaron las cosas”, dijo.

Función. La obra ‘Andes la ruta de los sueños’ fue la función final del espacio durante la última semana de junio. Cortesía

En diciembre del año pasado, el Telón de Aquiles dio un giro para potenciar la programación infantil, cuyo público era el más constante en sus funciones.

“Desde que reabrimos, no pudimos recuperar el nivel de audiencia que teníamos antes de la pandemia. Perdimos un 60 % del público, Esa es una realidad en la mayoría de teatros de Quito, entonces hicimos un giro hacia la franja de público más recurrente, el infantil”, expresó.

El público llegó intermitentemente hasta mediados de abril, fecha tras la cual, las funciones permanecieron vacías. “La situación se volvió insostenible, entonces vimos que la única opción era cerrar”, agregó Salazar.

Los socios afirman que la situación del Telón de Aquiles se dio por una variedad de factores, entre ellos, la falta de apoyos estatales o locales.

“El teatro no es barato porque los actores deben cobrar. La pandemia generó una situación económica difícil para muchas familias y afectó al sector artístico”, comentó Baumann.

Añadió que, para paliar el problema, se acercaron a la Alcaldía previa para proponer programas que cuenten con auspicios y generen nuevos públicos.

“No tuvimos respuesta alguna. Nuestra realidad es la de muchos teatros, porque no es una labor fácil de sostener. No obstante, hasta ahora no hemos tenido un compromiso con el sector cultural que ayude a sostener a las artes escénicas”, dijo.