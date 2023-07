La intermitencia del suministro de agua potable es parte de la cotidianidad de los capitalinos, al menos desde el año pasado, cuando arrancaron los primeros cortes programados en algunos barrios del norte, sur y zonas rurales de Quito.

¿La causa? Desde la Empresa de Agua Potable (Epmaps) se ha dicho que la llegada del verano es la principal motivación por la que el consumo de este líquido se incrementa en hasta tres veces más de lo normal, ocasionando la reducción del caudal, impidiendo abastecer a estos sectores con normalidad.

Pero a la par, las denuncias ciudadanas por demoras prolongadas para atender fugas de agua en diferentes puntos de la ciudad son más recurrentes en las redes sociales. Incluso, se habla de meses para dar una solución.

Precaución. En La Gatazo usan cisternas de agua para usarla en los cortes inesperados que se registran todas las semanas. Henry Lapo

Polo Yánez, subgerente de la Epmaps, ratificó que esta situación se da en tres zonas específicas del Distrito Metropolitano. La primera se localiza en El Troje, al sur. La segunda en Calacalí y San Antonio, hacia el norte. Y la última, en la zona rural, en las parroquias La Merced, Alangasí y Píntag.

También mencionó que de no realizarse estos cortes programados, se podría caer en un desabastecimiento permanente del líquido, pero no porque no exista suficiente agua de las vertientes para dar de beber a los capitalinos, sino porque no existen las suficientes plantas de tratamiento de agua cruda en toda la ciudad.

Más allá del alto consumo que provoca el tiempo veraniego, el incremento desmedido de la población en las tres zonas ya señaladas, el mismo que no estuvo contemplado por las administraciones pasadas, más la inexistencia de espacios adecuados para tratar este líquido vital, fueron señaladas como las causas reales y principales por las que Quito no utiliza con normalidad el agua para consumo humano.

“Esto nos obligó a hacer el racionamiento, sino se habría generado un caos. Pero para solucionarlo ya estamos llevando a cabo tres grandes proyectos. El primero se enfoca en la ampliación de la planta El Troje. Se duplicará a 1.500 litros por segundo con esta intervención. El segundo programa va dirigido a las parroquias rurales. Se ampliará la línea de transmisión El Volcán. Esta vertiente abastece a La Merced, Alangasí y Píntag. Se generarán 200 litros por segundo. Y el tercer proyecto que ya está en fase de remoción del terreno es la planta de tratamiento de Calderón. Tendrá capacidad para 1.000 litros por segundo y abastecerá a los casi 300.000 habitantes”.

Fugas. Sobre la calle Toacazo, el agua caía a cuentagotas. Esta se desprendía de una mala conexión del medidor. El propietario espera la solución de la Epmaps. Henry Lapo

Para solventar esta necesidad se necesitan al menos tres años, tiempo en el que se realizarán estudios técnicos, procesos de contratación, adjudicación de contratos y la construcción en sí de las obras. Para los dos primeros trabajos no se revelaron los montos de inversión, ya que se señaló que estos se obtienen de los estudios que se ejecuten. Con respecto a lo que se lleva adelante en Calderón se indicó que se destinarán más de 110 millones de dólares.

En todo Quito existen 22 plantas de agua cruda y de estas, cinco son las principales: El Placer, El Troje (incluirá la ampliación), Bellavista (incluirá a planta de Calderón), Puengasí (incluirá ampliación de La Merced) y Paluguillo.

Hoy en día, cada habitante de la ciudad consume al día 170 litros, pero según la Organización Mundial de la Salud, lo realmente necesario son 100 litros.

“En esta semana que hubo excesivo sol y, por ende, calor identificamos picos muy altos de consumo de hasta 250 litros por habitante, por día. Los puntos más críticos están en los extremos sur y norte, donde se asientan las lavadoras de carros. En la ruralidad también hubo esto, como en La Merced, donde la gente llena piscinas con esta agua y riega el césped o las plantas. En promedio, se desperdicia el 20 % (1,6 metros cúbicos por segundo) de toda el agua que se suministra a Quito; es decir, todo eso podría ser destinado a una planta que superaría la capacidad que tendrá la de Calderón”.

Sobre las fugas de agua, Yánez reconoció que existe un déficit en el personal con el que opera la empresa para atender todas las novedades, ya que en promedio, al día, receptan 53 fugas, las que se atienden en un plazo máximo de 72 horas, dicen. También explicó que esta carestía se debe a que hubo un problema con una empresa contratada para dar este tipo de apoyo, pero se espera que esta necesidad sea subsanada en un período no superior a los tres meses.