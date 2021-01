2021: Las 10 series que debes ver para arrancar el año actualizado

This is Us y Fargo entre las series que no te pueden faltar.

Se terminó un año y como siempre, las listas están en todos lados: lo mejor de 2020, lo que no te puede faltar en 2021... ya así. En lo que a mí respecta, haré un solo listado para series. Usualmente hago también uno de películas, pero la oferta ha sido muy escasa en este año y he ido poco (o nada) al cine, por este motivo dejaré el listado de la gran pantalla de lado. Un efecto más de la pandemia, supongo.

Antes de empezar, quisiera aclarar que este listado está compuesto de series que “descubrí” durante el 2020. Es decir, no solamente estarán aquellas series que se estrenaron en algún momento de los pasados 365 días, sino también alguna que otra que se estrenó (y terminó) antes pero que empecé a ver en 2020. Este es un listado que empezó con alrededor de 35 títulos que, en un primer filtro se redujeron a 21 y, finalmente terminaron en 13 de los que saqué un top 10 y 3 menciones de honor.

Basta de explicaciones. Es un inmenso honor para mí compartirte lo que más me disfruté de la pantalla chica durante un singular año:

10. Giri/Haji (Deber/Vergüenza)

Un drama familiar entre las fauces de una de las mafias más temidas del mundo: la Yakuza japonesa. Dos hermanos deben solucionar sus diferencias, mientras uno de ellos está en la vereda policial, el otro es un criminal buscado por la policía y la misma mafia. Una dirección pulcra y elegante, actuaciones a la altura y un argumento tan diferente como atrapante. La serie que inaugura mi top se estrenó en Netflix justo al iniciar 2020 y es de lo mejor que vi en el año.

9. This is Us

La cuarta temporada temporada de este maravilloso drama familiar superó con creces mis expectativas. Luego de una floja tercera temporada, los Pearson “renovaron” sus conflictos para traernos una de las mejores temporadas hasta ahora. Confieso sin vergüenza que varias veces lloré junto a Jack, Rebecca, Kate, Kevin y Randall (con quién, por cierto, me identifico mucho). Si no has empezado a verla, te aseguro que te gustará mucho si disfrutas de los dramas familiares con gran contenido.

8. Unorthodox

La historia de la emancipación de Esty, una joven judía que vive asfixiada en una comunidad ultraortodoxa jasídica es tan cruda como auténtica. Shira Haas nos deleita con una de las mejores actuaciones de este año en Netflix. Un guión cuidado hasta el extremo que nos demuestra, por partes iguales, su respeto hacia estas comunidades y, además, una voz de alerta contra la rigidez de sus costumbres.

7. Fargo

Conocí Fargo este año. Por alguna extraña razón nunca me había decidido darle una oportunidad hasta ahora. Quedé completamente maravillado con sus tres primeras temporadas. Este drama de humor negro basado en la homónima película de los hermanos Coen es una de las mejores series que vi y, sin duda, una verdadera joya del catálogo de Netflix. Es difícil definir sobre qué trata Fargo exactamente, en resumidas cuentas, es un drama policiaco con grandes actuaciones.

Fargo estrenó su cuarta temporada este año y, lamentablemente, no ha tenido buena recepción de la crítica. Por mi lado, aún no la he visto.

6. Better Call Saul

No dejaré de insistir suficiente en que, para mí, el spin off de Breaking Bad es aún mejor. La historia de Jimmy McGill y su mutación hacia Saul Goodman es alocada, entretenida, conmovedora y sagaz. La quinta temporada terminó en una nota muy alta y nos trajo más de lo mismo, sin que esto signifique nada malo, en lo absoluto, es de lo mejor que vimos en el año.

5. Ozark

Una historia sobre narcotráfico contada desde la visión de aquellos que se dedican a lavar los millones sucios que este “negocio” produce. Ozark es una serie que ha crecido con cada temporada, no solamente en el plano visual, sino también en argumento y actuaciones, consagrando a algunos de sus protagonistas. El cierre de la tercera temporada es uno de los momentos “wow” más épicos que viví en 2020.

4. Lovecraft Country

Solo hay dos series de ciencia ficción en mi lista, y Lovecraft Country es una de ellas. La serie de HBO nos presenta una genial crítica hacia el racismo desde la óptica del mundo creado por H.P. Lovecraft, uno de los más prolíficos escritores y creador del terror cósmico, y un ferviente creyente de la supremacía racial. Lovecraft Country cuenta con un gran reparto y una historia tan actual como increíble donde el verdadero monstruo es el ser humano.

3. The Crown

La “ficción” sobre la reina Isabel y su familia real ha desembarcado con su cuarta temporada en Netflix. Para sazonar la, de por sí, muy enredada rutina de Buckingham en esta temporada nos presenta dos nuevos personajes, tan complejos como cautivantes: Diana y Margaret Thatcher. Nadie se imagina que una serie con la “aburrida” premisa de un drama real pueda ser tan cautivante como The Crown, la cual además está muy bien lograda en el plano técnico.

La última temporada se enfoca en la relación de Diana y Carlos. Netflix

2. The Mandalorian

Una verdadera revolución en el plano técnico. Una conmovedora historia. Un regreso a lo que siempre me enamoró de Star Wars. The Mandalorian es una serie que reivindica a Disney en el camino de entregarnos un producto que entienda la verdadera esencia de Star Wars. La segunda temporada emitida este año pone aún la vara más alta que su predecesora y, además, nos tuvo a todos hablando de su majestuoso final en este último mes del año.

Antes de hablar sobre cuál serie tiene el primer lugar en mi lista, debo hacer mención de honor a tres series que se quedaron, por muy poco, fuera de los 10 mejores:

Cobra Kai. El regreso a una historia que pensábamos concluida pero que, al parecer, tiene mucho más por contarnos.

The Boys. Una contracara al universo de los superhéroes donde la premisa es que “no todo es lo que parece”.

Mr. Robot. Aunque no es una serie actual, descubrí Mr Robot en este 2020 y me ha quedado claro porqué fue tan galardonada en su momento.

1. Succession

Succession es, sin lugar a dudas, lo mejor que vi este 2020. La historia de la familia Roy, dueña de uno de los más grandes grupos audiovisuales del mundo, es entretenida, apasionante y cuestionadora. Los recovecos a los que sus integrantes intentan entrar para asirse del poder me han dejado obnubilado, por decirlo menos.

Hasta aquí un listado de lo mejor que nos dejo el 2020, para mi gusto. Estoy seguro de que todos, incluyéndote, tendrán una lista de sus series favoritas. Probablemente coincidiremos en algunas y en otras no, pero esto es lo bonito de compartir los gustos. Todos son diferentes y juntos forman un hermoso abanico por explorar y agradecer.

Aprovecho, finalmente, para desearte el mejor 2021. Gracias por acompañarme en cada reseña, es para mí un honor siempre contar contigo. ¡Salud!