Series Netflix: Unorthodox, todos los pájaros enjaulados quieren volar

¡Qué bonito es cuando no esperas nada y te dan mucho! ¿Verdad? En lo personal, me siento altamente gratificado cuando me encuentro con grandes producciones y bajos perfiles. También me siento, debo reclamar, bombardeado de contenido en todas las plataformas que sigo. Por eso me es cada vez más complicado escoger una nueva serie para ver. En ese intento de zapping me topé con Unorthodox. ¡Qué gratísima sorpresa!

Unorthodox narra la historia de Esty, una joven de 19 años que ha sido criada en el seno de una comunidad judío-ortodoxa clavada en Brooklyn (Nueva York). Cuando se ve envuelta en un matrimonio arreglado comienza un despertar que la lleva a huir a Berlín en búsqueda de “algo diferente” para ella. En este periplo se dará de bruces contra el suelo de una nueva realidad muy lejos de aquella zona de confort que le ofrecía la vida secular.

La premisa es sencilla, quizá inclusive gastada. Es lo historia de alguien que se descubre dormida y desea, a toda costa, despertar. Hemos visto varias veces este guión repetirse no solo en dramas, abundan también las adaptaciones en el cine clásico infantil, por ejemplo.

Lo que hace a Unorthodox especial, diferente y cautivante es la ambientación y el descubrimiento que nos ofrece sobre Satmar, la comunidad jasídica acunada en Williamsburg, Brooklyn que existe en la realidad. Así, para este servidor, resultó fascinante adentrarse en sus costumbres, sus ropajes y su fe.

El tratamiento que la serie otorga a la religión judío-ortodoxa es ceremonioso y lleno de respeto. Como laico me resultaron chocantes algunas de sus costumbres, sin embargo, se trata de una simple apreciación personal ya que la serie no intenta llevarnos por un camino de escarnio o crítica. Al contrario, el respeto con que la dirección y el diseño de producción trataron al judaísmo ortodoxo se nota gracias al obsesivo retrato de los detalles de esa realidad, sin llamarla buena o mala, tan solo presentarla como es.

En este corto camino (la serie dura tan solo 4 episodios) descubrimos a una actriz maravillosa y comprometida: Shira Haas, quien interpreta a Esty con audacia, ternura y sumisión. Nos muestra la difícil metamorfosis de una, aún niña, que desea cambiar su realidad con un golpe sobre el tablero de la tradición y la vida ultraconservadora.

Haas nos lleva con inusitada facilidad a sentir el ahogo y desesperación que Esty vive en su día a día. En cada paso de su emancipación nos convida su alivio y nos invita a vivirlo junto a ella. Cada suspiro que emite, cada lágrima que se asoma en su inocente mirada, cada sonrisa tímida y cada situación de peligro y miedo lo vivimos con ella. Somos sus cómplices y queremos lo que ella, últimamente, quiere.

Me decepciona que Haas no haya sido rodeada de un elenco más sólido, al menos en aquellos personajes que la rodean. Esto hace que, en ocasiones, veamos actuaciones que pecan de innecesaria inocencia y otras que no aportan a la historia quedándose en el olvido. En Unorthodox los personajes principales son únicamente Esty y la comunidad de Satmar, como un todo, sin que nada allí sobresalga o sea memorable individualmente en el plano actoral.

Me gustó y disfruté de Unorthodox, en parte a la gran performance de Shira Haas, en parte por la curiosidad que me despertó conocer un mundo diferente que, me cuesta creer, aún hoy en nuestros días ha sido capaz de sobrevivir y llevar sus creencias. Por esto, y no más, vale la pena verla.