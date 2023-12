Santa Elena vaticina un fin de año apagado, si no está claro el plan de seguridad

La poca presencia de turistas que hubo en el feriado navideño preocupa a los empresarios turísticos de la provincia de Santa Elena. Aunque esa fecha es considerada de por sí baja, ese porcentaje disminuyó considerablemente; y a decir de la ciudadanía, esto se dio por la falta de garantías en seguridad. Y eso que solo en la madrugada y tarde del 24 de diciembre cuatro personas fueron asesinadas.

“¿Cómo iba a ir a pasar Navidad en la península, si todo lo que escucho es muerte y bala, bala y extorsión? Descarté ese destino de inmediato. Para este Fin de Año haré lo mismo porque no tengo ni idea de qué se hará para garantizar que la ciudadanía no sea el blanco de los delincuentes. Al menos las autoridades no han dicho nada”, argumentó Josué Calderón, guayaquileño que cada año, a excepción de este, desde hace una década ha despedido el año en Salinas.

Según explicó a EXPRESO Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de la Península, el flujo de visitantes empezó ya a bajar después del feriado de los Fieles Difuntos, por la misma razón: las balaceras.

“Hubo compañeros del comercio que en el feriado de Navidad se quedaron con toda la comida preparada para la venta; hubo otros que mejor cerraron con anticipación sus locales. Algo se vendió el 25 de diciembre, pero en general fue malo. Es uno de los feriados más bajos que hemos tenido en los tres últimos años”, indicó el dirigente.

Con Tenempaguay coincide la empresaria Susana Sotomayor, propietaria de un hotel ubicado en el malecón de Salinas que durante los días de Navidad apenas logró el 30 % de habitaciones ocupadas. Aunque Salinas fue el único balneario de Santa Elena que durante el último asueto tuvo el mayor número de turistas, su playa no se llenó.

La ciudadanía pide que la presencia militar sea permanente, tras el feriado. Joffre Lino

Para este Fin de Año, Nathalia Sandoval, quien habita en San Lorenzo, cree que la afluencia será poca. Su familia, la que vive en Guayaquil, por ejemplo, pretende quedarse en el Puerto Principal. “El hecho de no saber qué medidas están implementando las autoridades aumenta la incertidumbre. Este fin de año será distinto, se apagará si no está claro el plan de seguridad. A veces siento que poca gente visitará los balnearios”, señaló.

Frente a esta situación, los alcaldes de los tres municipios que integran la provincia han asegurado que sí existe un plan integral que lo llevará adelante la Gobernación. Que desde los municipios apoyarán con la logística, han coincidido; haciendo hincapié en que policías, militares y metropolitanos custodiarán las zonas comerciales, mercados, ferias, carreteras y las playas con mayor afluencia de las tres localidades.

En la provincia de Santa Elena laboran de forma regular 587 policías.

El coronel de Policía Luis Pugga confirmó la presencia de grupos de élite pertenecientes a la Zona 8 que llegaron a la Península a reforzar el trabajo de sus compañeros.

A la acción policial se ha unido el Ejército, que viene efectuando desde esta semana operaciones de control de armas, municiones y explosivos. La disposición para la salida de los militares se dio el pasado 22 de diciembre, cuando el presidente Daniel Noboa participó de la reunión de seguridad provincial.

Mercados. En los centros de abastos, como el de La Libertad, hay asimismo presencia libertad. En el sitio, en los últimos meses, se han reportado varios crímenes. Joffre Lino

“Tuvimos una reunión con el ministro de Defensa, el gobernador de Santa Elena, el alto mando de la policía y de la Armada Nacional, y se dispuso que la seguridad será reforzada con más personal policial y el Ejército”, manifestó la ministra de Gobierno, Mónica Palencia.

Que cuántos uniformados más se desplegarán en el territorio es una información que ninguna autoridad la ha dado a conocer públicamente.

Ayer, EXPRESO insistió y se contactó con la Gobernación para conocer más detalles del plan preventivo de seguridad que, aseguran, se ha puesto ya en práctica en la provincia. “Esa información es clasificada. Lamentablemente no puedo facilitarla por cuestión de seguridad”, contestó Carolina Alarcón, responsable de comunicación de la Gobernación.

No tengo ni idea del plan que se llevará a cabo, aun cuando hay crímenes y robos a diario.

Gabriela Mendoza

habitante de Salinas

Para Jhon Argudo, habitante de La Libertad, que no esté claro cuántos policías y militares y en qué horarios patrullarán no reduce la zozobra. “¿Y si apenas son 50 o 100? ¿Qué hacemos con tan pocos? Ya otras veces se ha dicho que fortalecerán con su presencia el entorno, pero son tan pocos que no se los siente y pues las matanzas se siguen registrando. No pedimos que detallen todo un plan, pero sí que den algo de información. No somos ignorantes, queremos saber qué pasa y en qué terreno estamos pisando. Los turistas no se van a mover, no van a visitarnos si ven que acá te matan a cada rato...”, señaló.

