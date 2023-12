Salinas celebra sus fiestas con el pacto de devolverle la seguridad

La seguridad será prioridad para Salinas. Al menos ese fue el compromiso de las autoridades en el marco de la conmemoración por los 86 años de cantonización.

En la sesión solemne , efectuada la tarde del 22 de diciembre, el presidente de la República, Daniel Noboa, se comprometió a respaldar y fortalecer las acciones para darle tranquilidad a los habitantes y turistas. Esta, un reclamo que a lo largo del año ha sido público y se ha intensificado, como lo ha venido publicando EXPRESO.

Dentro de la planificación, está prevista la instalación de 85 cámaras de videovigilancia que se colocarán en el área cantonal y de manera prioritaria en los lugares de mayor concurrencia como son los malecones de San Lorenzo y Chipipe, al igual que en La Chocolatera, la Lobería y las ciudadelas.

Entre los retos están los feriados de esta Navidad y Fin de Año, aunque todo el sistema de seguridad estaría listo para las fiestas del Carnaval, lo que genera preocupación entre la ciudadanía.

“Estamos coordinando todas las acciones para que los turistas y residentes puedan sentirse tranquilos. Ya empezamos con los operativos coordinados entre militares, policías y Comisión de Tránsito”, señaló el alcalde Dennis Córdova.

Salinas está a la espera de los visitantes. La ciudadanía, mientras tanto, exige seguridad para este feriado. Joffre Lino

Por la celebración, decenas de personas se apostaron a lo largo del malecón para observar a los estudiantes de los centros educativos que le rindieron homenaje a Salinas. En el evento se puso de manifiesto el civismo y las tradiciones con bailes culturales; la presencia de los uniformados garantizó el espectáculo. En horas de la noche miles de concurrentes disfrutaron de un concierto.

La noche del 22 de diciembre hubo un concierto al aire libre. Joffre Lino

“Los actos han sido bonitos, esto puede ser un adelanto de lo que se vendrá. Sin embargo, las cosas no saldrán como se lo espera si la seguridad no es prioridad. Por eso hago un llamado a pensar una y otra vez en las acciones. No queremos muertes ni pasar una fiesta de terror”, sentenció Diego Lunares, residente de La Milina.

