La ciudadanía denuncian que la violencia llegó a su tope en Salinas

Los habitantes de Salinas denuncian no estar en paz. El asesinato de un comerciante en pleno malecón, hecho registrado el pasado 4 de diciembre, tiene indignadas a las familias y preocupados a los turistas que ahora titubean al pensar si van o no a pasar el feriado de fin de año en el lugar.

Alarma en Santa Elena por las “trampas mortales” en las vías Leer más

“Los policías pasan de vez en cuando por esta, el área turística más importante del balneario. Los vigilantes de tránsito asimismo han desaparecido porque los están extorsionando, y los pocos que patrullan son los inspectores municipales que andan sin armas. Así cómo puede uno hacer turismo en el cantón”, argumentó ayer Jorge Ruiz, quien labora en el malecón.

La tarde del pasado lunes, Álex Merejildo Córdova, quien tenía un proceso judicial por abuso de confianza, fue asesinado bajo la modalidad de sicariato. La víctima trabajaba ofreciendo la comida de un restaurante con una carta a los turistas que acuden a la playa. El crimen se produjo en Las Palmeras, en donde a diario concurren cientos de personas, por lo que para muchos resulta inaudito que en pleno día se haya producido el homicidio. “La víctima estaba sentada en la vereda mirando hacia al mar, entonces por detrás llegaron dos tipos en moto. Uno se bajó, se le acercó y le dio dos tiros en la cabeza. A un metro estaba un grupo de turistas y un inspector municipal. Nadie pudo hacer nada y el sicario huyó”, relató uno de los testigos a EXPRESO.

(Le puede interesar leer: Dos turistas heridos de bala en pleno malecón de Salinas)

A este crimen se suman los asaltos registrados en locales comerciales del malecón y turistas en la playa en los últimos meses. La preocupación por los hechos de inseguridad es enorme en el balneario, más aún al aproximarse los feriados de Navidad e inicio de Año Nuevo, y la temporada playera.

La seguridad debe ser una prioridad y toda la sociedad debe involucrarse con un plan de acción . Hay que recuperar la paz.



Bruno Carrasco

ciudadano

Santa Elena: ni de visita al templo durante el feriado por la inseguridad Leer más

“Ya es hora de que se militaricen los balnearios de Santa Elena o de que se refuerce la seguridad de alguna manera. Aquí no tenemos ni agentes, ojalá que el presidente Noboa acoja las peticiones del sector turístico en tema de seguridad. Si esto continúa así, pocos visitantes vendrán en los feriados. Todo se irá de pique”, indicó Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo en Santa Elena.

Para Julián Cadena, guayaquileño que vive en Chipipe, la violencia escaló tanto en el balneario que ya no hay seguridad para estar en ningún espacio público.

Control. Ayer hubo patrullaje; pero a decir de la ciudadanía, cada que se registra un delito los uniformados aparecen, apenas por unos dos días. Luego se van. Joffre Lino

La presencia policial y militar dio un respiro a los balnearios de Santa Elena Leer más

“La violencia llegó a su tope en el cantón, no podemos más. Roban en las zonas residenciales, en las vías principales, las poquísimas zonas turísticas que hay, y roban también en los semáforos. Matan sin piedad. Hay gente armada en todos lados. Y nadie, ni una sola autoridad mueve un dedo por resguardar la integridad de la gente. No lo hizo el anterior Gobierno y el actual, pues habrá que esperar. Pero la Alcaldía y sus concejales no dicen nada. No actúan, no exigen a la Gobernación tampoco acciones. Esto es un abandono total”, señaló Cadena; que piensa desde ya en la posibilidad de volver a Guayaquil para despedir el año.

Que prefiere perderse los fuegos artificiales, que perder su vida a causa de una bala perdida, indicó. Para él, si los turistas no visitan el balneario, será por la responsabilidad de las autoridades municipales y de Gobierno.

A Salinas ya no voy y menos aún lo haré para el feriado. Ahora se percibe violencia, no arriesgaré mi vida. Ni siquiera la playa es un sitio de calma.



Mariana Delgado

guayaquileña

Que la falta de acciones de su parte dio cabida a aquello. “Si nadie va, pues será porque ellos se lo buscaron”, sentenció.

Santa Elena: el hombre que violó a una joven en La Libertad fue detenido Leer más

Frente a esta situación, David Avellán, director municipal de Justicia y Vigilancia, aseguró que se articulará un plan de seguridad integrado por policías, militares y custodios municipales. El proyecto se pondrá en práctica los fines de semanas y feriados.

El funcionario señaló que si bien la seguridad no es competencia directa municipal, invertirán incluso adquiriendo cámaras de videovigilancia, para resguardar al territorio.

(Lo invitamos a leer: Salinas: tras cinco años de reclamos, la regeneración llega al malecón)

El alcalde Dennis Córdova anunció el mes anterior la adquisición de 85 cámaras que se instalarán en los sitios más concurridos del cantón. “Hemos tenido inconvenientes en el proceso de adquisición, ojalá a finales de diciembre ya se los pueda instalar”, informó.

Estadística. Con el asesinato de Álex Merejildo, la provincia de Santa Elena sumó 210 homicidios en lo que va de 2023.

Pero para la ciudadanía estas acciones no son otra cosa que un parche. “La maldita droga está regada en el territorio y estamos invadidos de consumidores que se meten a nuestras viviendas. El problema está en que no hay un trabajo de recuperación integral y en que la Alcaldía no trabaja de la mano con los votantes, ni escucha realmente qué es lo que quiere y le urge. El mismo hecho de que los vecindarios estén sin obras, refleja abandono, y por eso los delincuentes hacen y deshacen con nuestras viviendas, parques, mercados... Todo juega en contra”, sentenció Lucía Caravalí, habitante de la ciudadela Las Conchas.

Para el guayaquileño Alfonso Terán, otra de las falencias por parte de la Alcaldía recae en que las autoridades “gastan más en fiestas que en planes útiles para la ciudad”. A su juicio, es triste que un lugar como el malecón esté tan desprotegido. “Quizás por lo ocurrido hagan un plan parche, pero el problema seguirá”, comentó.

Me apena ver cómo está en sí la provincia. En el pasado hubo paz, la playa era la playa: un destino familiar. Ahora reina la inseguridad.

Sonia Robles

habitante de Manta

Salinas: tras cinco años de reclamos, la regeneración llega al malecón Leer más

Para Josué Landín y Douglas Carpio, guayaquileños que viven en el sector de San Lorenzo, aledaño al malecón, la crítica apunta hacia los concejales. “Son ellos los que deben plantear proyectos para recuperar el tejido social y ordenanzas que ordenen el sector. Hasta ahora no sé en qué consiste su accionar. ¿Qué están haciendo por el desarrollo de la ciudad? ¿Dónde está su liderazgo? Llevan poco tiempo en el cargo, si quieren marcar la diferencia, entonces trabajen. Sus antecesores jamás lo hicieron”, sentencia Carpio.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!