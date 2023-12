Un hombre es asesinado en el malecón de Salinas

La tarde de este lunes 4 de diciembre, el terror se apoderó de habitantes y turistas que a esa hora de la tarde se encontraban en el sector de Las Palmeras en el malecón de Salinas.

Salinas: En Costa de Oro están hartos de vivir con tanta inseguridad Leer más

Es que mientras Alex Merejildo Córdova, de 33 años, mostraba la carta de comidas de un restaurante a un grupo de bañistas, dos sujetos se le acercaron y le propinaron dos tiros en la cabeza.

(Puede leer también: Dos turistas heridos de bala en pleno malecón de Salinas)

Los testigos se quedaron impávidos al ver la escena que alarmó a los presentes. La víctima cayó a la arena lentamente, mientras sus asesinos corrieron y se subieron en una moto para, en la confusión, huir del lugar.

"Dios mío, esto ya no se puede permitir. No es posible que se le quite la vida a un hombre a sangre fría y nadie haga nada", dijo consternado uno de los tantos presentes que no salía del asombro al ser testigo del terrible hecho.

"Salinas es un lugar visitado por miles de personas y es inaudito que no haya ningún policía en el área del malecón y la playa. Ya basta de tanta inseguridad", reclamó otro visitante.

(Le puede interesar leer: Salinas: tras cinco años de reclamos, la regeneración llega al malecón)

Santa Elena: el miedo a las ‘vacunas’ lo siente el docente Leer más

Merejildo Córdova llevaba varios años laborando como enganchador de comidas de un restaurante, su trabajo consistía en mostrar la carta y negociar con los turistas para luego servirles la comida al pie del mar

En el informe policial se indicó que el ahora occiso tenía un proceso judicial por abuso de confianza. "En los vídeos de las cámaras de vigilancia esperamos encontrar detalles que nos ayuden a encontrar a los homicidas. También estamos dialogando con algunos testigos para que nos den características del vehículo donde se movilizaban", dijo el coronel de policía, Cristhian Jácome, encargado de la investigación.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!