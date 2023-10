Santa Elena: el hombre que violó a una joven en La Libertad fue detenido

Johnny Chávez, de 41 años, quien tiene un largo historial delictivo desde el año 2008 por robo, venta de sustancias psicotrópicas y abuso sexual, fue detenido la tarde del pasado 17 de octubre en la ciudad de Santa Elena, en la Península. Según la Policía, Chávez sería el violador en serie que venía atacando a las mujeres de la provincia y que tenía en zozobra a las familias.

Santa Elena: Universidad declara 3 días de luto por asesinato de un profesor Leer más

A través de las cámaras de videovigilancia, quedó registrado cuando el individuo violó a una joven el pasado 7 de octubre, cerca de una empresa de courier en La Libertad; y a otra el pasado 9 de octubre en la parte posterior del cementerio en Santa Elena. En las grabaciones se pudo determinar que se trataba del mismo sujeto.

El lunes 16 de octubre abusó sexualmente de otra mujer, según las denuncias. Esta vez el hecho se dio en las inmediaciones del colegio Guillermo Ordoñez Gómez, en Santa Elena. Fue la tercera víctima que reconoció al sujeto y dio detalles para capturarlo.

(Lo invitamos a leer: Una mujer, la última víctima con la que crece el miedo en la Península)

El coronel Luis Pugga, jefe policial en la Península, informó que una vez aprehendido el sospechoso se tomó contacto con las otras dos víctimas y confirmaron que se trataba del mismo atacante.

Según las primeras investigaciones, Chávez actuaba acercándose primero a sus víctimas y luego amenazándolas con un arma blanca. Luego las abrazaba y las llevaba a pie hasta sitios abandonados en donde el pervertido daba rienda suelta a sus bajos instintos. “Estamos indagando si existen más mujeres que hayan sido víctimas de este individuo para agregarles al proceso penal que se le va a seguir”, indicó el oficial.

(Le puede interesar leer: Un hombre fue sentenciado a cárcel por violar a una menor en El Salvador)

Salinas: tras cinco años de reclamos, la regeneración llega al malecón Leer más

“Yo no he violado a nadie, yo soy Johnny Javier, el de la leyenda, el original. Si tengo antecedentes penales, pero ya no robo. Ando sucio porque vivo en la calle”, decía el sujeto cuando fue llevado por los policías para la audiencia.

Un juez de lo penal le dictó ayer prisión preventiva a Chávez, mientras que las tres mujeres abusadas presumiblemente por el acusado se encuentran en tratamientos psicológicos después del horror que vivieron.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!