Santa Elena: ni la terminal se libra de la delincuencia

La terminal terrestre Sumpa, en la provincia de Santa Elena, fue la madrugada de este 6 de noviembre el blanco de ocho delincuentes que haciéndose pasar por pasajeros, dispararon, rompieron vidrios, se llevaron las cajas y huyeron... El hecho, más allá de generar zozobra e indignación, a juicio de la ciudadanía, evidenció lo abandonado que está el territorio en materia de seguridad.

“Ahora sí puedo decir que no hay un solo sitio seguro en toda la península. El robo que cometieron, con tantas balas y en un área que se supone que es turística, evidencia que no hay seguridad ni protocolos; y peor aún atención por parte de las autoridades. Nos dejan a la deriva, esperando a que nos maten. Así son las autoridades en esta provincia. Todas son iguales”, se quejó Aurora Flores, habitante de Ballenita; que ayer con recelo acudió a la terminal para viajar a Guayaquil, y vio con asombro cómo, aun después de lo ocurrido, la vigilancia era escasa.

“No hay más que un ser aquí parado. Ahí mismo lo matan, de repetirse el acto”, agregó.

Según los datos recabados por la Policía, los delincuentes se llevaron más de $ 15.000 de las cooperativas CICA, CLP, Liberpesa y Baños, a quienes les rompieron los ventanales para sacar las cajas chicas. El hecho se produjo a las 04:30 de este 6 de noviembre, cuando la atención al público inició.

Según los testigos, los maleantes ingresaron a la terminal fingiendo ser pasajeros, se ubicaron en grupo de dos en las filas de cada una de las cooperativas y cuando se disponían a comprar los boletos, sacaron sus armas de fuego y procedieron al asalto.

Los pillos quedaron captados en el momento del atraco. CAPTURA DE VIDEO

Dispararon al aire para neutralizar a los ciudadanos y con sus armas rompieron, todos al mismo tiempo, los ventanales de las oficinas.

“Esto estaba debidamente planificado. No hubo error. Actuaron al mismo tiempo. Qué horrible vivir situaciones de este tipo. No sé ya qué tipo de gente nos rodea en la provincia. Hay gente maldita, macabra. Disparan frente a niños, te atacan de la peor manera”, aseguró Nelly Campoverde, habitante de Santa Elena; quien asegura haber escuchado los disparos desde su hogar y lamentaba no solo lo ocurrido en este acto, sino también en la vía a San Pablo, donde un hombre fue hallado asesinado y sin ojos. Se los habían arrancado.

Las personas que laboran vendiendo los pasajes, según relataron a EXPRESO, corrieron a esconderse en los baños para salvar sus vidas, mientras que los viajeros se lanzaron al piso hasta que pase el peligro. “Fue terrible, parecía una película de acción. Gracias a Dios no salió nadie herido, pero la pasamos mal. Ya no sé qué hacer. Le he perdido hasta el miedo a viajar”, manifestó uno de los testigos quien pidió que no se publicara su nombre.

En la parte exterior de la terminal esperaban a los sujetos un taxi con vidrios polarizados y motos encendidas. En la huida estos se dispersaron para así despistar a los custodios en la persecución.

Según la información preliminar a la cooperativa CICA se le sustrajeron $ 10.000; a CLP, otros $ 5.000; y hasta el cierre de esta edición Liberpesa no confirmaba de cuánto fue su pérdida, aunque se hablaba de algo más de $ 5.000. El dinero era el producto de la actividad en los días de feriado.

Con temor, los pasajeros se acercaron al lugar. Más de uno se retiró y postergó su viaje. Joffre Lino

“Esta es la tercera vez que hemos sido asaltados desde que atendemos en la terminal. Hemos solicitado a los administradores y al Municipio de Santa Elena que se incremente la seguridad. Estamos en un feriado y los delincuentes saben que se mueve mucho dinero en la transportación pública y al haber poca vigilancia vienen y nos asaltan”, lamentó Ernesto Solís, dirigente de CICA.

Sobre las medidas que se adoptarán y una reacción a lo sucedido y al riesgo que corrió la población, el Municipio de Santa Elena no se pronunció hasta el cierre de esta edición; lo que generó todavía más rabia.

“Lo que viene sucediendo en Santa Elena es gravísimo: asaltos, robos, muertes. Ya se les salió todo de las manos a las autoridades. Y ese bendito silencio que tienen a todo lo que pasa es lo que más me arde. La alcaldesa y sus concejales creen que somos tontos o que no valemos nada. De aquí a mañana nos van a matar. Ojalá pueda sobrellevar el peso de lo que genera su indiferencia frente a lo que padecemos”, argumentó Joselyn Valverde, residente de Ballenita.

